Jeste li znali da čak i vrsta šećera koju koristite može utjecati na pojavu začepljenih velikih pora i masne kože. Ovi profesionalni savjeti će vam pomoći da smanjite pore.

1. Izbacite rafinirani šećer iz prehrane

Konzumiranje rafiniranog šećera i duboko pržene hrane u velikim količinama može začepiti pore. To se događa jer se proizvodnja sebuma povećava zbog razine inzulina. To možete lako izbjeći. Zamijenite rafinirani šećer njegovom zdravom zamjenom. To može biti, na primjer, smeđi šećer ili agavin sirup.

2. Nemojte često koristiti papir za upijanje ulja

Stručnjaci kažu da listovi za upijanje ulja mogu biti čak i loši za vašu kožu. Štoviše, oni mogu lišiti kožu potrebnih ulja i dovesti do povećane proizvodnje ulja.

3. Smanjite proizvodnju ulja ekstraktom zelenog čaja

Proizvodi za njegu kože s ekstraktom zelenog čaja umiruju i štite kožu. Također smanjuju proizvodnju sebuma i usporavaju starenje. Koristite proizvode za njegu kože s ovim ekstraktom svaki dan.

4. Nemojte često koristiti puder u prahu tijekom dana

Ako koristite puder u prahu skoro pa svaki dan, začepit ćete si pore. Stručnjaci također predlažu korištenje kista za šminkanje umjesto jastučića kako biste smanjili začepljenje pora.

5. Koristite proizvode koji nemaju komedogene sastojke

Prije kupnje proizvoda za njegu kože provjerite da ne sadrže komedogene sastojke koji mogu začepiti pore. To uključuje maslinovo ulje, kokosovo ulje, shea maslac. Ricinusovo ulje, ulje sjemenki konoplje, ulje jojobe i mineralno ulje manje vjerojatno će vam začepiti pore.

6. Koristite sredstvo za čišćenje sa salicilnom kiselinom

Akne začepljuju pore. Zbog toga su vaše pore uočljivije. Istraživanja su pokazala da korištenje sredstva za čišćenje sa salicilnom kiselinom može pomoći odčepiti pore. Neka sredstva za čišćenje koja sadrže salicilnu kiselinu dovoljno su nježna za upotrebu čak i svaki dan. Provjerite upute da vidite je li proizvod namijenjen za svakodnevnu upotrebu ili ne.

7. Koristite sredstva za čišćenje na bazi gela

Još jedan savjet koji stručnjaci predlažu je korištenje sredstava za čišćenje na bazi gela umjesto mlijeka. Oni su sasvim dobri u čišćenju viška sebuma i to dovodi do smanjenja pojave velikih pora, piše Brightside.