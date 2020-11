Odbio se dići trudnici u busu jer je 'naporno radio deset sati'

Muškarac je pokrenuo oštru online debatu na Redditu jer je priznao da je u autobusu odbio ustupiti mjesto trudnici budući da je radio smjenu od deset sati i bio je umoran

<p>U Redditovom podforumu 'Am I The A**hole?' komentator je napisao kako je autobusom putovao kući nakon smjene koja je trajala 10 sati, piše <a href="https://www.tyla.com/life/life-man-refuses-to-give-up-seat-for-pregnant-woman-because-of-long-hours-20201104">Tyla</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Simptomi trudnoće zajednički većini trudnica</p><p>Raspravljajući o tome koliko se umoran vraćao s posla, opisao je neugodnu situaciju.</p><p>- Prošle noći vozio sam se u autobusu i ulazi žena u visokoj trudnoći. Pogledom je potražila mjesto i ustanovila da nema slobodnog sjedala. Ja sam joj najbliži, pa me počela značajno gledati. Nisam bio nepristojan ni ništa takvog. Samo sam joj rekao da sam imao dug dan i da me bole noge te dad ne želim ustupiti sjedalo. Ona je počela plakati kako je trudna samohrana mama. Rekao sam joj da mi je žao, no to je njezin osobni izbor i ne može očekivati da se drugi prilagođavaju njezinim životnim izborima - napisao je on.</p><p>Potom je trudnici rekao da nije njegov posao uzdržavati je jer si ona ne može priuštiti automobil, a tad su se uključili i ostali putnici kritizirajući ga.</p><p>Post je doživio velike kritike.</p><p>- Što je sljedeće? Okriviti starije što su stari? Okriviti ljude s deformitetom jer su se tako rodili? Kad vidiš da nekome treba sjedalo, ustupi ga! - napisao je netko od komentatora.</p><p>- Reći da je trudnoća nečiji osobni izbor zbilja pokazuje da si š.... - piše drugi, dok se treći osvrnuo i na ozbiljne rizike.</p><p>- Nisi pokazao osnovnu pristojnost jer nisi prepustio sjedalo nekome kome ono treba više nego tebi. Također, ako prilikom kočenja padneš, ti ćeš zadobiti samo modricu. Ona bi mogla izgubiti bebu. Bez obzira koliko si umoran, veća je vjerojatnost da će se ona ozlijediti stojeći tijekom prijevoza - upozorio je on.<br/> <br/> No bilo je i onih koji su stali u njegovu obranu, a jedna žena je rekla da je bio u pravu.</p><p>- Mislim da te nitko ne bi trebao prisiliti da se odrekneš sjedala samo zato što je ona trudna. Da, trudnoća je teška i neudobna, no nije razlog zbog kojeg bi ti trebao patiti. I ti si u bolovima, a bilo je mnoštvo drugih koji su joj mogli ustupiti mjesto - napisala je ona.</p>