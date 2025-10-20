Obavijesti

PREPOZNAJETE LI NEKOGA?

Očiti i malo manje očiti znakovi da žena ne poštuje svog muža

Poštovanje je temelj svakog zdravog braka, ono daje osjećaj vrijednosti, sigurnosti i uzajamnog razumijevanja. Kada nestane, odnos se pretvara u neravnotežu, dok se jedan partner trudi, drugi postaje ravnodušan
Kada žena više ne poštuje svog supruga, to se ne vidi samo u riječima, nego u svakodnevnim postupcima i tonu kojim komunicira. | Foto: Dreamstime
