Devet razloga zašto je bolje, ali i zdravije spavati u hladnoj sobi

Namještanje temperature u spavaćoj sobi na 18 Celzijusa donosi brojne pogodnosti na fizičko zdravlje pojedinca, ali i na to da on djeluje mlađe, manje je izložen stresu te je čak i plodniji - pokazuju studije

<p>Spavanje u pretoploj sobi ne samo da nam stvara nelagodu i znojenje, već propuštamo i brojne pogodnosti koje bismo mogli dobiti samo spavanjem u hladnoj sobi. Temperatura od 18 Celzijusa može doista značiti razliku između lošeg i mirnog sna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Neobične stvari koje tijelo radi kad spavamo</strong></p><p>Prednosti spavanja u hladnoj sobi:</p><h2>1. Pomaže nam da ostanemo svježi i izgledamo mlađe</h2><p>Spavanje u sobi s nižom temperaturom potiče proizvodnju melatonina, koji se naziva i tjelesnim 'hormonom spavanja'. Također je antioksidans, što znači da služi kao hormon protiv starenja tijela.</p><h2>2. Moglo bi pomoći u sprečavanju nesanice</h2><p>Studije ističu da je nekoliko oblika nesanice zapravo povezano s višim tjelesnim temperaturama. Mnogi ljudi s nesanicom imaju poteškoće s regulacijom tjelesne temperature, ograničavajući sposobnost gubitka topline. Čineći naše spavaće sobe hladnijima, možemo pomoći tijelima da se ohlade i potaknuti san, piše <a href="https://brightside.me/wonder-curiosities/9-reasons-why-sleeping-in-a-cold-room-is-better-for-you-799691/">Bright Side</a>.</p><h2>3. Drži stres podalje</h2><p>Više temperature znače da tijelo oslobađa više 'hormona stresa' zvanog kortizol. Hladnija soba može pomoći u održavanju razine kortizola, a to znači manje stresa i bolju kvalitetu sna.</p><h2>4. Smanjuje rizik od određenih bolesti</h2><p>Spavanje u hladnoj sobi može smanjiti naše šanse za razvoj metaboličkih bolesti poput dijabetesa. Također, poboljšava razinu hormona rasta koji pomaže u prevenciji bolesti srca, depresije i pretilosti. Povećani melatonin također smanjuje rizik od Alzheimerove bolesti.</p><h2>5. Može rezultirati dubljim i neprekinutim snom</h2><p>Kad smo u dubokom snu, naše tijelo obavlja ključne zadatke poput popravljanja stanica i konsolidacije memorije, ali nije u stanju regulirati našu tjelesnu temperaturu. Povišenje temperature može nas probuditi iz dubokog sna, pa boravak u hladnoj sobi smanjuje šanse da se to dogodi.</p><h2>6. Sprječava gljivične infekcije</h2><p>Žene mogu spriječiti infekcije gljivicama spavajući u sobi koja je niže temperature. Bakterije i gljivice vole živjeti u toplom i vlažnom okruženju, pa ih hlađenje prostorije tijekom noći može držati podalje.</p><h2>7. Može pomoći u poboljšanju plodnosti muškaraca</h2><p>To je zato što dugotrajno izlaganje toplini može loše utjecati na plodnost muškaraca. Spavanje u hladnoj sobi, zajedno sa širokim donjim rubljem, može spriječiti da se to dogodi. Ako planirate uskoro raditi na potomstvu, ovo je još jedan razlog za spuštanje termostata.</p><h2>8. Brani od loših masnoća</h2><p>Spavanje u hladnoj sobi može poboljšati metabolizam našeg tijela, aktivirajući naše 'smeđe masti' koje sagorijevaju kalorije iz našeg tijela. Također bi mogao pomoći u uklanjanju neželjenih masnoća iz našeg tijela, što može rezultirati gubitkom kilograma.</p><h2>9. Može vam pomoći u ublažavanju boli i upale</h2><p>Baš poput stavljanja leda ili hladnog obloga na otečeno ili upaljeno područje tijela, spavanje u hladnoj sobi može imati umirujući učinak koji može pomoći protiv bolova i upala, što bi inače moglo prekinuti vaš san. To bi mogao biti dio razloga zašto mnogi sportaši radije spavaju u hladnoj sobi nakon utakmice.<br/> </p>