Odjednom se udaljio iako je sve bilo super? 6 je razloga zašto

Premda na nekoj razini žele da ste većinu vremena uz njih, muškarci se boje da ih žena ne počne kontrolirati i ne udalji ih od prijatelja: zato im dajte prostora

<p>Premda nema dokaza da su muškarci ti koji se u ljubavnim vezama češće emocionalno udaljavaju, stručnjaci za odnose potvrđuju da je baš grublji spol skloniji odmaknuti se onda kad je sve naizgled savršeno. </p><p>Četiri su stručnjaka za <a href="https://www.yourtango.com/2015279168/2-shocking-reasons-men-are-so-distant-and-how-to-deal" target="_blank">Your Tango</a> pokušala odgovoriti na to zašto muškarci u raznim fazama ljubavne veze dobiju potrebu da se povuku, a svi četvero - stručnjakinja za odnose i komunikaciju<strong> Fiona Fine</strong>, autor i stručnjak za odnose <strong>Gregg Michaelsen</strong>, psiholog <strong>Jasbin Ahluwalij</strong> i antropologinja<strong> dr. Helen Fisher</strong> - ističu kako je takvo ponašanje 'potpuno normalno'. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati, ljubav, brak i razvodi</strong></p><p>- Koliko god za žene bilo strašno, oni to ne rade nužno jer su izgubili interes. Zapravo, moglo bi biti skroz suprotno. Iako žene obično brzo okrive sebe, problem bi mogao biti i u muškarcu. Možda mu nedostaje testosterona, možda se uplašio svojih osjećaja ili se možda oduvijek boji vezivanja - objasnili su stručnjaci koji kažu da postoje stvari koje žena može napraviti da pomogne svojoj vezi u takvim trenutcima.</p><h2>1. Dajte mu prostora ... ali ne previše</h2><p>Jedan od glavnih razloga zašto se muškarci povlače je nedostatak testosterona.</p><p>Maženje ženama odgovara jer im povećava razinu estrogena no problem je što to radi i muškarcima - a dok više estrogena žene smiruje kod muškaraca stvara dodatni stres jer se ujedno smanjuje njegova razina testosterona.</p><p>Pustite ga da radi neke „muške stvari“ da si podigne razinu testosterona i on će vam se vratiti spreman na sve. Ipak, nemojte se skroz povući jer će onda biti zbunjen i misliti da ga ni ne želite natrag.</p><h2>2. Ne žurite </h2><p>Mnogi muškarci sebi trebaju objasniti da se 'isplati' zbog žene i veze odustati od samačkog tipa života - a za to im treba vremena.</p><p>Ako im ne dajete priliku da se polako prilagode i ako već na prvom spoju inzistirate na 'volim te i razgovoru o zajedničkoj budućnosti, samo ćete ih odbiti. Budite strpljivi i taktični.</p><h2>3. Oboje njegujte vlastiti društveni život</h2><p>Premda na nekoj razini žele da ste većinu vremena uz njih, oni se i boje da ih ne počnete kontrolirati i ne udaljite ih od prijatelja. Čak i ako je on u vezi vaš 'centar svijeta', nemojte da se taj svijet vrti isključivo oko njega.</p><p>Ohrabrite ga da izlazi s prijateljima ili da ih pozove k sebi, a vi to vrijeme odvojite za svoje prijateljice i večer provedite s njima, bez da mu šaljete SMS poruke svake dvije minute.</p><h2>4. Ponekad vi platite večeru ili piće</h2><p>Bez obzira jesu li u pravu ili ne, muškarci često brinu hoće li žene možda zanimati samo zbog novca i stvari koje im kupuju. Pokažite mu da ga ne zanima samo materijalno i pokloni i ponudite se da vi njega izvedete van na večeru ili platite piće.</p><p>On vas može i odbiti ali s tim mu dokazujete da vas privlači samo on, ne ono što ima.</p><h2>5. Budite maštoviti u spavaćoj sobi</h2><p>Većina se tipova žele vezati uz nekog s kim mogu ići spavati i kraj koga se vole probuditi, no kod njih uvijek postoji i nelagoda zbog činjenice da više nikad neće doživjeti uzbuđenje seksa s drugom ženom.</p><p>Zato nastojte da vam seks bude zanimljiv. Mijenjajte poze ili mu pokušajte ostvariti neke fantazije da ne biste upali u dosadnu rutinu.</p><h2>6. Najvažnije: ne trčite za njim</h2><p>Ako on i ode, radije radite na tome da sebe ispunite i usrećite i isprobajte stvari koje ste uvijek htjeli raditi, tako ćete biti manje povrijeđeni ako se on vrati i nećete mu zamjerati što ste vrijeme gubili čekajući.</p><p>Čak i kad smo u predanoj i zdravoj vezi, ponekad svi trebamo odmor a to što se on povukao ne znači da vam nije 'suđeno'. Dajte mu šansu da ostane malo sam i da shvati da ćete skupa prevladati sve, pa i njegove strahove.</p>