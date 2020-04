7 razloga zašto je hladan tuš fantastičan za razbuđivanje

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Kako život bez seksa djeluje na žene, a što on radi muškarcima

Tuširanje hladnom vodom odnedavno je postalo trend, osobito otkad su uspješni poslovni ljudi počeli tvrditi da im je zbog toga lakše se nositi sa stresom na radnom mjestu, prenosi Glamour.

Stoga izdvajamo zdravstvene koristi tuširanja hladnom vodom.

Foto: Dreamstime

1. Za više energije

Suosnivač i direktor Twittera Jack Dorsey tvrdi kako se svakog jutra tušira hladnom vodom te da mu to više pomaže od šalice kave. Ako se nakon buđenja osjećate kao zombi, hladna voda će vas svakako razbuditi, a to potvrđuje i znanost. Studija iz 2015. godine navodi kako su ispitanici koji su se tuširali hladnom vodom najčešće isticali da su zbog toga puni energije te su učinak uspoređivali s kofeinskim napitcima.

2. Za manje stresa

Izlaganje tijela ekstremnim temperaturama može stvoriti tzv. pozitivan stres i opustiti mentalnu napetost. Iako zvuči čudno, teoriju podupire atletičar Joel Runyon koji je čak osmislio pojam Cold Shower Therapy (terapija hladnom vodom). Smatra da metoda pozitivnog stresa pomaže u izgradnji tolerancije tijela na napore, pa se onda svakodnevni stres čini manje izazovnim.

Foto: GettyImages

3. Za zdraviju kosu

- Tuširanje hladnom vodom kosi daje poseban sjaj jer hladnoća zatvara kutikulu i omogućuje zdravije vlasi.

- Kad se pore zatvore, manje su podložne utjecaju prljavštine, ulja i masnoća. Ako imate problem s hladnim tušem, pokušajte samo na kraju tuširanja isprati kosu hladnom vodom - savjetuje Jonathan Soons iz tvrtke Headmasters. Ističe kako hladan tuš nije preporučljiv ljudima s tankom kosom, jer hladnoća može dodatno smanjiti volumen vlasi.

4. Ublažava iritacije kože

Ako bolujete od ekcema ili psorijaze, liječnici su vam sigurno već preporučili hladan tuš kako biste suzbili svrbež. Topla voda s kože uklanja zaštitna ulja.

- Svako stanje kože koje kauterizira poremećaj u masnoj barijeri, topli tuš će samo pogoršati. On uklanja sebum s kože, a to su zdrava ulja i masti, te isušuje kožu - tvrdi dermatologinja Shari Marchbein iz New Yorka.

Foto: Fotolia

5. Podiže raspoloženje

Iako topli tuš ljudi obično povezuju s dobrim raspoloženjem, hladnoća isto tako aktivira živčani sustav i podiže razinu endorfina. Tvrde to znanstvenici sa Sveučilišta Virginia Commonwealth koji su provodili istraživanje i otkrili da hladan tuš u trajanju dvije do tri minute jedanput na dan pomaže u suzbijanju simptoma depresije kod ispitanika.

6. Smanjuje bolove u mišićima

Nakon napornih treninga mnogi se sportaši odlučuju za ledene kupke. Hladna voda pomaže smanjiti upalne procese i pomaže u oporavku mišića. Hladnoća također sužava krvne žile i otupljuje živčane završetke, pa tako preveniraju otekline, masnice i bolove. Uostalom, zato se na mjesto ozljede stavlja hladan oblog.

Foto: Dreamstime

7. Poboljšava cirkulaciju

Za dobro kardiovaskularnu cirkulaciju najvažniji su prehrana i tjelovježba, no i hladan tuš može potaknuti krvotok jer tjera srce da brže radi. Bolja cirkulacija znači bolje zdravlje srca, bolje psihičko stanje te bolji rad imunološkog i metaboličkog sustava.

