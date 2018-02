'Očajna sam, na nas je bačena kletva. Jedva preživljavamo...'

Poštovani Mevludine,

pišem Vam iz očaja. Sigurna sam da iznad sebe imam neku kletvu jer to je toliko očito zadnjih nekoliko godina da više nemam nikakvu dilemu. Bankrot. To je problem. Znam da mi možete reći da je to sudbina brojnih ljudi danas, ali ovo što mi se događa po istom obrascu iz mjeseca u mjesec traje već nekoliko godina. Imamo kredit, ali primanja mene i mog supruga veća su od prosjeka i mi ne bi trebali imati takve probleme.

Čim nam sjednu mirovine, isti dan ili možda idući dogodi se situacija koja do tada uopće nije bila izgledna i nestane nam većina novca. Tako da jedva preživljavamo. Inače sam jaka osoba, ali ovo me već straši jer preočito da se nešto događa i postoji.

Želim napomenuti da sam vjernik i moja mi vjera brani da vjerujem u takvo nešto, ali ne mogu zanijekati postojanje ‘nečega’ u mom životu. Molitva mi ne pomaže. Dapače, čini suprotno. Gospodine Mevludine, možete li mi pomoći?

šifra: 26.10.1996.

Odgovor:

Nemojte vjerovati u vračare i uroke jer takve stvari ne postoje, sami ste krivi jer ste digli previše novca i sad muku mučite s vraćanjem. Vidim da ste i vi i suprug dobri ljudi te da se jako trudite, ali uzeli ste si prevelik novčani zalogaj.

Trebat će vam dosta vremena da sve isplatite i opet stanete na noge, bitno je da razmišljate pozitivno i gledate na bolju budućnost. Ne dajte uzalud gatarama novac za kletve i uroke, vaš problem je ogroman iznos kredita. Sve ćete uspjeti riješiti tek za nekoliko godina. Ne očajavajte i želim vam svu sreću.

