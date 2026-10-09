Od jeseni besplatno RSV cjepivo

U Hrvatskoj je obavezno cijepljenje protiv 11 zaraznih bolesti, no djecu je, i mlade, moguće cijepiti i neobaveznim, a itekako korisnim cjepivima. To su cjepiva protiv rotavirusa - teških proljeva kod dojenčadi, zatim protiv HPV-a, meningokoka i pneumokoka, a za rizične skupine preporučuje se i sezonsko cijepljenje protiv gripe. Pedijatri dodatna cijepljenja preporučuju posebno ako dijete ima slabiji imunitet, kronične bolesti ili ako boravi u kolektivu - vrtiću ili školi.

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Osim toga, roditelji će ove jeseni djecu moći besplatno cijepiti od respiratornog virusa RSV-a. Riječ je o cjepivu koje je dosad bilo besplatno samo za djecu s rizičnim čimbenicima. Od iduće bi godine besplatna, također neobavezna, trebala biti i cjepiva protiv meningokoka, rotavirusa i vodenih kozica. Dosad je samo jedna doza zaštite od RSV-a koštala 205 eura, a meningokoknog cjepiva 96 eura.

Na besplatno i dobrovoljno cijepljenje protiv HPV-a pozivaju učenike i učenice od 5. do 8. razreda osnovne škole, ali besplatno se mogu cijepiti i svi od 9 do 25 godina starosti. Procijepljenost raste, ali još imamo oko 300.000 mladih necijepljenih ljudi. Humani papiloma virus prenosi se vaginalnim, analnim ili oralnim seksualnim odnosom sa zaraženom osobom, uključujući predigru i maženje. Zaražena osoba može zaraziti drugu i kad nema nikakvih znakova bolesti. Prvi se znakovi bolesti mogu pojaviti godinama nakon što se osoba zarazila, a većina spolno aktivnih žena i muškaraca zarazi se u nekom trenutku života. Infekcija HPV-om može uzrokovati: karcinom vrata maternice (cerviksa), vagine i stidnice vulve kod žena, karcinom penisa, anusa i grla kod muškaraca i žena. U Hrvatskoj svake godine od invazivnoga karcinoma cerviksa oboli oko 300 žena, a više od 100 ih umre. Preporučuje se djecu i mlade cijepiti prije stupanja u bilo kakve intimne odnose, a cijepi se dvjema ili trima dozama, ovisno o dobi.

Švedska je na pragu iskorjenjivanja HPV-a do 2027. godine zahvaljujući općeprihvaćenom cijepljenju, a Engleska između 2020. i 2024. ne bilježi nijedan smrtni slučaj raka vrata maternice među ženama u dobi od 20 do 24 godine. Da nema cjepiva, u toj bi populaciji u Engleskoj, statistički očekivano, u tom periodu umrle 23 žene.