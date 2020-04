Kako se riješiti masnih naslaga na 'strateški bitnim' mjestima

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Horoskop i izolacija: Evo što bi trebali raditi da vam bude bolje

Naše tijelo višak kalorija iz masti ili ugljikohidrata pohranjuje u masnim stanicama, u obliku triglicerida i tako čuva energiju za vrijeme kad će njena potrošnja biti povećana, a unos kalorija nedostatan. S vremenom, taj višak kalorija koji pohranjujemo dovodi do viška nakupljenih masnoća, što može narušiti zdravlje i utjecati na to da se promijeni oblik tijela.

Svi znamo da moramo vježbati da bismo izgubili višak kilograma, te potrošiti više od onoga što unosimo. To se razlikuje od osobe do osobe, no prosječan manjak od 500 kalorija na dan dobar je omjer za to da tijekom tog procesa počnete gubiti masti, tvrde stručnjaci.

Održavanjem prehrane tako da postoji stalni deficit kalorija koje unosimo, oslobađaju se masnoće iz masnih stanica i prenose u mitohondrije, tjelesne 'strojeve' za proizvodnju energije. Ovdje se masnoća razgrađuje kroz niz postupaka i prerađuje u energiju.

Važno je znati da vježbanjem ubrzavamo taj proces. Američki studij za sportsku medicinu preporučuje najmanje 150 do 250 minuta vježbanja umjerenog intenziteta tjedno, što iznosi oko 30 do 50 minuta vježbanja 5 dana u tjednu.

Za maksimalnu korist, vježbe trebaju biti kombinacija treninga otpora i aerobne tjelovježbe za povećanje potrošnje kalorija. Uobičajene vježbe otpora uključuju dizanje utega, vježbe u kojima koristimo otpor težine vlastitog tijela, ili elastične trake ili utege za otpor, dok je primjer aerobnih vježbi trčanje, vožnja biciklom ili vožnja sobnog bicikla.

Uz pravi režim vježbanja i smanjene kalorije lakše je doći do gubitka kilograma i masti te do savršenog tijela. Naime, kako proces gubitka masnoće napreduje, masne stanice se smanjuju i to rezultira vidljivim promjenama u sastavu tijela.

Gdje prvo gubite masnoću?

Ljudi obično najviše žele skinuti masnoću u predjelu trbuha, kukova, bedara i stražnjice. Na to gdje ćete najbrže gubiti masnoću uvelike utječu genetski i životni čimbenici. Štoviše, ako ste u životu često gubili i dobivali kilograme, tjelesne masnoće počet će se različito raspoređivati zbog promjena u masnim stanicama tijekom vremena.

Zašto je tako teško održati težinu?

Kad pojedete više kalorija nego što vaše tijelo može sagorjeti, rastu i dupliciraju se masne stanice. Kako gubite masnoću, te se iste stanice mogu smanjiti u veličini, iako njihov broj ostaje otprilike isti. Dakle, osnovni razlog promjena oblika tijela je smanjena veličina, a ne broj masnih stanica.

To također znači da kada izgubite kilograme masne stanice ostaju prisutne, a ako se ne ulože napori da se održi gubitak kilograma, mogu lako opet dobiti na veličini. Neke studije sugeriraju da je to možda jedan od razloga zašto je održavanje linije za mnoge ljude tako teško.

Koliko vremena treba za gubitak masti?

Ovisno o težini koju namjeravate izgubiti, to vrijeme može značajno varirati. Brzo mršavljenje povezano je s nekoliko negativnih nuspojava, poput nedostatka mikrohranjivih sastojaka, glavobolje, umora, gubitka mišića i menstrualnih nepravilnosti. Zato se stručnjaci slažu da je najbolji put postupno smanjivanje težine, jer će se tako teže vratiti.

No ako imate veliki udio masti koje treba izgubiti, može se opravdati brži pristup skidanja kilograma, dok je sporiji pristup primjereniji onima koji imaju manje nagomilanih masti. No sve ovisi i o programu mršavljenja.

Za one koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu ili pretilost, gubitak tjelesne težine između 5 i 10 posto početne tjelesne težine tijekom prvih 6 mjeseci može biti ostvariv ako se promijene navike, uz dijetu, fizičku aktivnost i zdravi način života.

Što još pomaže/odmaže?

Spol, dob, manjak kalorija koje konzumirate, kao i kvaliteta spavanja samo su neki faktori koji mogu pozitivno ili negativno utjecati na skidanje kilograma i masti. Na to mogu utjecati i određeni lijekovi. Zato je dobro konzultirati se s liječnikom oko lijekova koje koristite.

Nakon što postignete željenu tjelesnu težinu, vrlo je važno prilagoditi unos kalorija tako da ju možete održavati. I važno je nastaviti redovito vježbati i jesti uravnoteženo.

Zaključci koje treba imati na umu

Gubitak masti složen je proces na koji utječe niz čimbenika. Uz manji unos kalorija i vježbanje možete doći do toga da se masne stanice u tijelu počnu smanjivati. Prije nego što započnete to putovanje, posavjetujte se sa stručnjacima oko optimalnog programa vježbanja i prehrane, te s liječnikom, kako biste smanjili neželjene nuspojave, piše portal Healthline.

