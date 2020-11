Zubne četkice: Kako ih dubinski očistiti, a kad ih trebate baciti?

Iako biste mogli pomisliti da je brzo ispiranje četkice za zube ispod slavine dovoljno za održavanje čistoće, stručnjaci za oralnu higijenu kažu drugačije

<p>- Ljudska usta sadrže brojne vrste bakterija, no četkica za zube je drugačije okruženje i može potaknuti rast loših bakterija ako se o njoj ne brinemo pravilno - upozorava Mark B. Desrosiers, član Američkog udruženja endodonta i docent na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Bostonu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Četkice budućnosti</strong></p><p>Vaša četkica za zube može sadržavati bakterije iz vaših usta, koje će se umnožiti ako se ne dezinficiraju, prenosi <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/why-and-how-to-clean-your-toothbrush">MBG</a>.</p><p>Srećom, čišćenje zubne četkice nije proces koji zahtijeva puno gnjavaže, a dovoljno je svaka dva do tri tjedna steći naviku uklanjanja tih loših bakterija.</p><h2>Lako čišćenje</h2><p>Četkicu za zube možete očistiti ručno, krenuvši od njene baze prema gore - bez obzira kakvu četkicu imate. Stručnjaci prvo preporučuju uklanjanje nakupina zubne paste s ručke otopinom sapuna i tople vode.</p><p>Odatle uklonite glavu s četkice ako se može odvojiti, nema veze ako se ne može. Tad potopite cijelu četkicu u čašu kućnog vodikovog peroksida na najmanje 15 minuta. To će vam pomoći ukloniti ostatke paste za zube, kao i ukloniti bakterije na dlakama.</p><p>Ako nemate kod kuće vodikov peroksid, antibakterijska tekućina za ispiranje usta poslužit će kao zamjena.</p><p>Nakon što namočite glavu četkice za zube, isperite je pod toplom vodom i palcem nježno trljajte dlačice kako biste uklonili preostale čestice paste za zube i peroksid. Ovaj je korak važan jer, iako je vodikov peroksid u kućanstvu koji se nalazi u većini trgovina razrijeđen na 3 posto, i dalje ga nije dobro unositi u organizam.</p><p>Nakon dubokog čišćenja, pustite da se dlake četkice potpuno osuše prije nego što ih ponovno upotrijebite.</p><h2>Kako je održavati čistom?</h2><p>Nakon što četkica bude savršeno čista dubinskim pranjem, nastavite je ispirati vodom nakon svake upotrebe. Zatim je uspravno odložite u otvorenu posudu kako bi se mogla osušiti na zraku. Istraživanja pokazuju da topli, vlažni uvjeti mogu uzrokovati rast i procvat mikroorganizama na četkicama, pa ćete ih htjeti držati na što hladnijem i suhom mjestu. Iako su navlake za četke dobre za putovanje, to znači da možda nisu najbolje za svakodnevnu kućnu upotrebu.</p><h2>Kada je baciti?</h2><p>Čak bi i najmarljiviji u čišćenju četkica za zube trebali zamijeniti četkice svaka tri mjeseca ili kad god se dlačice počnu razdvajati i pucati, savjetuju stručnjaci.</p>