Sve više mladih želi postati DJ-i, a moderni eventi traže kvalitetan zvuk i profesionalne izvođače. Donosimo priču o sustavu koji objedinjuje edukaciju, opremu i booking na jednom mjestu
Od prvih lekcija do profesionalnih nastupa: kako “DJ hub” povezuje sve korake
U zadnjih nekoliko godina DJ scena u Hrvatskoj doživljava pravi uzlet. DJ-evi su sve poznatiji, bolje prepoznati, a i bolje plaćeni. Privatne zabave, korporativni eventi, restorani, barovi, yacht partyji, mali i veliki festivali, svi traže kvalitetne DJ-eve. Istovremeno, sve je više mladih koji žele naučiti miksati i napraviti svoje prve korake u glazbi.
No gdje početi? I još važnije, kako izgraditi profesionalni put?
Cosmic Production izgradio je prvi hrvatski DJ ekosustav iz Splita, koji se proširio ove godine i na Zagreb, i ostatak Hrvatske, a koji objedinjuje: DJ edukaciju, najam DJ opreme i DJ booking agenciju koje rade eventove diljem Hrvatske, sve pod jednim krovom.
DJ Masterclass: gdje počinje put svakog novog DJ-a
Ako pitate nove DJ-eve kako su počeli, najčešći odgovor je: “Gledao sam YouTube… ali nisam znao jesam li dobro radio.” Upravo zbog toga nastao je DJ Masterclass, program koji vodi iskusni DJ i predavač DJ Matthew Bee.
Tečaj je zamišljen kao strukturirani put za one koji žele:
-
naučiti beatmatching i rad s ritmom
-
razumjeti miksanje i planiranje seta
-
savladati Pioneer DJ opremu
-
naučiti pripremu USB-a, organizaciju glazbe i tehniku nastupa
-
steći sigurnost za prve gigove
Polaznici dobivaju mentorsku podršku i realno iskustvo, što ih priprema za nastupe na privatnim i poslovnim događajima. Perspektivni mladi DJ-evi se odmah mogu priključiti DJ Agenciji Cosmic Production i uz mentorsku pomoć DJ Matthew Bee-a odmah krenuti raditi upravo taj kreativni posao kojeg vole. Program DJ Masterclass je na putu da odradi skoro 50 polaznika od kojih su mnogi postali profesionalni DJ-evi.
„Novi DJ-i trebaju smjer, znanje i pravu priliku, a ne samo tutoriale.“
- DJ Matthew Bee
Najam DJ opreme: od malih proslava do profesionalnih pozornica
Jedan od najvećih izazova za nove i aktivne DJ-eve je profesionalna oprema. Kupnja najnovije DJ opreme je velika investicija, a potrebe se mijenjaju iz nastupa u nastup. Industrijski standard u Europi je Pioneer tj. Alpha Theta, a Cosmic Production nudi kompletan najam audio opreme, i sve što jednom DJ-u treba za nastup. Cosmic Production nudi i najam razglasa i rasvjete za DJ-eve, kao i sve vrste događaja:
Za male privatne zabave i prve gigove
-
kompaktni DJ kontroleri
-
aktivni zvučnici za 20–80 ljudi
-
stalci i DJ stolovi
Za restorane, barove i yacht evente
-
profesionalni Pioneer sustavi (RX3, XZ, CDJ serije)
-
monitoring i fleksibilni razglas
-
brza dostava i setup
Za veće pozornice i event produkciju
-
višestruki deckovi i mikseri (najnoviji CDJ-3000X i V-10 mixer)
-
razglas za 200–500+ ljudi
-
tehnička podrška na licu mjesta
Sve je plug-and-play, a tehničar po potrebi donosi, postavlja i testira opremu, što posebno cijene event organizatori. DJ i audio opremu možete iznajmiti u Splitu ili Zagrebu, a dostavu naručiti za područje cijele Hrvatske.
DJ Booking: kada talent dobije priliku
Nakon edukacije i prvih nastupa, sljedeći logičan korak je ulazak u profesionalni svijet.
Cosmic Production DJ booking agencija povezuje DJ-eve s:
-
vjenčanjima
-
korporativnim eventima
-
restoranima, resortima i hotelima
-
privatnim proslavama
-
yacht partyjima
-
festivalima i klubovima
Organizatori pritom dobivaju ono što najviše cijene:
Pouzdanog DJ-a, profesionalnu opremu i urednu komunikaciju na jednom mjestu.
Zašto je jedinstven “DJ hub” rješenje koje industrija treba
Mnogi organizatori danas žele jednostavnost: jedan kontakt, jedan sustav, jedno provjereno rješenje.
Upravo zato način rada i sustav Cosmic Productiona privlači:
-
wedding planere, mladence i organizatore vjenčanja
-
korporativne event menadžere za promocije i domjenke
-
vlasnike barova i restorana koji trebaju kvalitetne DJ-eve i opremu
-
privatne organizatore
Sve je objedinjeno pod jednim brendom za vrhunsku, provjerenu i pouzdanu uslugu.
edukacija → oprema → DJ → tehnička podrška.
Od učionice do pozornice uz pravi tim iza sebe
Bilo da tek ulazite u DJ svijet, pripremate nastup, organizirate događaj ili trebate provjerenog izvođača za vaše klijente, postoji mjesto koje pokriva sve vaše potrebe.
Spremni ste za prvi gig ili tražite pouzdanog DJ-a ili DJ opremu za event?
Kontaktirajte Cosmic Production za transparentne cijene i dostupnost!
DJ Masterclass, DJ oprema i profesionalni DJ booking
