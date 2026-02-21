FOT0 Od vojarne do top destinacije: Pogledajte kako je ratni bunker postao dom za odmor

Obavijesti

Standby Generator Bunker je bivši vojni bunker iz Drugog svjetskog rata, danas pretvoren u jedinstveni smještaj za odmor. Nalazi se u selu Ringstead unuta te spaja povijesnu arhitekturu i modernu udobnost za do šest osoba
Standby Generator Bunker izvorno je izgrađen tijekom Drugog svjetskog rata kao dio sustava ranog upozoravanja britanskog ratnog zrakoplovstva. Služio je kao pomoćna generatorska stanica za radarsku mrežu kojom je upravljao Royal Air Force. Danas je potpuno obnovljen i prenamijenjen u jedinstveni smještaj za odmor. Zadržani su autentični betonski zidovi i industrijski karakter koji podsjećaju na njegovu vojnu prošlost. | Foto: Booking
