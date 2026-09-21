Jesen mnogi povezuju sa završetkom sezone u vrtu, no upravo je ovo razdoblje idealno za sadnju brojnih vrsta drveća, grmlja i cvijeća. Tlo je još uvijek dovoljno toplo, temperature su blaže, a kiše češće
Od voćaka do hortenzija: Evo što je najbolje saditi u jesen
Sadnja u jesen biljkama omogućuje da energiju usmjere na razvoj korijena, umjesto na stvaranje novih listova i cvjetova. Tako se do proljeća mogu bolje prilagoditi novom položaju i spremnije dočekati razdoblje intenzivnog rasta.
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Drveće koje je dobro saditi u jesen
Među vrstama koje se preporučuju za jesensku sadnju su javor, hrast i breza. Javor je posebno popularan zbog upečatljivih jesenskih boja, od žute do intenzivno crvene, dok se hrast odlikuje snažnim i dubokim korijenovim sustavom.
Breza je prepoznatljiva po svijetlom deblu i elegantnom izgledu, a jesenska sadnja daje joj dovoljno vremena da se prilagodi prije proljetnog rasta.
Jesen je dobro vrijeme i za sadnju voćaka. Jabuke, kruške i šljive posađene tijekom hladnijeg dijela godine imaju dovoljno vremena razviti korijen prije nego što krenu proljetni pupovi.
Vrijeme je i za maćuhice, krizanteme i šafrane
Za one koji žele boje u vrtu i tijekom hladnijih mjeseci dobar izbor mogu biti maćuhice. Otporne su na niže temperature i mogu cvjetati i nakon što temperature osjetno padnu.
Krizanteme se često nazivaju kraljicama jeseni, a dolaze u velikom broju nijansi, od nježnih pastelnih do crvenih i narančastih.
Popularan izbor su i šafrani, čiji cvjetovi mogu unijeti dodatnu boju u vrt prije zime.
Ukrasno grmlje također možete saditi sada
Hortenzije, lovorvišnja i fotinija također su među biljkama pogodnima za jesensku sadnju.
Hortenzije privlače velikim cvatovima, a poznate su i po tome što boja njihovih cvjetova može ovisiti o pH vrijednosti tla.
Lovorvišnja je zimzeleni grm koji se često koristi za stvaranje gustih živica i privatnosti u vrtu, dok je fotinija poznata po crvenim mladim izbojcima koji kasnije postaju tamnozeleni.
Dobar izbor mogu biti i borovnice. Osim plodova, imaju dekorativno lišće koje tijekom godine mijenja boju pa istovremeno mogu imati i jestivu i ukrasnu ulogu.
Jesen je pogodna i za presađivanje
Ovo je razdoblje pogodno i za premještanje već posađenih biljaka. Umjerene temperature i vlažnije tlo smanjuju stres koji biljka doživljava tijekom presađivanja.
Važno je, međutim, ne čekati predugo. Biljci treba ostaviti dovoljno vremena da razvije korijen prije dolaska jakih hladnoća i smrzavanja tla. Najpovoljnije razdoblje je sredina jeseni, dok su temperature još uvijek relativno blage.
Prije presađivanja potrebno je pripremiti rahlo i dobro drenirano tlo, a biljku prilikom vađenja iz zemlje treba pokušati izvaditi sa što većim dijelom korijena.
Nakon presađivanja važno ju je obilno zaliti.
Hortenzije, lavanda, javor i hrast samo su neke od biljaka koje dobro podnose jesensko presađivanje.
Prilagodite izbor vrsti tla
Nije svaka biljka jednako dobra za svaki vrt. Kod odabira je važno voditi računa o vrsti tla i količini sunca.
Na dobro dreniranom i pjeskovitijem tlu dobro će uspijevati biljke poput lavande i ružmarina koje ne vole pretjerano zadržavanje vlage.
Ako je tlo glinasto i zadržava više vode, prikladnije mogu biti hortenzije i paprati.
Početnicima se preporučuju otpornije i jednostavnije vrste poput maćuhica i lavande, dok oni iskusniji mogu kombinirati različito drveće, ukrasno grmlje i cvijeće.
Dobro planirana jesenska sadnja može vrtu osigurati bolji početak već sljedećeg proljeća, a biljkama dati dovoljno vremena da razviju snažan korijenov sustav prije nove vegetacijske sezone.
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