MALI OBRTNICI

Mesnice Kanurić već 40 godina čuvaju domaću tradiciju: 'Bez malih obrtnika nema zajednice'

Piše Nikolina Stanišić,
Čitanje članka: 4 min
Mesnice Kanurić već 40 godina čuvaju domaću tradiciju: 'Bez malih obrtnika nema zajednice'
Foto: Privatni album

Sanel Kanurić, vlasnik mesnica, osvojio je Zlatnu statuu. Njegove mesnice uspijevaju zahvaljujući tradiciji i kvaliteti, a kaže kako su lokalni proizvodi i timski rad ključ uspjeha

Naši recepti, naši ljudi i naši OPG-ovi. Ako ne bude malih obrtnika, nema ni lokalne zajednice, kaže Sanel Kanurić, vlasnik zagrebačkih mesnica Kanurić i dobitnik Zlatne statue, najvišeg priznanja Obrtničke komore Zagreb. Njegova priča pokazuje da se i u vremenu trgovačkih lanaca može uspjeti - ali samo ako se ostane vjeran ljudima i kvaliteti.

Kad zakoračite u neku od zagrebačkih mesnica Kanurić, dočekat će vas miris dima koji podsjeća na stare pušnice, kobasice što još hlape od topline i onaj osjećaj domaćeg, poznatog. Iza pulta vas pozdravljaju nasmijani djelatnici, razgovor teče kao sa susjedima, a pred vama se reže meso koje je upravo stiglo - svježe, domaće, s porijeklom i svrhom. U prostoru u kojem se tradicija miješa s modernim, od dry age komora do mariniranih rezova osjeti se da je ovo posao koji se ne gradi samo rukama, nego i srcem. I tako već 40 godina.

Foto: Privatni album

- Meso kod nas nije samo proizvod. To je znanje, muka i trud koji se prenose s generacije na generaciju - priča nam Sanel Kanurić, vlasnik mesnica Kanurić koje su dio zagrebačke svakodnevice već od 1986. godine. Danas imaju tri prodajna mjesta, vlastitu proizvodnju i veleprodaju koja opskrbljuje restorane, škole i vrtiće. Sve što izađe iz njihovih pogona nosi pečat domaćeg; od ručno soljenog mesa do suhomesnatih delicija dimljenih na drvu graba i bukve.

Foto: Privatni album

Nemamo potrebu zapošljavati strane radnike

Četrdeset godina opstanka nije slučajnost.

- U obitelji smo uvijek bili zajedno, od oca do mene, i svaku smo krizu prebrodili jer smo bili tim. Imamo djelatnike koji su s nama 20 ili 30 godina, i to je najveća snaga obrta. Kad se komunicira i drži zajedno, svaka se kriza lakše prebrodi - kaže.

Sanel se u posao uključio iz osjećaja moralne obaveze prema roditeljima i njihovu radu.

- Gledao sam koliko su se trudili, jednostavno nisam mogao dopustiti da taj trud propadne. Danas moja dvojica sinova, od 13 i 19 godina, pokazuju interes za nastavak obiteljske tradicije, iako stariji sin studira ekonomiju, odrastajući u mesnici već je naučio zanat. Odluka će biti isključivo njihova. Želim da imaju izbor - govori Sanel.

Foto: Privatni album

Mesnice Kanurić svake godine primaju naučnike i mlade djelatnike. Nemaju problem s radnicima, jer svake godine jedan do dva naučnika ostane raditi kod njih.

- Volimo ih dobro platiti i pokazati im što znači pošten rad. Ne volim riječ radnik, to su moji djelatnici, moj tim. Bez njih nema ničega - tvrdi.

Trgovački lanci im nisu konkurencija

Na pitanje o konkurenciji trgovačkih lanaca, Sanel se samo nasmije: 'Mi nismo konkurencija jedni drugima. Oni prodaju industrijski proizvod, a mi proizvod s dušom. Kod nas ljudi ne dolaze samo po meso, nego i po pažnju, po razgovor. Mesar zna što volite, što vam treba. To je obostrana ljubav i povjerenje'.

Za Kanurića, biti obrtnik znači mnogo više od vođenja posla.

- Obrt koji proizvodi samo novac nije dobar obrt. Moramo proizvoditi za društvo i za zajednicu. Imamo odgovornost prema našim dobavljačima, prema OPG-ovima s kojima radimo, prema ljudima koji od tog posla žive - uvjeren je.

Njihova suradnja s malim proizvođačima zato traje desetljećima – ponajviše s OPG-ovima iz okolice Sv. Ivana Zeline. Broje pedesetak kooperanata koji za njih uzgajaju stoku i proizvode hranu.

- To su ljudi koji prodaju bika i od toga školuju djecu. Ako njih nema, nema ni nas. Zato volimo male proizvođače i uzgajivače; što manji dobavljač, to nam je draži - kaže Sanel.

Foto: Privatni album

Uz meso Kanurići zato nude domaće sireve, zimnice, ajvare, salate, začine, jaja i kupus.

- Kod nas možete kupiti sve što vam je potrebno za sarmu, ne samo meso. Želimo da kupac zna tko stoji iza svakog proizvoda, ali i da ne gubi previše vremena na kupovinu namirnica - kaže Sanel.

Zlatna statua kao priznanje cijelom timu

Nagrada Zlatna statua Obrtničke komore Zagreb došla je kao potvrda svega što su Kanurići stvarali desetljećima: 'To je najveće priznanje koje možete dobiti. Kolege su me predložile, a lijepo je kad kolege prepoznaju vaš trud i rad. Ali to nije samo moje priznanje, to je nagrada cijele obitelji, naših djelatnika i svih koji su s nama rasli.'

Iako su mnoge mesnice zatvorile vrata, ponajviše iz razloga jer nije bilo nasljednika, Kanurić vjeruje da obrti s dušom i zajedništvom imaju budućnost. Moramo stvarati uvjete da obrtnici mogu raditi i da se cijeni ono što je lokalno. Bez toga nema ni društva – pojašnjava Kanurić i poručuje:

- Naša filozofija je jednostavna: podržavaj male, proizvodi domaće i budi pošten prema ljudima. Sve drugo dođe samo od sebe.

