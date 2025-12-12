Ugostitelj Matija: 'Mladima nedostaje hrabrosti i podrške za prvi korak u svijet obrtništva'

Moglo bi se reći da Matija Hermeščec (45) iz Ivanić-Grada živi obrtništvo. Privatnim poslom bavi se gotovo cijeli svoj život. Kao tinejdžer je počeo raditi u caffe baru svojih roditelja, da bi kasnije otvorio i vlastiti kafić 'Alibi'. Još dok je studirao na Ekonomskom fakultetu, organizirao je razna događanja - od partyja i koncerata do stand up večeri - što mu je „otvorilo oči“ i pokazalo kako je ugostiteljstvo puno više od same posluge pića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:54 Robot u menzi HKS-a: 'Pozdravio nas je i namignuo nam, pa odnio ostatke hrane' | Video: 24sata/Robert Anić/PIXSELL

Zahvaljujući supruzi Renati, koja je zajedno s četiri njihova zaposlenika preuzela vođenje kafića, dobio je priliku, kako kaže, da doprinese zajednici iz koje je potekao i pruži pomoć te potporu drugim obrtnicima kroz angažman u Udruženju obrtnika Ivanić-Grad.

- Funkciju predsjednika Udruženja obrtnika Ivanić-Grad preuzeo sam u svibnju 2024. godine. U tom trenutku smatrao sam da imam dovoljno vremena, iskustva i volje da se aktivnije uključim i stavim na raspolaganje svojim kolegama obrtnicima. Kroz dugogodišnji rad u ugostiteljstvu upoznao sam mnogo ljudi, ali i shvatio koliko puno znači kad ti netko želi pomoći - kaže Matija.

Foto: Privatni album

A kad kaže 'pomoći', misli na rješavanje uobičajenih problema od otvaranja obrta do pravnih i knjigovodstvenih zavrzlama, lobiranja i zastupanja interesa obrtnika te pružanja informacija o edukacijama i raznim potporama.

Kao bitan dio rada Udruženja ističe suradnju s lokalnom samoupravom - Gradom Ivanić-Gradom, Općinom Križ i Općinom Kloštar Ivanić, koja se najčešće ostvaruje kroz različite natječaje, potpore i subvencije za obrtnike.

Sitan, ali dinamitan

Ivanić-Grad sa svojih oko 430 obrtnika spada među manja udruženja unutar Zagrebačke županije, no po angažmanu i aktivnostima često odaje dojam mnogo većeg sustava.

- To je i cilj, pokazati koliko jedno lokalno udruženje može biti korisno i aktivno ako iza njega stoje ljudi koji vjeruju u suradnju i zajedništvo - kaže.

Foto: Privatni album

Tradicionalna zanimanja, kao što su postolar, kožar i kovač, baš kao i u drugim dijelovima Hrvatske, nažalost su u padu. No zato se pojavljuju nova zanimanja koja prate suvremene trendove.

- Posebno bilježimo rast u sektoru uslužnih djelatnosti, ali i kod obrtnika koji ostvaruju prihode putem digitalnih platformi i društvenih mreža - influencera, kreatora sadržaja i drugih oblika samostalnog online poslovanja - rekao je.

Ipak, najveću priliku u Ivanić-Gradu vide u zdravstvenom i lječilišnom turizmu.

- Ivanić-Grad već ima snažnu zdravstvenu infrastrukturu i tradiciju, a u suradnji sa Srednjom školom Ivan Švear, koja je uvela novi smjer fizioterapeuta, te s lokalnim visokoškolskim ustanovama stvara se podloga za razvoj novih obrta u području fizioterapije, rehabilitacije i wellnessa - dodaje Matija.

Dobar glas daleko se čuje

Biti obrtnik nije lako. Osim problema praktične prirode, obrtnici se najviše žale na visoka porezna i parafiskalna opterećenja, kaže Matija - problem koji se, kako ističe, treba rješavati na nacionalnoj razini.

Foto: Privatni album

- Kroz lobiranje unutar komorskog sustava i komunikaciju s nadležnim institucijama nastojimo ukazivati na stvarne probleme s terena i poticati promjene koje bi olakšale poslovanje svima nama. Naša je uloga biti glas obrtnika, prenositi njihove stvarne potrebe prema onima koji donose odluke. Također, pokušavamo biti mjesto gdje obrtnik može dobiti konkretnu pomoć, ali i osjećaj zajedništva i pripadnosti - govori.

Poseban naglasak u Udruženju stavljaju na organizaciju tribina i stručnih seminara o aktualnim temama koje su obrtnicima važne - od poreznih i zakonskih izmjena, preko digitalizacije poslovanja i uvođenja e-računa, do energetske učinkovitosti i održivog poslovanja. Nastoje da svaka tribina bude praktična i da obrtnici steknu konkretna znanja koja će moći primijeniti u svom radu.

