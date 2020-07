Oboljelih od gripe nikad manje zbog pravila socijalne distance

Kina, Kanada, Velika Britanija i Australija prijavili su značajno niži broj oboljelih, ne samo od gripe već i od zaušnjaka, ospica i spolno prenosivih bolesti. U svijetu godišnje od gripe umre oko pola milijuna ljudi

<p>Zbog globalnih pravila fizičkog distanciranja uvedenih zbog koronavirusa, stope oboljelih od gripe rekordno su niske, pokazuju rani podaci, signalizirajući da mjere imaju neviđen utjecaj na druge zarazne bolesti. </p><p>U Kini, gdje su započele najranije mjere karantene, nova izvješća o zarazama uključujući zaušnjake, ospice i spolno prenosive bolesti govore o značajnom padu, pri čemu je broj zaraženih gripom doživio najoštriji pad.</p><p>Broj zaraza koje od početka karantene na mjesečnoj bazi prijavljuje ministarstvo zdravstva pao je za 90 posto, s prosječno oko 290 tisuća slučajeva mjesečno na 23 tisuće.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gdje je sve obavezno nositi maske?</strong></p><p>Kanadski sustav za nadzor gripe također je prijavio "izuzetno niske razine" gripe, kao i druge države koje na tjednoj bazi prijavljuju podatke, uključujući Britaniju i Australiju.</p><p>U svome posljednjem tjednom izvješću, južnokorejski portal za zarazne bolesti prijavio je smanjenje od 83 posto u odnosu na prošlu godinu.</p><p>"Imamo najnižu stopu ikad drugih viralnih zaraza za ovo doba godine", rekao j Ben Marais, stručnjak za zarazne bolesti sa sveučilišta u Sydneyju i liječnik na dječjem odjelu bolnice Westmead.</p><p>"Obično imamo odjele pune djece s poteškoćama u disanju u ovo vrijeme godine, tijekom zime... no ove godine odjeli su uglavnom prazni", rekao je. </p><p>Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) procjenjuje da globalno ima tri do pet milijuna teško oboljelih i do 500 tisuća umrlih od sezonske gripe.</p>