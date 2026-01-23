Od škole za elitu do luksuznog utočišta: Talijanski hotel nalazi se na imanju iz 16. stoljeća

Na padinama iznad firentinske četvrti Le Cure, skriven među čempresima i povijesnim zidovima, nalazi se hotel koji već na prvi pogled izgleda kao prizor iz filma. Collegio alla Querce, smješten na imanju iz 16. stoljeća, nekada je više od stotinu godina bio dom elitne talijanske škole
Danas je to jedan od najsenzacionalnijih hotela u Firenci, mjesto gdje se bogata povijest susreće s vrhunskim suvremenim luksuzom.
| Foto: Booking
Foto: Booking
| Foto: Booking
Povijesno zdanje koje je nekoć obrazovalo pripadnike talijanske elite pažljivo je restaurirano kako bi zadržalo svoj izvorni karakter, ali i odgovorilo na očekivanja modernih putnika.
| Foto: Booking
Visoki stropovi, monumentalni hodnici i originalni arhitektonski detalji podsjećaju na prošla vremena, dok su interijeri oplemenjeni sofisticiranim dizajnom, toplim tonovima i pažljivo biranim materijalima.
| Foto: Booking
Hotel raspolaže s 83 elegantno uređene sobe i apartmana, a mnogi od njih nude pogled na Firencu, njezine crkvene kupole i brežuljke Toskane.
| Foto: Booking
Svaka soba osmišljena je kao mirno utočište, spoj klasične talijanske elegancije i diskretnog luksuza.
| Foto: Booking
Jedna od najvećih prednosti hotela Collegio alla Querce jest njegova lokacija. Iako se nalazi iznad grada, dovoljno je blizu da gosti brzo stignu do povijesnog središta Firence, ali i dovoljno udaljen da pruži mir i privatnost, daleko od turističke vreve.
| Foto: Booking
Upravo taj kontrast, grad nadohvat ruke i tišina prirode, čini boravak posebnim.
| Foto: Booking
Prostrani vrtovi, terase i zajednički prostori pozivaju na opuštanje, jutarnju kavu s pogledom ili večernje uživanje u zalasku sunca nad gradom.
| Foto: Booking
Collegio alla Querce ima još jednu važnu titulu, prvi je talijanski hotel u sklopu američke grupacije Auberge Resorts Collection, poznate po ekskluzivnim resortima i hotelima diljem svijeta.
| Foto: Booking
Ulazak u ovu prestižnu kolekciju potvrda je visoke razine usluge, dizajna i ukupnog doživljaja koji hotel nudi.
| Foto: Booking
Gastronomska ponuda inspirirana je toskanskom kuhinjom, s naglaskom na lokalne namirnice i suvremenu interpretaciju tradicionalnih recepata, dok su wellness i zajednički sadržaji osmišljeni kako bi gostima pružili osjećaj potpunog odmora.
| Foto: Booking
Boravak u ovom hotelu nije samo noćenje u luksuznom prostoru, to je iskustvo života u zgradi koja je desetljećima oblikovala talijansku intelektualnu elitu. Svaki detalj podsjeća na prošlost, ali bez muzejske ukočenosti.
| Foto: Booking
Naprotiv, Collegio alla Querce uspijeva biti istovremeno povijesni spomenik i moderan hotel za putnike koji traže nešto više.
| Foto: Booking