- Udruženje redovito sudjeluje u lokalnim manifestacijama poput „Bučijade“, gdje pomažemo obrtnicima u promociji njihovih proizvoda i usluga. Kroz suradnju s Gradom Ivanić-Gradom, Turističkom zajednicom, ali i medijima, radimo na tome da naši obrtnici dobiju veću vidljivost i prepoznatljivost u zajednici. Cilj je da svaki obrtnik zna da nije sam - da postoji mreža podrške koja ga razumije, informira i povezuje te da je Udruženje njihov partner u poslovanju.

Foto: Privatni album

Umrežavanje - ključno za uspjeh

Nitko na svijetu ne može sam, stoga Matija jasno ističe važnost podrške lokalne samouprave koja im omogućuje da provode projekte, organiziraju događanja i pružaju stvarnu pomoć obrtnicima:

- Grad Ivanić-Grad godinama prepoznaje značaj obrtništva u lokalnoj zajednici te nas podupire kroz subvencije, sufinanciranje programa i zajedničke manifestacije. Među njima se posebno ističu završna natjecanja strukovnih zanimanja i nagrade učenicima koji se istaknu u obrtničkim smjerovima, čime zajedno potičemo mlade da prepoznaju vrijednost obrtničkih zanimanja i ostanu u našem kraju.

Osim lokalne suradnje, važna je i ona na nacionalnoj razini.

- Obrtnička komora Zagreb snažan nam je oslonac u svakodnevnom radu - od pravne i računovodstvene podrške do organizacije edukacija i promocije obrtništva. Zajedno sudjelujemo u nizu projekata, poput Zagrebačkog obrtničkog sajma (ZOS), koji je sjajan primjer kako se zajedničkim snagama može potaknuti interes mladih za obrtnička zanimanja - pohvalio je kolege Matija.

Udruženje obrtnika Ivanić-Grad kontinuirano radi i na jačem povezivanju s drugim udruženjima unutar Zagrebačke županije i šire, s ciljem razmjene iskustava, zajedničkih nastupa prema institucijama i osmišljavanja novih oblika suradnje koji će koristiti svim članovima.

- Smatram da jedino kroz umrežavanje i zajedničke inicijative možemo graditi snažan i uvažavan obrtnički sustav u cijeloj Hrvatskoj, zaključuje Matija.

Foto: Privatni album

Iz klupe na posao

Unazad nekoliko godina svjedoci smo sve veće potražnje za strukovnim zanimanjima, kojih na tržištu kronično nedostaje. To je velika prilika za mlade ljude, smatra Matija - oni koji završe kvalitetno strukovno obrazovanje mogu odmah nakon srednje škole otvoriti vlastiti obrt i vrlo pristojno zarađivati. Danas se traže majstori svih profila: električari, vodoinstalateri, automehaničari, keramičari, kozmetičari, ugostitelji i brojni drugi.

Pokrenuti vlastiti obrt nikada nije bilo jednostavno, ali uz dobru volju i informiranost to je itekako moguće. Administrativne prepreke su manje nego prije, a uz programe potpora i subvencija koje nude gradovi, županije i država, ulazak u svijet obrtništva znatno je olakšan, smatra Matija.

- Mladima često nedostaje samo malo hrabrosti i podrške da naprave prvi korak! Zato im poručujem neka se ne boje posla, neka traže zanimanja u kojima mogu biti kreativni i samostalni, i neka razmišljaju dugoročno. Obrtništvo pruža slobodu, fleksibilnost i osjećaj ponosa jer čovjek živi od vlastitih ruku i znanja - ističe Matija.

Shodno tome, Udruženje obrtnika Ivanić-Grad izrađuje sveobuhvatnu bazu podataka svih obrta s područja Ivanić-Grada, Kloštra Ivanića i Križa. U informativnoj knjižici bit će navedene usluge i proizvodi svakog obrta kako bi se bolje povezali obrtnici i građani te potaknulo korištenje lokalnih proizvoda i usluga.

Baza će također biti dostupna i online, s mogućnošću pretraživanja po kategorijama, a radi se i na modernizaciji web sučelja Udruženja kako bi pristup svim relevantnim informacijama bio jednostavniji.

Foto: Privatni album

Matija vjeruje da obrtništvo u Hrvatskoj ima budućnost, ali samo ako se bude stalno prilagođavalo promjenama.

- Današnje tržište traži fleksibilnost, kvalitetu i osobni pristup, a upravo su to vrijednosti koje obrtnici oduvijek nose. Digitalizacija i globalizacija donose izazove, ali i brojne nove prilike za sve koji su spremni učiti i razvijati se. Mladi sve više shvaćaju da se kroz obrt mogu brzo osamostaliti, ostvariti stabilan prihod i raditi posao koji vole. A iskustvo starijih obrtnika, uz energiju mlađih, stvara idealnu kombinaciju za budućnost. Obrtništvo je oduvijek bilo temelj lokalnog gospodarstva, i vjerujem da će to ostati i u godinama koje dolaze, samo u modernijem, digitalno povezanom obliku - zaključuje Matija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:32 Igor je umjetnik s glinom: 'Moji tanjuri osvojili su restorane s Michelinovom zvjezdicom' | Video: 24sata/pixsell