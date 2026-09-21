Sačuvajte svoje omiljene sorte povrća: Evo kako prikupiti i spremiti sjeme do druge sezone

To je praktičan, ekonomičan i ekološki odgovoran čin kojim se ne čuvaju samo biljke, već i okusi djetinjstva, obiteljska nasljeđa i biološka raznolikost. Biljke uzgojene iz sjemena prikupljenog u vašem vrtu s vremenom postaju savršeno prilagođene upravo vašem tlu i mikroklimi, darujući vam iz godine u godinu sve otpornije i zahvalnije usjeve.

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Prvi korak: Razumijevanje sjemena koje čuvate

Prije nego što odaberete najljepšu rajčicu ili papriku, ključno je razumjeti temeljnu razliku između sorti. Za čuvanje su idealne takozvane otvoreno oprašene i stare, tradicionalne sorte. Biljke uzgojene iz njihovog sjemena vjerno će prenijeti sve karakteristike roditelja - isti okus, oblik, boju i vrijeme dozrijevanja.

One se oprašuju prirodno, putem vjetra i kukaca, te su genetski stabilne generacijama. S druge strane, hibridi, na čijim pakiranjima često stoji oznaka F1, nastaju kontroliranim križanjem dviju različitih linija kako bi se dobile određene poželjne osobine u prvoj generaciji. Sjeme prikupljeno s hibridnih biljaka iduće godine neće dati iste takve plodove; potomstvo će biti nepredvidivo i često lošijih karakteristika. Stoga, ako na pakiranju sjemena ne piše F1, ili ako ste sadnice nabavili od susjeda ili na tržnici, velika je vjerojatnost da se radi o staroj sorti pogodnoj za čuvanje.

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Odabir najboljih primjeraka za budućnost vrta

Jednostavno pravilo glasi: od najboljeg dolazi najbolje. Sjeme za iduću sezonu uvijek treba prikupljati s najzdravijih, najsnažnijih i najprinosnijih biljaka u vrtu. Odaberite one koje su pokazale otpornost na bolesti i sušu, te čiji su vas plodovi oduševili okusom i izgledom. Berbu plodova za sjeme obavljajte isključivo za suhog i sunčanog dana, nakon što se podigne jutarnja rosa. Biljke moraju biti u punoj zrelosti, a plodovi savršeni, bez oštećenja, tragova bolesti ili napada štetnika. To je prvi i najvažniji korak u osiguravanju visoke kvalitete sjemena za buduće generacije vašeg vrta.

Dvije metode za dva tipa sjemena

Ovisno o tome kako biljka čuva svoje sjeme, u sočnom plodu ili suhoj mahuni, primjenjuju se dvije osnovne metode obrade: suha i mokra. Svaka ima svoju svrhu i ključna je za dugoročnu klijavost.

Suha metoda: Za papriku, grah i začinsko bilje

Ovo je jednostavniji postupak, namijenjen biljkama čije se sjeme suši prirodno, unutar ploda ili cvijeta. Kod paprika, plodove ostavite na biljci dok ne postignu punu fiziološku zrelost, odnosno dok ne poprime konačnu boju sorte, najčešće crvenu, žutu ili narančastu. Sjeme izvađeno iz zelenih paprika neće biti klijavo. Nakon što plod prerežete, sjemenke jednostavno ostružite i rasporedite u tankom sloju na tanjur ili papir te sušite dva do tri tjedna na prozračnom i tamnom mjestu.

Za grah i grašak, mahune se ostavljaju na biljci dok ne postanu smeđe i krte na dodir. Nakon berbe, dodatno se prosuše, a sjeme se vadi ručnim ljuštenjem. Stručnjaci iz Gospodarskog lista preporučuju važan korak: suho i očišćeno sjeme mahunarki stavite u zamrzivač na 48 sati. Ovaj postupak uništava ličinke žiška, nametnika koji može uništiti cijelu zalihu tijekom skladištenja.

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Mokra metoda: Tajna klijavosti rajčice i krastavca

Sjeme rajčice, krastavca i nekih tikvica obavijeno je želatinoznom masom koja u prirodi sprječava prerano klijanje i može sadržavati uzročnike bolesti. Uklanjanje tog sloja ključno je za uspješno čuvanje, a to se postiže procesom fermentacije. Za sjeme rajčice odaberite najljepši, potpuno zreo plod. Prerežite ga vodoravno i istisnite sjemenke zajedno sa sokom i pulpom u čistu staklenku. Dodajte malo vode, tek toliko da prekrije smjesu. Staklenku prekrijte gazom ili papirnatim ubrusom i ostavite na toplom mjestu dan ili dva. Na površini će se stvoriti bijela ili siva pjena i osjetit će se blago kiselkasti miris, što je znak uspješne fermentacije. Nakon toga, ulijte vodu u staklenku i promiješajte. Zdravo, kvalitetno sjeme past će na dno, dok će ostaci pulpe i loše sjemenke isplivati. Pažljivo odlijte gornji sloj i ponavljajte postupak dok voda ne ostane bistra. Očišćene sjemenke zatim raširite u tankom sloju na tanjur ili mrežicu i sušite dva do tri tjedna na toplom i prozračnom mjestu, povremeno ih miješajući da se ne slijepe.

Čuvanje blaga: Suho, tamno i hladno

Jednom kada je sjeme savršeno suho na dodir, najvažniji dio posla je pravilno ga uskladištiti. Tri su glavna neprijatelja klijavosti: toplina, vlaga i svjetlost. Idealno mjesto za čuvanje sjemena je tamno, suho i hladno, s konstantnom temperaturom između 5 i 10 stupnjeva Celzijusa.

Hladan podrum ili ostava su odličan izbor. Za pakiranje koristite papirnate vrećice ili omotnice koje dopuštaju sjemenu da "diše". Staklene teglice s čvrstim poklopcem također su dobre, ali samo pod uvjetom da je sjeme apsolutno suho prije zatvaranja, jer zarobljena vlaga može uzrokovati plijesan i truljenje. Najvažniji korak, koji mnogi zaborave, jest označavanje. Na svaku vrećicu ili teglicu jasno napišite naziv vrste, sorte i godinu berbe. Bez toga, vaša brižno prikupljena kolekcija već iduće zime može postati zagonetka. Ispravno obrađeno i uskladišteno sjeme rajčice može zadržati klijavost i do pet godina, a krastavca i dulje, osiguravajući da okusi vašeg vrta traju generacijama.