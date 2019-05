U trbuhu uzimao više krvi od brata blizanca i jedva preživio

Britanka Hannah Robertson (26) nosila je blizance, Felixa i Bowieja. Tijekom 26. tjedna trudnoće osjetila je snažne bolove u leđima i požurila je liječniku.

Ondje su ustanovili da ima TTTS, odnosno sindrom blizanačke transfuzije.

- Ako blizanci dijele korijen, dio posteljice u kojem se nalaze krvne žile, onda to dvoje djece mogu imati zajedničke krvne žile, ali u nepravilnom omjeru. To znači da jedan blizanac ima više, a drugi manje krvnih žila. U toj situaciji u 10 posto takve djece jedno dijete uzima previše krvi na račun onog drugog, pa je jedno dijete hendikepirano i slabo raste, ima malo krvi, pati od manjka kisika, anemije i drugih komplikacije. I drugi blizanac pati jer ima previše krvi pa je srce preopterećeno, stvara previše plodne vode u svojoj ovojnici i zbog toga može doći do posustajanja vitalnih funkcija. I jedno i drugo dijete su životno ugroženi - pojašnjava ginekologinja prof.dr.sc. Snježana Škrablin.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Upravo se s tom situacijom suočila Hannah Robertson. Samo dan nakon što je dobila dijagnozu liječnici su ustanovili da je srce jednog od blizanaca, malenog Felixa, prestalo kucati, a Bowie se doslovno borio za život. Isplanirali su joj preuranjeni porođaj za pet dana. Bilo je to lani početkom lipnja. Felix je bio mrtvorođenče, a samo minutu poslije stigao je Bowie. Bio je težak samo 793 grama, nešto više od obične štruce kruha. Bowie je u bolnici ostao još tri mjeseca. Bio je na odjelu za intenzivnu njegu jer su mu otkazivali bubrezi, imao je upalu pluća i sepsu.

No maleni borac nije se dao. Mama Hannah i tata Kenny Moyes (33) kažu da im se svijet srušio kad su dobili dijagnozu. Ona je na kontrolu otišla s mamom, a Kennyju je teške vijesti morala javiti telefonski.

- Jednostavno sam znala da nešto nije u redu. Na ultrazvuku na ekranu se ništa nije micalo. U sobi je bilo desetak ljudi i svi su odjedanput utihnuli. A tada mi je liječnik stavio ruku na moju nogu i rekao najgore riječi koje možete čuti. " Žao mi je, ali srce jednog dječaka prestalo je kucati". Ostala sam bez zraka i nisam više mogla disati. Ustala sam iz kreveta, htjela sam hitno izaći iz sobe. Uspaničarila sam se i mislila kako to ne može biti točno. Liječnici su nas odveli u sobu savjetnika i ondje su nam objasnili zašto je Felix umro. Kazali su da je dobio previše krvi zbog čega mu je porastao krvni tlak, imao je povećani mjehur i sve je to bilo preveliko opterećenje za njegovo srce koje je prestalo kucati. No Bowie je tada počeo iznenada dobivati povećane količine krvi i počeli su mu otkazivati bubrezi - ispričala je Robertson.

Kad je nazvala Kennyja, on je teško primio vijest ne shvaćajući što se zbilo. Oboje su se veselili prinovi, a otkrivši da je trudna, Hannah se u prosincu 2017. naručila na privatni pregled u siječnju lani. Tada su otkrili da nosi blizance.

- Sjećam se da su nam rekli kako je riječ o identičnim blizancima. Spomenuli su TTTS, ali nije bilo alarmantno niti sam imala ikakvih simptoma - kazala je ona.

Prisjetila se da joj je trbuh bio prilično velik, ali bila je sigurna da je to zbog blizanačke trudnoće. Do 26. tjedna trudnoća je bila savršena, a dodatno je išla na ultrazvuk svaka dva tjedna kako bi bila sigurna da je s bebama sve u redu. Još ranije imala je problema s bolovima u leđima, pa je vjerovala da se ponavlja zbog trudnoće.

Nazvala je bolnicu, no rekli su joj da uzme tablete protiv bolova i odmara se. Ponovo je zvala dva dana poslije. Liječnici su joj rekli da pripremi kupku, a ako se situacija ne smiri za sat vremena, neka im se opet javi. U tom je trenutku već bila u suzama zbog strašnih bolova i odlučila je da će osobno otići u bolnicu bez telefoniranja.

- Kad su nam liječnici rekli da se čini kako mi blizanci imaju TTTS, potpuno sam se slomila. Nisam mogla vjerovati da se to zbiva. Trudnoća mi je bila savršena, nikad se nisam osjećala zdravije. Trbuh mi je bio veći i činilo se da sam u devetom mjesecu trudnoće, iako sam bila u šestom. Činilo se i da mi je jedna strana trbuha veća od druge. Mislila sam da je to zato što su se obje bebe pomaknule na tu stranu - prisjetila se ona.

Kazala je kako danas zna da se sva plodna voda sa Bowiejeve strane prelila njegovom bratu Felixu. Nakon dijagnoze, par se tješio da će sve biti u redu te da će bebama pomoći laserska operacija kojom će zatvoriti višak krvnih žila, a kirurzi će izvući višak plodne vode.

