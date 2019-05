Od ovog se prestaje pušiti: Evo kako 'dišu' crna pluća pušača

Amanda Eller, medicinska sestra iz Sjeverne Karoline u SAD-u pokazala je što se događa u plućima pušača kada udahnu. Na Facebooku je objavila video koji prikazuje pluća pušača i nepušača.

Nije teško pogoditi koja pripadaju strastvenom pušaču koji se od cigareta nije odvajao 20 godina - crna su i deformirana. U jedna i druga pluća je umetnula cjevčice za dovod zraka kako bi ih mogla napuhati i pokazati detaljno kako izgledaju i rade.

Zdravi par pluća je na upuhivanje zraka reagirao prema očekivanju - napuhnula su se, zadržala oblik i vratila se u normalu.

Međutim, kod pluća pušača nije sve išlo tako glatko jer u njima nije ostalo elastičnosti, nisu mogla zadržati oblik niti zadržati upuhani zrak - već su se odmah ispuhala. To je pokazalo kako su radila dok su bila u tijelu pušača, odnosno nisu mogla zadržavati zrak, a time kisik nije mogao doći do cijelog tijela. Upravo to je razlog zašto pušači mogu duboko udahnuti, a da i dalje osjećaju kako im nedostaje kisika.

- To su kancerogena pluća sa kroničnom opstrukcijskom plućnom bolesti (KOPB) iz kojih je nestala elastičnost, tako da se istegnu, ali onda se odmah u trzaju povuku nazad - rekla je Amanda.

Mnogi ljudi koji su pogledali video su se zgrozili, a pušači duboko zamislili o tome što zapravo rade svojem tijelu. Bilo je i onih koji su se ponosno prisjetili kako su se ostavili te strašne navike.

- Ponosan sam što mogu reći da je prošlo tri mjeseca otkako sam se odrekao 11-godišnje navike pušenja i nikada u životu se nisam osjećao bolje - napisao je netko uz objavu.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Drugi žali što je ikada počeo.

- Uvijek će mi biti žao što sam pušenjem uništio svoja pluća. Prestao sam pušiti prije tri godine nakon što su mi dijagnosticirali KORB. Ako i vi pušite, prestanite što prije - napisao je Rod Underwood.

- Ja sam prestala prije sedam tjedana zbog bakterijske upale pluća i opterećenja srca, i to je nešto najbolje što sam ikada napravila - priznala je Joanne Mcdermoot.

Među komentarima ispod videa bilo i poruka drugog tipa.

- Volim pušiti i ovaj video me neće zaustaviti u onome u čemu uživam - napisao je Michael Brockwell.

- Ja sve znam, ali toliko volim cigarete da se ne mogu zaustaviti. Čini mi se da je to jedina stvar koja me trenutno drži duševno zdravom - priznala je Theresa Quirin, a prenosi usefultipsfor.me.

