Ova 2020. godina nije prošla baš onako kako smo se nadali; moglo bi se reći da je donijela gomilu izazova i da bi većina nas - da smo znali kakvom će se pokazati - radije prespavala onu 'najluđu noć u godini' i prve sate kad je nastupila. Cijeli svijet pokorila je pandemija korona virusa, a Hrvatska se bori i s posljedicama nekoliko teških potresa.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su prvi trenuci nakon potresa 29. prosinca u Petrinji

Istina, godina nam je donijela i neke dragocjene mogućnosti za učenje i rast, no budimo pošteni: Više je razloga za to da je što prije zaboravimo i okrenemo se onome što bi mogla donijeti 2021.

To kakva će biti iduća godina ne možemo znati unaprijed, no puno toga ovisit će i o tome kako se sami postavimo. Pa, evo nekoliko savjeta za što bolji pristup godini koja stiže:

Dočekajte godinu sa što manje pretpostavki i očekivanja

Nismo mogli pretpostaviti da će 2020. biti baš jedna od najgorih koje ćemo doživjeti, pa tako ne treba ni pretpostavljati ništa o 2021. godini. Kao što objašnjava psihologinja dr. Jo Lukins, pretpostavke nisu uvijek korisne. No, možete joj dati glavni ton.

- Uvijek sam za to da ljudi idu s nadom u budućnost. Kad se nadamo, koristimo stil razmišljanja koji čini temelj optimizma. Dakle, kao što se nadam da ćemo kroz Covid-19 proći što je bolje moguće, nadam se i da će 2021. biti sjajna godina - kaže ona za portal TheLatch.

Georgia Bamber, autorica knjige 'Achieve Anything You Want' slaže se da moramo biti pozitivni, ali dodaje važnost fleksibilnosti u razmišljanju.

- Svi ulazimo u novu godinu nadajući se svojoj najboljoj godini do sada. Budućnost je uvijek samo priča koju sami sebi pričamo, pa zašto ne bismo mislili dobro? Ključ ulaska u novu godinu je imati planove i ciljeve te nadu, ali ostati fleksibilan i spreman prilagoditi se okolnostima kako se mijenjaju - kaže.

Otpustite očekivanja i budite fleksibilni

Bamber govori o važnosti prihvaćanja u situacijama koje su izvan naše kontrole. Nadalje, ona inzistira na tome da budemo proaktivni u odnosu prema zahtjevnim okolnostima.

- Mislim da se ne radi toliko o prilagođavanju očekivanja, koliko o prihvaćanju situacije u kojoj se nalazite i razmišljanju o tome što želite učiniti po tom pitanju. Uvijek imaš jedan od tri izbora. Prvo, možete postati ljuti i malodušni što svijet nije takav kakav želite i baciti ručnik. Drugo, mogli biste sve zaustaviti i čekati i nadati se da će stvari proći ili - u konačnici - možete napredovati, nastaviti poduzimati mjere i vidjeti što možete učiniti sa situacijom kakva je sada. Ključ je biti fleksibilan i ispustiti očekivanja - kaže.

Lukins se slaže i kaže da bismo svoje ciljeve trebali prilagoditi potencijalnim ograničenjima.

- Također moramo biti svjesni da su naše okolnosti takve da postoje ograničenja za nas, primjerice vezano uz međunarodna putovanja. . Korisno je biti spreman pristupiti narednim mjesecima s određenom fleksibilnošću u razmišljanju oko toga - dodaje.

Usredotočite se na ono što možete kontrolirati

Bamber kaže da trebamo otpustiti razmišljanje o tome kakve bi stvari trebale biti i usredotočiti na to kako stvari stoje. Ovaj prijelaz na prihvaćanje u konačnici će nam pomoći da iskoristimo situaciju najbolje što možemo, umjesto da oplakujemo izgubljene prilike.

- Ljudi troše puno vremena i energije brinući se zbog stvari na koje ne mogu utjecati ili promijeniti Mnogo je bolja ideja usredotočiti se na stvari koje možete kontrolirati, a dva su područja nad kojima uvijek imate kontrolu: Način na koji razmišljate i kako se ponašate. Mogli biste potrošiti svoje vrijeme razmišljajući o svim stvarima koje su pošle po zlu ili biste svoju pozornost mogli usmjeriti na mogućnosti i mogućnosti - sami zaključite što je efikasnije - kaže.

Postavite realne ciljeve

Da, nastavite postavljati ciljeve! Možda treba izbjegavati pretjerano optimistične planove, poput tromjesečnog putovanja po Europi, no usredotočite se na stvari koje su malo bliže kući i moguće ih je ostvariti, kaže dr. Lukins.

- Ako postavljam ciljeve za 2021. godinu, postavljam dvije vrste: 'ostvarive' (one za koje znam da ih je moguće provesti u djelo bez obzira na svjetsku situaciju) i one koji su vezani uz želju - na primjer da sudjelujem u natjecanju u triatlonu, putujem sa svojim kazalištem, vodim radionice sa sudionicima osobno, a ne on line. Potrebna nam je kombinacija obaju tih ciljeva i fleksibilnost da bismo se nosili s ciljevima koje ne možemo ostvariti - kaže.

Također, na temelju godine koja je na izmaku, razmislite o tome što trenutno volite u svom životu, a što biste možda htjeli promijeniti, što će pomoći da stvari postavite na pravi smjer.

Potražite prijatelje s kojima želite dijeliti godinu

Lukins kaže: Njegujte zahvalnost, jer vam to nitko ne može uzeti. Sreću možete najbolje uvećati kad ste zahvalni na onome što imate i kad su ljudi koje volite oko vas.

- Ljudi su važni. Naše veze značajan su dio onoga što poboljšava naše mentalno zdravlje, pa kad god možemo treba postaviti ciljeve usmjerene na ljude koji mogu pomoći u tome - kaže.