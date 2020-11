Odi na Gruntek i posadi si vrtek: Uzgajajte domaće povrće online

Svatko tko želi posjedovati vlastiti virtualni vrt može ga otvoriti na web stranici Grunteka. Tada korisnik unajmljuje vrt od 40 metara kvadratnih, zasadi povrće i prati ga na svakom koraku

<p>Aplikaciju Gruntek osmislio je<strong> Tino Prosenik</strong>, a ona je zapravo sučelje za upravljanje vrtom. Na aplikaciji se nalazi virtualan, ali istovremeno i stvaran, zeleni, ekološki, fizički vrt. Gruntek je proizvod Yachtmaster Grupe (tvrtke Jadranski skiperi d.o.o.), tima koji je do 2020. osmišljavao digitalna rješenja za nautičku industriju. Direktor i vlasnik Yachtmaster Grupe je ujedno i vlasnik Grunteka, a ima dugogodišnje iskustvo u razvoju digitalnih platformi i organiziranja međunarodnih sajmova za čarter industriju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Aplikacija Gruntek</strong></p><p>- U korona krizi poljoprivreda je idealan sektor za implementaciju progresivnih i inovativnih rješenja. Digitalizacija poljoprivrede mogla bi obilježiti 21. stoljeće - pretvoriti potrošačko društvo u proizvođačko. Pa nam je zato cilj da Gruntek napravi u poljoprivredi ono što je Uber napravio za taxi evoluciju - ispričao je vlasnik Tino Prosenik i dodao kako je zbog pandemije došlo do pada prometa u nautičkom turizmu pa se tim okrenuo u drugom smjeru, prema poljoprivredi. Prema Proseniku, svatko tko želi posjedovati vlastiti virtualni vrt može ga otvoriti na sučelju za kupnju i upravljanje vrtom koje se nalazi web stranici <a href="https://mojgruntek.hr/" target="_blank">www.mojgruntek.hr</a>. Tada korisnik unajmljuje vrt od 40 metara kvadratnih, zasadi povrće na svojih osam gredica i prati ga na svakom koraku.</p><p>- Prati se oranje, sadnja, održavanje, rast i razvoj - sve putem videa i fotografija na svojem mobilnom uređaju - objasnio je Prosenik. Nadalje, osim edukativnih sadržaja, korisnik će na aplikaciji primati obavijesti o stanju u vrtu. A kad dođe vrijeme za berbu, aplikacija traži korisnika da odluči hoće li mu se ubrano povrće dostaviti doma ili će on osobno doći na Gruntek i ubrati svoje plodove.</p><p>Od ponedjeljka do petka „Gruntovčani“ (radnici na Grunteku) beru povrće, pakiraju i šalju dostave, a subota je dan otvorenih vrata kada i korisnici Grunteka mogu doći u berbu. Ondje će ih dočekati „Gruntovčani“ sa savjetima i pomoći u berbi, ali i mini tržnica te piknik zona za pripremu svježe ubranog povrća.</p><p>- Podizanje i održavanje vrta košta 199 kuna mjesečno, kroz 12 mjeseci, a dodatno se naplaćuje sadnja, ovisno o kulturi, između 20 i 50 kuna po gredici. Plodovi se ne naplaćuju - rekao je Prosenik. Iako je malen, ipak treba napomenuti da će tih 40 kvadrata povrtnjaka prosječno proizvesti od 140 do 200 kilograma povrća, raspoređenih kroz osam mjeseci sezone. O procesu rasta Gruntek obavještava putem newslettera i društvenih mreža, a ako poželite vidjeti kako napreduje vaše povrće – možete doći i posjetiti svoj vrt. On se nalazi u okolici Čazme pa je zato moguća i dostava uzgojenih plodova, ali samo za područje Grada Zagreba.</p><p>Cijena uključuje pakiranje i prijevoz koji stoji od 35 kuna do 40 kuna (ovisno o dijelu Grada Zagreba). Svi zainteresirani za sadnju povrća mogu birati žele li zasaditi: crveni luk, mladi luk, batat, mrkvu, peršin, salata mix, kupus, kelj, ciklu, mahune, rajčicu, paprika mix, patlidžan, krastavce, tikvice, grašak ili blitvu.</p><p>Ovaj virtualni vrt zasigurno je popularan među mladim, urbaniziranijim slojevima društva, ali rezultati istraživanja ove tvrtke su ipak pokazali kako u svim dobnim i socijalnim kategorijama ima zainteresiranih; neki su fokusirani na porijeklo namirnica, a nekima samo nedostaje poljoprivreda. Prema tome, podijelili su svoje korisnike u dvije skupine. Prva skupina su oni koji žele dokumentiranu proizvodnju hrane; što su nazvali “big brother poljoprivreda“. Sve se snima, objašnjava i svi procesi u proizvodnji su nedvojbeno organski.</p><p> </p><p>- Interes je tu velik među ljudima koji se profesionalno bave pripremom hrane, ali i ljudima koji promišljaju o porijeklu hrane koju koriste - tvrdi. Druga skupina su ljudi koji žele s djecom u vrtu uprljati ruke.</p><p>- Puno je roditelja koji žele da im djeca imaju iskustvo branja mirisne rajčice, čupanja mrkve iz vlažnog tla i boravka u prirodi. Prema povratnim informacijama zaključujemo da su se roditelji zasitili turističkih izleta s djecom u okolici Zagreba i sada naginju aktivnijim i edukativnijim izletima - naglasio je vlasnik Grunteka. Na aplikaciji Gruntek radi Yachtmaster tim u Zagrebu i Poljoprivredna zadruga Plodovi Moslavine, iz Čazme. Voditelj zagrebačkog tima je <strong>Mirta Alfirev</strong>, a voditelj čazmanskog je <strong>Vjekoslav Budanec</strong>. Također, ekipa Grunteka raspoređena je na poslovni i poljoprivredni tim. U poslovnom timu, u zagrebačkom uredu trenutno radi 10 ljudi: na digitalnoj platformi, dizajnu, marketingu, PR-u i prodaji. Za poljoprivredni tim na samom Grunteku u Čazmi predviđeno je, u ovoj fazi, 11 osoba, pod vodstvom Vjekoslava Budaneca, predsjednika Poljoprivredne zadruge Plodovi Moslavine.</p><p>- Moj tim i ja svakodnevno vodimo brigu o svakom vrtu na Grunteku, u skladu s prirodom, onako kako su to činili naši bake i djedovi - tvrdi Budanec i dodaje kako je i on sam odrastao na selu s biljkama i životinjama i sve je bilo u skladu s prirodom. Svo njegovo obrazovanje je bilo u domeni vrtlarstva i cijeli život se ne može odvojiti od toga.</p><p>- Nadam da ću svoju ljubav prema uzgoju povrća uspjeti podijeliti sa svima koji do sada nisu imali prilike imati vlastiti vrt - srdačno će Budanec. Zbog pandemijske situacije vrt i domaće povrće su opcija koja ima višestruke prednosti.</p><p>- Imati svoj vrt, proizvoditi vlastitu hranu i dovesti klince da uberu povrće, zaboravljeno je iskustvo koje će uskoro ponovo postati dio naših života. Ova godina idealna je da nas vrati temeljnim životnim vrijednostima - zaključio je Prosenik.</p>