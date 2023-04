Nosimo trenirku na štikle - kako je 'streetwear' promijenio scenu te joj dao formule udobnosti

Streetwear nije nov fenomen, postoji čak oko 4 desetljeća, no tek posljednjih desetak godina snažno je obilježio svakodnevnu modu. Do kraja prošloga stoljeća bilo je nezamislivo da netko nosi donji dio trenirke umjesto traperica, no današnja je eklektična moda upravo to – želi stvari koje su nekada bile nezamislive.

Nova modna scena i identiteti donose nam raskoš u načinu biranja, pa i donji dio trenirke kombiniramo uz štikle. Sve je zapravo počelo sa surferskom scenom u Kaliforniji. Kultura skateboardinga i surfanja promijenila je način na koji gledamo na odijevanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, prije oko 40 godina moda je bila mnogo formalnija, a stvari se mijenjaju naprosto radi potrebe za nečim udobnim i to za svaki dan, a ne samo za teretanu ili sport. Jedan od onih kojeg danas smatramo ključnim za ovaj stil je Amerikanac Shawn Stussy, dizajner dasaka za surfanje.

No, poželio je majice koje idu uz te daske i krenuo s izradom majica kratkih rukava sa surferskim motivima. Njega danas smatramo začetnikom ovog velikog smjera u svijetu mode. Imao je publiku surfera i ljubitelja morskih avantura, a njihov je lifestyle i izvan hobija bio vrlo jednostavan, poželjeli su nešto praktično.

Nakon surferskih stilova koji su ubrzo osvojili Kaliforniju, sljedeću bitnu etapu u street style sferi imali su glazbenici poput repera i hip-hop autora. Upravo su oni dodatno začinili scenu, a način odijevanja prihvatila je njihova publika diljem svijeta. Plišane te satenske trenirke i zlatni lanci bili su njihovi elementi, prepoznatljivi i danas.

Televizijski programi poput MTV-ja i sličnih, putem glazbenih spotova, diljem svijeta su širili novi način odijevanja. Mladi su sve to odmah prihvatili, kao otpor dosadnoj komercijalnoj odjeći.

Majice s natpisima i općenito trenirke kao svakodnevna roba u devedesetima je bila dio odijevanja mlađih generacija, no tek u ovom stoljeću dešava se pravi preokret.

Naime, početkom milenija sportski je stil i dalje bio uglavnom dio glazbene i surferske scene, daleko od svakodnevice.

Posljednjih petnaestak godina sve se mijenja – trenirka, majice i casual stvari ulaze u našu garderobu na dnevnoj bazi, a ekipa se po internetima fotografira u raznim formulama. Istovremeno, tenisice postaju cipele, odnosno zamjenjuju sve što nosimo - danas su one svi tipovi obuće, za razne prigode. Od pravog sporta do partyja.

Eklektična moda i ona koja želi privući pažnju donosi razne varijante stilova, ponekad neočekivane i vrlo neobične. Zato su trenirka hlače na štikle i danas neusklađen modni moment, no opet i to je nečija modna fora.

Danas prihvaćamo razne modne formule, gledamo ih kao jedinstvene stilske osobnosti, a među njima su i one koje spajaju svijet večernjih štikli i trenirke. U ovom stilskom timu je i kombinacija hoodice i sakoa, to je također jedna od nekada nezamislivih kombinacija.

Mnogi dizajneri i modne kuće poput Vetements i Off White utjecale su na razvoj ove scene, no danas imamo niz brendova koji se hrabro suprotstavlja klasici te nam predlažu razne ideje u kojima se osjećamo slobodni i cool.

Najčitaniji članci