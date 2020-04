Od posljedica pušenja svake godine umre 14.000 Hrvata

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 7 razloga zašto je hladan tuš fantastičan za razbuđivanje

Više od 7000 otrovnih tvari u samo jednom udisaju duhanskog dima, znaju pušači, nije motivacija za prestanak. Možda sljedeći podaci ipak pomognu.

U Hrvatskoj puši svaki četvrti građanin, a od posljedica pušenja na godinu umre oko 14.000 ljudi. Te nas negativne statistike smještaju u svjetski vrh. Čovjek koji cigaretu odbaci sada, u roku 20 minuta će imati niži krvni tlak, a za pet godina snizit će se rizik od srčanog udara i biti dvostruko manji od prosječnog pušača, kažu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Dodaju kako će kroz samo 12 sati razina ugljičnog monoksida u krvi pasti u granice normalnih, a to je važno jer ugljični monoksid onemogućuje transport kisika krvlju do organa. U 15 godina od prestanka pušenja rizik od moždanog udara jednak je riziku čovjeka koji nikad nije zapalio cigaretu. Katran iz cigarete oštećuje stijenke krvnih žila što vodi do ateroskleroze istovremeno na plućima, bronhima, grlu i drugim organima stvarajući podlogu za nastanak karcinoma. Nikotin povećava frekvenciju srca i krvni tlak stvarajući opterećenje za srce.

Sa svakim dimom rastu tlak i loš kolesterol, pa tako i rizik od infarkta

Udahom dima tvari iz cigarete ulaze u krvotok i na stijenkama krvnih žila hvata se plak. U krvi raste razina triglicerida i smanjuje se razina dobrog HDL kolesterola koji pomaže u očuvanju krvnih žila od ateroskleroze. Povisuje se tlak, ali i razina faktora zgrušavanja krvi, tzv. fibrina, koji se hvata za nataloženi plak i tako dodatno sužuje krvne žile. Sve zajedno ubrzano vodi u aterosklerozu, a time i u rizik od srčanog i moždanog udara te drugih kardiovaskularnih bolesti.

Razlozi za prestanak pušenja

Cigareta ima više od 7000 otrovnih kemikalija

Pušenje tokom trudnoće može imati kobne posljedice za novorođenče

Uštedjet ćete novac

Mislite na zdravlje svoje djece

Kako si možete olakšati kada vas uhvati želja za cigaretom?

Popijte čašu vode

Duboko i polagano udahnite nekoliko puta

Prošećite se

Počnite s vježbama opuštanja

Počnite se baviti nekim hobijem

Operite zube osvježavajućom pastom

Grickajte mrkvu ili celer

Uzmite žvakaću gumu bez šećera

Nazovite liječnika, člana obitelji,prijatelja ili nekog drugog s kim ste bliski

