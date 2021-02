Vodič za smanjenje otpada od hrane u trgovinama odnosi se na maloprodajni sektor, a cilj mu je pomoći trgovcima i ostalima uključenima u distribuciju i maloprodaju u razumijevanju razloga nastanka otpada od hrane u trgovinama te ponuditi rješenja za unaprjeđenje poslovanja i smanjenje količine otpada od hrane, što će smanjiti troškove i pozitivno utjecati na okoliš.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vodič za smanjenje otpada od hrane u ugostiteljstvu i institucionalnim kuhinjama namijenjen je restoranima, hotelima, kantinama u ugostiteljskom sektoru te institucionalnim kuhinjama u objektima javne prehrane, primjerice bolnicama, školama, vrtićima i fakultetima, koji također pripremaju i poslužuju hranu.

Namjera je da sektorski vodiči postignu svoj cilj i omoguće tvrtkama i pojedincima stvarno mijenjanje stavova u rukovanju hranom, istaknuto je u priopćenju Ministarstva poljoprivrede.

Osim ta dva vodiča, napomenuli su iz Ministarstva, u pripremi su sektorski vodiči za smanjenje otpada namijenjeni pojedinačno sektorima primarne proizvodnje te prerade i proizvodnje hrane, čija se objava planira do kraja ove godine.

U Hrvatskoj godišnje 97 kg otpada od hrane po stanovniku

Kako je navedeno u priopćenju, u Europskoj uniji godišnje nastaje oko 88 milijuna tona otpada od hrane. Pritom, okvirna procjena temeljem raspoloživih podataka u Informacijskom sustavu gospodarenja otpadom za 2017. godinu pokazala je da u Hrvatskoj godišnje nastaje 399.611 tona otpada od hrane, odnosno 97 kilograma po stanovniku.

- S ciljem podizanja svijesti vezano uz problem prekomjernog bacanja hrane i promicanja odgovornosti svih dionika lanca opskrbe hranom potrebno je provesti niz aktivnosti u svrhu promjene navika i ponašanja ljudi prilikom rukovanja hranom. Poticanje smanjenja nastajanja otpada od hrane jedna je od mjera Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske od 2019. do 2022., koji predstavlja doprinos cilju 12.3 održivog razvoja Ujedinjenih naroda, to jest postizanju smanjenja globalnog otpada od hrane po glavi stanovnika na maloprodajnoj i potrošačkoj razini za 50 posto i smanjenju gubitaka hrane u proizvodnim i opskrbnim lancima do 2030. godine - stoji u objavi Ministarstva.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković navela je da se prema hijerarhiji gospodarenja otpadom od hrane prednost daje upravo sprječavanju nastajanja otpada od hrane, a to znači učinkovitu proizvodnju, preradu, skladištenje, prodaju i ostalu distribuciju hrane uz minimalno stvaranje viškova.

- S obzirom na specifičnosti te različite razloge gubitaka hrane i nastajanja otpada od hrane, svaka faza od proizvodnje, prerade, distribucije do konzumacije hrane zahtijeva različite pristupe u prepoznavanju uzroka i načina rješavanja problema prekomjernog bacanja hrane. Stoga je Ministarstvo poljoprivrede započelo s izradom sektorskih vodiča u kojima se naglasak stavlja na preduvjete i dobre prakse kojima se može spriječiti nepotrebno bacanje hrane po pojedinim fazama u lancu opskrbe hranom. Budimo informirani, odgovorni i solidarni - hrana nije otpad - poručila je Vučković.