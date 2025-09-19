Očistite tijelo u 7 dana: Jesenski detoks za energiju i probavu

Jesensko buđenje može donijeti umor, nadutost i osjećaj “težine” u tijelu, posebno nakon tjedana punih kave i brzih obroka. No, mali detoks ne mora biti kompliciran, dovoljno je uvesti jednostavne napitke koji pomažu probavi, smanjuju zadržavanje vode i vraćaju energiju
Donosimo vam sedam napitaka, po jedan za svaki dan u tjednu, koji čiste organizam i olakšavaju svakodnevicu, bez izgladnjivanja i stresa oko kalorija.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1. LIMUN I DŽUMBIR U TOPLOJ VODI. SASTOJCI: 2 dcl mlake vode, sok pola limuna, tanka ploškica đumbira. PRIPREMA: U mlaku vodu dodajte limunov sok i đumbir, promiješajte i pijte polako prije doručka.
| Foto: 123RF
2. ZELENI SMOOTHIE ZA DETOKS JETRE. SASTOJCI: 1 jabuka, šaka špinata, sok 1/2 limuna, 200 ml vode. PRIPREMA: Sve sastojke stavite u blender i miksajte dok ne dobijete glatku smjesu.
| Foto: 123RF
3. VODA S KRASTAVCEM I MENTOM. SAASTOJCI: 1 litra vode, par kriški krastavca, listovi mente, par kapi limete. PRIPREMA: Dodajte krastavac, mentu i limetu u vodu i ostavite da odstoji nekoliko minuta prije konzumacije.
| Foto: 123RF
4. NAPITAK OD ANANASA I CIMETA. SASTOJCI: 200 ml vode, šaka ananasa, prstohvat cimeta, malo limuna. PRIPREMA: Sve sastojke stavite u blender i miksajte dok ne dobijete glatki napitak.
| Foto: 123RF
5. SHOT OD JABUČNOG OCTA. SASTOJCI: 1 čajna žličica jabučnog octa, 1 dcl mlake vode, kap meda. PRIPREMA: Pomiješajte sve sastojke i pijte polako.
| Foto: 123RF
6. SMOOTHIE S NARANČOM I MRKVOM. SASTOJCI: 1 naranča, 1 mrkva, 1 žličica chia sjemenki, 1/2 banane, 100 ml vode. PRIPREMA: Sve sastojke stavite u blender i miksajte dok ne dobijete glatku smjesu.
| Foto: 123RF
7. LIMUNADA S KURKUMOM. SASTOJCI: 1 čaša vode, sok pola limuna, prstohvat kurkume, malo papra (pomaže aktivaciji kurkume). PRIPREMA: Pomiješajte sve sastojke i pijte polako ujutro.
| Foto: Unsplash+