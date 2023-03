Od Prade do Dolce & Gabbane: Chic lepršave haljine i eterične tunike koje je tako lako nositi

Od tila do svile koja je gotovo prozirna i raznih cut-out detalja, scena je spremna za party, ali i vrlo elegantne dnevne trenutke. Relativno nedavno, prije oko desetak godina, moda je počela miješati dnevni i večernji stil, pa sada danju nosimo šljokice i odijevamo se, ako baš tako poželimo, kao da tulum počinje u 10 ujutro. A tako je sada i s prozirnim stvarima, no malo tko će se odlučiti nositi samo to, više ćemo slične stvari viđati u nekim slojevitim varijantama.

Kad Prada nešto predstavi na pisti, lako je moguće da će to postati sljedeći veliki trend. Tako je i ove sezone, kod nje su aktualne na pisti bile eterične spavaćice na koje je dizajnerica predložila samo gaćice.

Naravno da ovo na ulici izgleda mnogo čednije, nosit ćemo ovako nešto na tajice ili pod-haljinu.

I američki autor Jason Wu ima sličnu ideju, no ovdje je riječ o majici koja je napravljena od divnog mrežastog materijala. Idealna je za party, a ispod će lijepo izgledati i neki korzet od satena. Naime, korzeti su ove godine hit, super su u ovakvim, više slojevitim modnim formulama.

Talijanska modna kuća Valentino ima čitavu paletu haljina kroz koje se vidi koža, riječ je o suptilnoj čipki koja djeluje suptilno elegantno. Ovo je nova varijanta male crne haljine, koja više nema punu teksturu, već je to kreativna igra ručno rađenog materijala s perforacijama.

Još jedna Pradina ideja donosi dnevnu robu kao eteričnu, odnosno vesta i duga suknja predstavljene su u novom modnom okviru - onom super prozirnom.

Bijelu avangardu potpisuje kuća Ann Demeulemeester. Radi se o zanimljivoj igri slojeva - onaj široki, odnosno košulja, nalazi se ispod prozirne haljine, što sve skupa činili likovno vrlo zabavnim.

Kraljevi haljina s korzetom, Dolce & Gabbana, i ove sezone imaju chic ideje, sve je vrlo skladno, silueta je naglašena na elegantan način. Kod njih se ističu kreacije naglašene ženstvene forme, a prozirne materijale koriste u svakoj kolekciji.

Modna kuća Bottega Veneta ima ujedno prozirne čizmice. Silueta je naglašena šavovima, a kao likovni element tu su lijepe žute latice.

Lavandu je ubrala Victorija Beckham, predlaže je na laganim haljinama s volanima. Lijepa i elegantna, silueta je inspirirana devedesetima, kad su mega hit bile suptilne haljine s naramenicama.

Naravno da je i Gucci dio ove priče, no tu je efektna zelena plus čizme. Ova bi se haljina svidjela svakoj modernoj Veneri, lepršava je i ekstra dugačka.

Elastična je čipka bila tema modne kuće Burberry, čijom kolekcijom dominiraju super prozirni kombinezoni. Ispod je, naravno, donje rublje - ovdje su super gaće visokog struka i razni grudnjaci, kreativna igra dešava se ispod sloja čipke.

Talijanska dizajnerica Alberta Ferretti predlaže mrežaste strukture, koje djeluju kao spojeni konci ili trakice. Ovime daje naglasak na tijelo, inspirirana je hipijima i nekadašnjom erom 'djece cvijeća' koji se nisu sramili vlastite golotinje.

Samo za hrabre cure dizajner David Koma predlaže atraktivne haljine koje mogu postati zvijezde scene. Od likovnih elemenata tu su valovite trake koje se igraju na prozirnom tilu - dizajnerska ideja kako od malih elemenata napraviti chic formu.