- Nikad nisam bila svjesna toga da bi mi oba sina mogla umrijeti. Čak i nakon dijagnoze, vjerovali smo da ću ići na operaciju i da će sve biti u redu. Tad sam se više zabrinjavala činjenicom da i dalje moram raditi i dolaziti na posao - nastavila je Hannah. No sljedećeg jutra, prije nego što su je odvezli u operacijsku salu, ustanovili su da je Felixovo srce prestalo kucati.

- Moja mama je tad pitala bi li situacija bila drugačija da su me primili početkom lipnja kad sam prvi put nazvala zbog bolova u leđima. Liječnik je odgovorio da ne zna. Nitko nije kriv, no od tada živimo sa velikim upitnikom "Što bi bilo" iznad naših glava - kazala je Hannah dodajući da su joj nakon toga liječnici rekli da mora nastaviti trudnoću.

Operaciju su otkazali, a svi su se usredotočili na to da maleni Bowie dočeka kraj trudnoće što sigurnije.

- Tješila sam se da je Felix još uvijek uz mene te da ću ga imati još malo dulje. Sad je bilo važno omogućiti Bowieju što bolju skrb. Bila sam vrlo emocionalna i ljuta na sve oko sebe. Govorila sam im da ćemo poslije biti tužni, a sad moramo napraviti sve za Bowieja. I dalje sam bila trudna, i dalje sam imala bebu i nisam htjela da mi to iskustvo potpuno zamagli tuga. Liječnici su mi govorili neka ostanem pozitivna i to je bio i moj plan - iskreno je prepričala novinarima dodajući da, gledajući iz današnje perspektive, nema pojma kako joj je to pošlo za rukom.

Čim joj se stanje stabiliziralo, otpustili su je iz bolnice. Pripremala se za odlazak kući, a tad joj je puknuo vodenjak.

- Sjećam se kako sam mislila da sam se pomokrila. Otišla sam na WC i tad sam shvatila da mi je puknuo vodenjak. Bila sam prestravljena. Mislila sam da to znači kako odmah počinje porod. Mislila sam da ćemo umrijeti i ja i moj Bowie. Mislila sam: "Samo sam željela bebu. Zašto ovo proživljavam?". Ostala sam u bolnici, a trudnoću su mi uspjeli produljiti za još pet dana - kazala je.

U ranim jutarnjim satima 10. lipnja počeli su trudovi. Sljedećeg jutra su je prevezli u salu na carski rez te porodili oba dječaka. Roditeljima su omogućili da se kratko oproste od Felixa, a zatim je stigao Bowie kojeg su odvezli na Intenzivnu.

- U isto vrijeme to je bio najljepši i najtužniji dan u mojem životu. Pitala sam liječnike jesu li djeca dobro, ni u jednom času nisam se ponašala kao da Felix nije živ. Kad su me zašili, donijeli su nam Felixa. Bio je tako savršen. Drago mi je da smo dobili priliku oprostiti se. Nisam bila sigurna u svoju odluku, no kad sam ga primila u naručje znala sam da mi je najbolja odluka bila upoznati ga i držati na rukama, iako to nije bilo ono o čemu smo maštali. No tada je stigao Bowie. Bio je tako malen da mi je stao u dlan ruke - prisjetila se mama. U sljedećim mjesecima par je organizirao ispraćaj za Felixa istovremeno strepeći nad životom malenog Bowieja koji se lavovski borio, prenosi Daily Mail.

U bolnici je proveo 79 dana. Ondje je dobio pet transfuzija krvi, infekciju nepoznata uzročnika, sepsu, upalu pluća i imao je poteškoće s vidom zbog kojih je morao na lasersku operaciju očiju. Kad su ga 27. kolovoza otpustili iz bolnice doma, imao je 1,9 kilograma. Danas je veseo dječačić star 11 mjeseci i u svemu dostiže svoje vršnjake.

- Isprva je bio tako sićušan da se činilo kako nosi kožnu jaknu jer mu je koža bila veća od tijela. No sada je odlično. Zovemo ga Starman. Ima karakter i snagu koju je imao od rođenja. Ne možete mu reći što mora raditi, on će to reći vama. Imam dojam da će upravljati mojim životom. Dragocjen nam je, on je preživio -objasnila je Hannah. Par će dječaku jednog dana reći da imao brata.

- U nekim sam trenucima bila strašno ljuta i htjela sam sakriti taj dio priče, no sad želim da Felix bude dio naših života. U konačnici, on je moje prvorođeno dijete - kazala je.

Nakon što je proživjela tragediju, posvetila se podizanju svijesti o TTTS-u. Svoje spoznaje je podijelila sa liječnicima i medicinskim stručnjacima, a čak su je snimali kako bi njezine misli prikazivali studentima medicine.

- Da sam imala više informacija, bi li ishod bio drugačiji? Ne znam, ali od danas ne bi više trebalo biti pitanja poput "Što ako". Nema lijeka za TTS, no ako bi ljudi ranije primijetili simptome, mogli bi reći da su pokušali sve i ne bi morali živjeti s pitanjem "Što ako" - zaključila je ona. TTTS je rijetki sindrom koji se obično pojavljuje oko 27. tjedna trudnoće.

- Javlja se kod 10 posto blizanačkih trudnoća u kojima blizanci dijele posteljicu. Nije često stanje, ali je vrlo ozbiljno. Ne može se izbjeći jer je to posljedica načina na koji se zametna osnova dijeli u ranom embrionalnom razvoju, tako da nema mjera predostrožnosti niti se može predvidjeti. No redovitim kontrolama se može prepoznati na vrijeme i liječiti -istaknula je prof. Škrablin.