Odlaze li štikle malo pomalo u povijest? Nakon pandemije prodaja je drastično pala

Nekoć sinonim za eleganciju i sofisticiranost, visoki simboli 'ženstvenosti' tiho su se povukli iz središta pozornosti, zamijenjeni novim valom opcija usmjerenih na udobnost.

Foto: Dreamstime_

Može li pandemija zadržati majstorski potez koji je doveo do propasti visokih peta? Promjena u našim životima nedvojbeno je odigrala ulogu u padu tog upečatljivog stila.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prije nego što je svijet stao, svijetom obuće vladale su visoke potpetice. To čudo dizajna ne samo da je uzdiglo nečiji status, već su dale unutarnji osjećaj elegancije. Visoke potpetice nisu bile samo obuća, već i put do samopouzdanja, privlačnosti i glamura.

- Visoke potpetice mijenjaju držanje tijela i stvaraju osebujan stil hodanja koji može utjecati na način na koji se pojedinci ponašaju, potičući uspravnije držanje i povećavajući percipiranu privlačnost i divljenje drugih - istaknula je dr. Carolyn Mair, kognitivna psihologinja i modna poslovna savjetnica, autorica knjige The Psychology, za CNN.

Foto: Dreamstime_

- To može pridonijeti osjećaju samopouzdanja i osjećaju da ste primijećeni i cijenjeni kao ženstveni, glamurozni ili profesionalni - komentirala je.

Novi prioriteti za novi način života

Ipak, kada se pandemija pooštrila, visoke potpetice su se povukle sa svog visokog mjesta na modnim listama. Zanimanje je osjetno palo: prodaja cipela s visokim petama pala je za 65% u odnosu na prethodnu godinu tijekom drugog kvartala 2020., prema podacima tvrtke za istraživanje tržišta NPD Group. Krivac? Seizmička promjena prioriteta izazvana novim načinom življenja.

Porast rada na daljinu ublažio je granice između poslovne odjeće i odjeće za slobodno vrijeme; broj velikih događaja smanjio se, a zamijenila ih je prevlast trenda sportske zabave.

- Kao rezultat pandemije, mnogi od nas dali su prednost dobrobiti, udobnosti i praktičnosti - rekla je Mair za CNN.

Foto: Dreamstime

- Smanjene prilike za druženje i prisustvovanje formalnim ili elegantnim prilikama i široko rasprostranjeno usvajanje rada na daljinu doveli su do pomaka prema ležernijem odijevanju - .

Pitanje ipak ostaje. Je li pandemija doista uzrokovala tako monumentalnu promjenu u popularnosti visokih peta ili je pad dio većeg trenda?

- Kako se društvo kreće prema egalitarnijim idealima, dolazi do odbacivanja kruto definirane ženstvenosti koja povezuje visoke pete s primarnim obilježjem ženstvenosti. Ovaj pomak potiče nas da prihvatimo individualnost, širi raspon izražaja i odbacimo obuću koja može ograničiti pokretljivost i udobnost - naglasila je psihologinja.

Odraz nove modernosti

To se očituje u porastu popularnosti raznih 'it' stilova posljednjih godina. Dizajnerska suradnja s Valentinom, Proenzom Schouler i Rickom Owensom udahnula je novi život Birkenstockovoj klasičnoj sandali Arizona — model je postao glavni izbor udobnosti tijekom pandemije, s porastom pretraživanja za 225% tijekom drugog kvartala 2020. prema Lystu. Prema analitičaru modne industrije Madé Lapuerta iz Data, But Make It Fashion, 2023. godine pretraživanja za 'zdepaste tenisice' i 'crne balerinke' porasla su za 70%, odnosno 71%.

Foto: Dreamstime

Dakle, nakon pandemije, apetit za visokim potpeticama nije se u potpunosti oporavio. Unatoč postupnom povratku u normalu i povećanju interesa pretraživanja za 177% u usporedbi s 2020. u trećem tromjesečju 2021. (prema globalnoj platformi za modnu kupnju Lyst), pretraživanja potpetica općenito su ostala znatno niža od razina prije pandemije, umjesto toga traženije su niže pete i blok pete.

- Popularnost štikli ostala je snažna tijekom i nakon razdoblja karantene, a štikle su ostale jedna od najjačih kategorija - rekao je glasnogovornik Christiana Louboutina za CNN putem e-maila.

- Međutim, pandemija je potaknula apetit za širokim rasponom stilova potpetica odražavajući promjenu u načinu života i trendovima, uključujući platforme, niske i blok pete - ističu u kompaniji Louboutin.

Naglasak je ujedno na rast prodaje ravnih cipela i tenisica. Adidasove slavne Gazelle porasle su za 143% u popularnosti ove godine, a četiri od 10 najpopularnijih proizvoda The Lyst Indexa za 2. tromjesečje 2023. (i 100% proizvoda obuće) bile su ravne cipele — tenisice Onitsuka Tiger Mexico 66, New Tenisice Balance Aime Leon Dore, mrežaste cipele Alaïa i japanke The Row City.

Ravni dizajn hit je bio i na revijama za jesen/zimu 2023.; špicaste balerinke vladale su u Pradi i Balmainu, Miu Miu i Loewe podigli su mokasine na višu razinu, a Burberry i Valentino modernizirali su elegantne čizme za hladnije mjesece.

Dok se privremeno opraštamo od visokih potpetica, postavljaju se pitanja o njihovoj budućoj putanji. Hoće li se trijumfalno vratiti, ponovno potvrđujući svoju poziciju utjelovljenja privlačnosti?

Foto: Aldo

- Visoke potpetice vjerojatno će ostati popularan izbor za posebne prilike kao što su zabave i vjenčanja - kaže Mair.

Međutim, dodaje - razvijanje društvene percepcije ljepote i ženstvenosti potaknulo je šire prihvaćanje različitih tipova tijela, daje prednost udobnosti i praktičnosti, promiče samoizražavanje i individualnost te izaziva tradicionalne rodne norme - .

Bez sumnje, pandemija je promijenila pravila mode, uvodeći eru u kojoj se udobnost besprijekorno isprepliće s elegancijom, ali samo će vrijeme osvijetliti budući put visokih peta. Za sada se na stil više ne gleda kao na bitnu oznaku ženstvenosti.

Kao što je rekla Barbie Grete Gerwig nakon što je otkrila da su joj stopala postala ravna, a ne umjetno zakrivljena: 'Nikad ne bih nosila štikle da su mi stopala ovako oblikovana'.

POGLEDAJTE VIDEO: 'IMAM TROJE DJECE I TRI POSLA I SRETNA SAM'