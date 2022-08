Od ostataka uzgojite novo voće ili povrće i tako uštedite novac

Foto: Dreamstime

S obzirom na to da je hrana sve skuplja i da se više od 300 tisuća tona hrane baci godišnje u kućanstvima u Hrvatskoj, iskorištavanje ostataka za uzgoj novog voća i povrća će uštedjeti novac i smanjiti otpad. Ovaj princip uzgoja hrane podrazumijeva uzgoj u vodi, ali za zelene dijelove biljaka koji se konzumiraju, salata, mladi luk, kupus, poriluk. Primjerice, uzmite zeleni luk i poriluk. Odrežite do nejestivog bijelog korijenja i stavite ih s izrezanom stranom prema gore u vodu do pola puta do vrha. Redovito osvježavajte vodu. Biljke nakon što dostignu dovoljan potrebni rast, otprilike u periodu do 10 dana, možete prebaciti i u posude sa zemljom.