DOKAZ DA SE TRUD ISPLATI

Od dječjeg fotoaparata do svog studija: Klara iz Dugog Sela je 'Mlada obrtnica' 2025. godine

Od dječjeg fotoaparata do svog studija: Klara iz Dugog Sela je 'Mlada obrtnica' 2025. godine
Foto: Privatni album

Klara već drugu godinu za redom sudjeluje u projektu Udruženja obrtnika Dugog Sela 'Božićno fotografiranje', u kojem fotografira sugrađane u blagdanskoj atmosferi, a fotografije građani dobiju na dar

U svijetu u kojem mladi često čuju da se 'od kreativnih poslova ne može živjeti', priča mlade obrtnice iz Dugog Sela dokazuje upravo suprotno. Fotografkinja i vlasnica Foto Studija Matt, dobitnica priznanja 'Mlada obrtnica' Obrtničke komore Zagreb, Klara Mandić svojim je radom pokazala da se strast, upornost i ljubav prema poslu mogu pretvoriti u uspješan i održiv obrt.

Fotografija je u njen život ušla gotovo spontano, još u osnovnoj školi, kada je u trećem ili četvrtom razredu dobila analogni fotoaparat. Izleti, obiteljski trenuci i školska putovanja ubrzo su postali male priče uhvaćene u kadru. Već tada, iako toga možda nije bila svjesna, gradila je temelj svog budućeg poziva.

- Uvijek me privlačilo bilježenje ljudi i trenutaka. Fotografija mi je dolazila prirodno i vrlo rano sam znala da se time želim ozbiljno baviti - prisjeća se.

Foto: Privatni album

Danas iza nje stoji vlastiti obrt i studio Matt, ali put do toga nije bio lagan. Pokretanje posla donijelo je i onu manje romantičnu stranu poduzetništva; papirologiju, ulaganja, opremu i donošenje hrabrih odluka.

- Najizazovniji dio bio je shvatiti koliko je toga potrebno posložiti da bi studio zaista profunkcionirao. Bilo je trenutaka sumnje, ali želja da stvorim nešto svoje uvijek je bila jača - kaže.

Foto: Privatni album

Najljepši trenutak došao je onog dana kada je prvi put otvorila vrata svog studija: 'kada vidiš da se ideja pretvorila u stvaran prostor i posao, shvatiš da je sav trud imao smisla'.

Danas fotografira vjenčanja, krštenja, trudnice, djecu i obitelji, no vjenčanja su joj i dalje najbliža srcu.

- Na vjenčanjima je sve puno emocija; osmijesi, zagrljaji, suze sreće. To su trenuci koje ljudi pamte cijeli život i velika mi je čast biti dio toga - kaže.

Foto: Privatni album

Upravo ta emocionalna komponenta danas je, kaže, i ono što klijenti najviše traže. Autentične fotografije koje pričaju priču, a ne samo savršene poze. Važan dio njenog rada je i atmosfera u studiju.

- Znam da mnogima nije ugodno stati pred objektiv. Zato se trudim da se osjećaju kao kod kuće – razgovaramo, smijemo se i tada nestaje trema. Tada nastaju najljepše fotografije - objašnjava.

Klara već drugu godinu za redom sudjeluje u projektu koji organizira Udruženje obrtnika Dugo Selo 'Božićno fotografiranje', u kojem fotografira sugrađane u svečanoj blagdanskoj atmosferi, a fotografije građani dobiju na dar.

Priznanje 'Mlada obrtnica', koje dodjeljuje Obrtnička komora Zagreb za budući doprinos razvoju obrtničkog komorskog sustava i obrtništva obrtnicima do 35. godine života, doživjela je kao snažnu potvrdu svog rada, ali i kao poticaj svima koji razmišljaju o pokretanju vlastitog obrta.

Smatra da je danas mladim obrtnicima istovremeno lakše i teže nego ikad prije; lakše jer imaju više kanala za promociju, a teže jer moraju biti i kreativci i poduzetnici u isto vrijeme.

Foto: Privatni album

- Najveći izazov je balansirati kreativnost s vođenjem poslovanja. No kada vidiš zadovoljne klijente i rast svog obrta, sve prepreke postaju dio puta - govori.

Svoj obrt najviše promovira kroz društvene mreže i preporuke, koje smatra najiskrenijim oblikom uspjeha. Gledajući unaprijed, želi nastaviti rasti, istraživati nove kreativne projekte, ali i zadržati toplu, obiteljsku atmosferu po kojoj je njen studio prepoznatljiv.

- Najvažnije mi je da moj rad i dalje donosi osmijehe i uspomene koje ljudi čuvaju cijeli život - zaključuje Klara.

