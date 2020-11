Ženska masturbacija i orgazam s partnerom: Sve što želite znati

Ženski orgazam tijekom masturbacije i onaj s partnerom nisu previše povezani, osim kada su parovi otvoreni, u dobrom su odnosu i razgovaraju o seksu. Tada u seksu žene koriste i drugačije tehnike

<p>Studija iz 2019. godine objavljena u Journal of Sexual Medicine istraživala je vezu između ženskih navika masturbiranja i njihovog učinka na seks s partnerom. Istraživači na ovom projektu sugeriraju da je veza između samozadovoljavanja i seksa s partnerom nedovoljno proučavana te su ušli u ovaj eksperiment nadajući se da će pojasniti poboljšava li masturbacija ili smanjuje seksualno zadovoljstvo sa seksualnim partnerstvom.</p><p>- Mnoge žene, možda čak 30-40 posto, imaju neke poteškoće u postizanju orgazma tijekom heteroseksualnog partnerskog seksa, posebno ako se primarni oblik stimulacije dogodi spolno-vaginalnim odnosom. Pitanje je relevantno jer se ponekad masturbacija žena propisuje kao način poboljšanja vjerojatnosti orgazma tijekom seksa s partnerom. Ali pretpostavlja se i da masturbacija ometa orgazmički odgovor tijekom partnerskog odnosa - rekao je autor studije <strong>David L. Rowland</strong>, profesor psihologije na sveučilištu Valparaiso. </p><p>Preko 2000 žena koje žive u Sjedinjenim Državama i Mađarskoj popunile su internetsko istraživanje o aktivnostima i razlozima za orgazmičke poteškoće tijekom masturbacije, kao i aktivnostima i razlozima za orgazmičke poteškoće tijekom partnerskog seksa.</p><p>Prosječan broj masturbacija ovih žena bio je jednom u dva tjedna, a prosječan broj puta tjedno koje su prijavile da imaju spolni odnos sa svojim partnerom bio je dva. Većina žena izvijestila je da koristi stimulaciju klitorisa tijekom masturbacije, dok je znatno manje žena (oko polovine) prijavilo da koristi stimulaciju klitorisa tijekom seksualnog odnosa. </p><h2>Omiljeni položaji kod samozadovoljavanja i seksa</h2><p>Čak 53 posto žena koje su koristile određeni položaj tijela (i 48 posto koje su se bavile analnom stimulacijom tijekom masturbacije) također je redovito koristilo i takve aktivnosti tijekom partnerskog seksa. Uz to, 38 posto žena koje su se bavile seksualnim fantazijama (i 36 posto žena koje su koristile seksualne igračke poput vibratora) tijekom samozadovoljavanja uključivalo je takve aktivnosti prilikom spolnog odnosa sa svojim partnerom.</p><h2>Učestalost masturbacije nije bila povezana s iskustvom orgazma s partnerom</h2><p>Učestalost masturbacije kod žena nije u korelaciji s iskustvom orgazma s partnerom, zaključili su istraživači. No ustanovili su i da je veća vjerojatnost da će žene prevladati poteškoće s orgazmom što je veće preklapanje masturbacije i seksa s partnerom. Uz to, žene s nižim usklađivanjem masturbiranja i partnerskih seksualnih aktivnosti su rekle da više preferiraju masturbaciju nego seks sa svojim partnerom.</p><p>- Žene koje masturbiraju same po sebi ne doživljavaju nikakve posebne prednosti ili nedostatke ukoliko postignu orgazam tijekom partnerskog seksa. Međutim, žene koje pokazuju veću sličnost između ponašanja/tehnika koje koriste za stimulaciju tijekom masturbacije i vrste stimulacije koja se javlja tijekom seksa s partnerom prijavljuju manje orgazmičke poteškoće od žena koje prijavljuju različite tehnike stimulacije tijekom ovih vrsta aktivnosti - tvrdi Rowland.</p><h2>Vodi li zadovoljstvo vezom do boljeg seksa?</h2><p>Još jedno zanimljivo izuzeće iz ove studije jest da je zadovoljstvo vezom ključna varijabla u razumijevanju toga koliko su žene bile zadovoljne i u partnerskim i u solo seksualnim aktivnostima. Općenito, žene koje su zadovoljnije svojim odnosom s partnerom imale su manje poteškoće s orgazmom.</p><p>- Ovaj je odnos vjerojatno dvosmjeran - objasnio je Rowland i dodao kako žene koje imaju veće seksualno zadovoljstvo tijekom partnerskog seksa uživaju I u bliskosti sa svojim partnerom, poboljšavajući tako svoj odnos. Istodobno, žene koje imaju bolji odnos sa svojim partnerom vjerojatno im i bolje prenose svoje seksualne potrebe, povećavajući tako svoju potencijal za uzbuđenje i orgazam.</p><h2>Kako komunicirati sa svojim partnerom o masturbaciji i seksualnim željama?</h2><p>Razgovor s partnerom o seksu ključan je za bolji užitak.<strong> Kate McCombs</strong>, edukatorica za seks i odnose izjavila je:</p><p>- Kada izbjegnete te vitalne razgovore, možda ćete izbjeći neku neugodnost, ali onda se također slažete i s neoptimalnim seksom.</p><p>Ti se razgovori ne usredotočuju se samo na želju i zadovoljstvo. Razgovor o seksu, trebao bi uključivati ​​stvari kao što su seksualno zdravlje, koliko često želite imati odnose, stvari koje biste željeli istražiti sa svojim partnerom i kako se nositi s vremenima kada vi i vaš partner želite i trebate različite stvari tijekom seksa.</p><h2>Čitanje erotike (ili razgovor o erotskoj priči koju ste pročitali) vam može pomoći?</h2><p>Prema Svjetskoj zakladi za pismenost, utvrđeno je da čitanje smanjuje krvni tlak, smanjuje puls i stres. Zapravo, samo šest minuta čitanja može usporiti puls i poboljšati vaše cjelokupno zdravlje. Čitanje erotike ne samo da vam može pomoći u raspoloženju, već istraživanje sugerira da vam može pomoći i da otkrijete više o svojoj seksualnosti i komunicirate s partnerom o svojim potrebama.</p><h2>Započnite s jednostavnim pitanjima kako biste pobliže upoznali svog partnera</h2><p><strong>Megwyn White</strong>, direktorica obrazovanja za Satisfyer (vodeća marka seksualnog wellnessa sa sjedištem u Njemačkoj), objasnila je kako svom partneru postaviti nekonfliktna i zabavna pitanja koja vam mogu pomoći da se zbližite i dobijete dobre temelje za komunikaciju o seksualnim željama.</p><p>To može uključivati ​​pitanja poput:</p><p>Postavljanje takvih pitanja partneru dobra je polazna točka za komunikaciju o seksu, pristanku i željama, piše <a href="https://bigthink.com/surprising-science/europa-glows" target="_blank">Big Think</a>.</p>