Odjeća bez modne marke: Super eksperiment u centru Milana

Yolo Store, prva talijanska nebrendirana trgovina, otvorena je na Via Torino u Milanu. O konceptu sve lijepo piše na zidu dućana - prodajemo odjevne predmete bez etiketa više od 100 talijanskih i međunarodnih marki kako bismo vam ostavili slobodu izbora. Ne plaćate svijest o brendu, već samo vrijednost odjeće, pa ga tako kupujete po nižoj cijeni.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Ovaj koncept je nešto novo i vrlo zanimljivo, obzirom da se zapravo radi o kvalitetnoj odjeći i stvarima koje inače imaju visoke cijene, no bez marke ona je skromnija. A kvaliteta ostaje ista, što je i više nego dovoljno za odluku o kupnji, uvjereni su u dućanu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Danas živimo u doba logomanije i brendiranja svega i svačega, brend je često taj koji nosi priču, a ne kvaliteta materijala ili način izrade. Čitavi stilovi izgrađeni su na imenima, to je postala svjetska opsesija, nositi brend i kititi se njime od glave do pete. Ljudi su skloni kupovati torbice radi imena, pa makar one bile fejk. Naravno, i tržište lažnjaka pritom cvate, samo da su odabrana slova na torbici, majici ili nekom drugom odjevnom predmetu.

S druge strane, ako si netko može priuštiti prodaju na bazi kvalitete, a bez imena, to su Talijani, vrhunski svjetski majstori izrade. Imaju modnu tradiciju koja je jedinstvena u svijetu, stoga je ovaj potez fora, neočekivan i vrlo hrabar.

Naravno da postoje ljudi koji kupuju i odjeću bez da se vidi ime, to su uglavnom oni koji su svjesni da ne moraju biti hodajuće reklame, čak kategorički odbijaju biti u toj ulozi. Nije nužno da je jakna ili haljina označena imenom, za mnoge je to tek sekundarno.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Ovaj novi koncept koji Talijani sada pokušavaju popularizirati donosi novi vid - kupujete poznate brendove, ali etikete nema. Možda pritom prepoznate nekog Armanija ili Fendi kreaciju, no to ovdje nije u fokusu. Modna linija ovime gubi na ekskluzivnosti, cijena je niža i dostupna svima, a ljudi plaćaju samo kreaciju, ono što je bitno - kvalitetu i stvar radi načina izrade.

Time mnoge firme rješavaju problem - kako prodati odjeću te istovremeno zadržati luksuzni karakter. Jer, naime, takve kompanije ne žele spuštati cijene odjeće s njihovom etiketom ispod određenog niova, upravo radi imidža. A sada je to moguće, čim skinu brend otvaraju se nove opcije prodaje, a da i dalje ostanu luksuzni.

Iako se ovaj potez čini neobičnim, činjenica da Z generacija ne brine toliko o brendu, stoga je ovo dobar potez, oni su uglavnom target. Vole originalno, ali i ekološko, stoga su im bitne neke druge stavke kad je riječ o odijevanju. Ne smeta im da nema brenda, radije znaju da je nešto prodano, a ne bačeno ili spaljeno - kako su prije radile neke firme. Naime, stare modne kolekcije koje nisu prodali bi uništavali paljenjem.

Danas u vrijeme hiperprodukcije brojne modne kuće imaju velike zalihe pa ono što se ne proda, sada ide u Yolo dućan. Pritom ne spuštaju cijene oni, već dućan bez brenda. Na taj način održavaju cjenovni razred brendirane robe, dok ona bez etikete može biti niža - logika je dućana i ovog novog načina poslovanja, piše Milanoevents.

Najčitaniji članci