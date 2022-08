Od mineralne vode, pjenušca i bazge napravite koktel Hugo

Ljeti se u posljednje vrijeme od alkoholnih pića najčešće ispija gin i Aperol. No i dalje je popularan Hugo, blago alkoholni napitak koji potječe iz sjeverne Italije. Kreirao ga je 2005. godine barist Roland Gruber, a idealan je za vruće ljetne dane i noći.

Riječ je o koktelu od pjenušca ili prosecca, sirupa od bazge i mineralne. Zbog sličnih sastojaka podsjeća na kubanski klasik Mojito te na cidere. Iako ga se može kupiti u trgovinama, donosimo recept za ovaj fini koktel.

Domaći Hugo

Sastojci: dvije žlice sirupa od bazge, 1,5 dl pjenušavog vina (chardonnay ili malvazija), nekoliko kockica leda, 1 dl mineralne vode, nekoliko kriški limuna, listići mente

Priprema: U čašu za vino stavite bazgu, pjenušac i nekoliko kockica leda. Ulijte mineralnu vodu, a u to stavite nekoliko kriški limuna i limete te ukrasite listićima mente. Promiješajte slamkom i uživajte. Servira se u čaši za vino, a možete ga poslužiti i u onoj za šampanjac. No ni to nije pravilo. Odaberite neku lijepu čašu iz svoje kolekcije iz koje ćete ispijajući ovaj fini koktel stvarno i uživati.

