<p>Britanku<strong> Kelly Meyers</strong> dečko nikad ne izvodi van, ne vodi je na skupe večere i ne kupuje joj poklone, a ona kaže kako se ni ne sjeća kad je zadnji put od njega dobila poklon.</p><p>Razlog je taj što njen dugogodišnji dečko <strong>Adam Baroni</strong> sav svoj novac troši na kozmetiku i kozmetičke operacije - a kupio si je čak i fake trbušnjake. </p><p>Naime starenje je Adamov najveći strah pa je već bio na liposukciji, izbjeljivanju zubi, ubrizgavanju botoksa i drugih filera, a nadogradio si je i trbušne mišiće.</p><p>Premda Adam Kelly ne tretira kao princezu, ona je, kaže, sretna što on pazi na sebe i što je zadovoljan. Često, kaže, u kupaonici nađe otvorene bočice svojih skupih kozmetičkih krema, bronzera i sredstava za tamnjenje jer se Adam poslužio njenom kozmetikom.</p><p>- Moj muškarac napravi pravi nered kad se ujutro sprema - kaže Kelly.</p><p>Njen je muškarac do sad na kozmetiku i razne tretmane uljepšavanja potrošio više od 168.412 kn: na liposukciju i 'podebljavanje' pločica, na osam tretmana ubrizgavanja botoksa i šest tretmana popunjavanja bora filerima te iscrtavanje obrva popularnom japanskom 'microblading' metodom.</p><p>I dok su se mnoge žene nedavno za vrijeme izolacije zbog pandemije žalile na svoje partnere, Kelly se na Adama ne žali premda je, priča ona za<a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/11835877/man-makeover-adam-baroni/" target="_blank"> The Sun</a>, cijelu izolaciju Adam proveo grintajući jer mu je odgođena jedna od operacija.</p><p>Čim se par upoznao 2017. godine Adam joj je rekao kako ga 'brine što će brzo navršiti 40. godina', a onda se oko Božića 2019. i udebljao - imao je 107 kg na 172 cm visine, pa je bio jako nezadovoljan sa svojim izgledom. A težio je, kaže Kelly, definiranim pločicama kakve ima njegov uzor Arnold Schwarzenegger.</p><p>- Bližio se njegov 40. rođendan, a on je čvrsto odlučio da neće u tim godinama imati pivski trbuh - priča Adamova djevojka kako je rasla njegova opsjednutost izgledom.</p><p>Već je prije toga svaka četiri mjeseca trošio oko 3,368 kn na botoks na čelu, a od lipnja 2017. stavljao je i filere da mu naglase liniju čeljusti.</p><p>- Ako je dobro za Kim Kardashian, dobro je i za mene - rekao je Adam svojoj djevojci koja nikad na sebi nije ništa mijenjala i razmišljala je isprobati botoks. Ipak, od te je ideje brzo odustala kad joj je Adam priopćio da je 10.103 kuna potrošio na izbjeljivanje zubi, a slijedilo je još nekoliko 'obnavljanja' tretmana.</p><p>U veljači 2019. svojoj je djevojci Adam najavio da 'ide u Tursku na muški makeover' jer je tamo pronašao kirurga koji 'pomaže muškarcima da steknu više samopouzdanja u vezi svog izgleda'.</p><p>- Doći ću tamo debeljuškast, a otići s definiranim prsima i mišićima - rekao joj je uzbuđeno, a ona se nije protivila nadajući se da će onda manje vremena provoditi u teretani, a više s njom.</p><p>U srpnju 2019. Adam je tako odletio u Istanbul na takozvani 'male shrink wrap'; muško definiranje prsnih mišića i smanjivanje sala na trbuhu. No tu nije bio kraj. Kad se vratio morao je na postupak uklanjanja viška kože, a nakon toga si je, naravno, morao i obnoviti garderobu jer mu je sve bilo veliko. To je platio oko 33.668 kn.</p><p>Tijekom oporavka od operacije Adam je bio odlučan da neće gubiti više vremena, pa se 'zabavljao' s ubrizgavanjem botoksa i drugih filera, a 4200 kuna je potrošio i na uređivanje obrva.</p><p>- On mora imati posebno krojene majice i hlače jer je jako mišićav sa sitnim strukom, tako da mu uobičajene veličine ne odgovaraju - pravda ga djevojka Kelly koja je, kaže, sretna jer je on sretan.</p><p>- Mnogi muškarci žele makeover kakav je Adam napravio, samo neki moji konzervativniji prijatelji to ne razumiju ali mislim da su zapravo ljubomorni - zaključila je Kelly.</p><p>Dodaje i da 'zna da su 168.412 kuna mogli iskoristiti kao depozit za kuću umjesto da žive u malom unajmljenom stanu, no - 'što bi joj to vrijedilo da njen muškarac nije zadovoljan', pita se.</p>