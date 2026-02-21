FOT0 Od vojarne do top destinacije: Pogledajte kako je ratni bunker postao dom za odmor

Standby Generator Bunker je bivši vojni bunker iz Drugog svjetskog rata, danas pretvoren u jedinstveni smještaj za odmor. Nalazi se u selu Ringstead unuta te spaja povijesnu arhitekturu i modernu udobnost za do šest osoba
Standby Generator Bunker izvorno je izgrađen tijekom Drugog svjetskog rata kao dio sustava ranog upozoravanja britanskog ratnog zrakoplovstva. Služio je kao pomoćna generatorska stanica za radarsku mrežu kojom je upravljao Royal Air Force. Danas je potpuno obnovljen i prenamijenjen u jedinstveni smještaj za odmor. Zadržani su autentični betonski zidovi i industrijski karakter koji podsjećaju na njegovu vojnu prošlost.
Foto: Booking
Foto: Booking
Foto: Booking
Smještaj se nalazi u selu Ringstead, u slikovitom dijelu južne Engleske. Okružen je prirodom unutar područja Dorset Area of Outstanding Natural Beauty, poznatog po impresivnim krajolicima. U blizini se nalaze šetnice, polja i obala mora. Lokacija pruža mir i privatnost, ali i brojne mogućnosti za istraživanje prirode.
Foto: Booking
Bunker može ugostiti do šest osoba, što ga čini idealnim za obitelji ili manje grupe prijatelja. Raspolaže s tri spavaće sobe, uključujući glavnu sobu s vlastitom kupaonicom. Tu su i dodatna kupaonica te prostrani zajednički prostori. Smještaj je prilagođen i gostima koji dolaze s kućnim ljubimcima.
Foto: Booking
Unutrašnjost kombinira povijesni ambijent i suvremeni dizajn. Otvoreni dnevni prostor ima visoke stropove i obilje prirodnog svjetla zahvaljujući velikim prozorima. Kuhinja je moderno opremljena i povezana s blagovaonicom i dnevnim boravkom. Kamin na drva dodatno doprinosi toploj i ugodnoj atmosferi.
Foto: Booking
Oko bunkera se prostire ograđeni vrt koji pruža sigurnost i privatnost. Gostima je na raspolaganju terasa s vrtnim namještajem za objedovanje na otvorenom. Okolica je pogodna za šetnje prema obali i istraživanje prirodnih ljepota. Blizina mora omogućuje opuštanje na plaži i uživanje u svježem zraku.
Foto: Booking
Objekt nudi moderne pogodnosti poput Wi-Fi veze i privatnog parkirališta. Posteljina i ručnici su uključeni, što gostima olakšava planiranje boravka. Bunker je obnovljen s naglaskom na očuvanje povijesne vrijednosti, ali uz visoku razinu udobnosti. Boravak u njemu predstavlja spoj neobične arhitekture, povijesti i suvremenog odmora.
Foto: Booking
