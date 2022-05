Odlične navike žena starijih od 40 koje mogu pomoći i mlađima

Iako se percepcija promijenila i žene u četrdesetima su danas daleko od starih, imaju životnu mudrost proživljenim i iskustvo koje ih sa sigurnošću usmjerava prema naprijed.

Ne morate se nužno složiti sa svakim savjetom niti se u njemu pronaći, no uvijek možete izvući najbolje iz ponuđenog i prihvatiti ono za što mislite da će vam u budućnosti pomoći. Tako CareerContessa donosi navike žena starijih od 40 godina, a zapravo se mogu primijeniti na žene u svakoj dobi.

1. Daju prednost zdravlju

Žene u četrdesetima počinju redovito pregledavati grudi. Kako žene stare, sve je veća pozornost na probir raka dojke uz pomoć mamografa, ali i pregledi koji će otkriti nedostatak kalcija i osteoporoze te kolesterola. Žene se fokusiraju na opću prevenciju zdravstvenih problema koji ih pogađaju.

Iako do tada ne morate baš biti redoviti na navedenim pregledima, postoji mnogo drugih razloga da posjetite svog liječnika jednom godišnje i prije nego navršite 40. Žene svih dobi trebale bi tražiti godišnji ginekološki pregled, klinički pregled dojki, pregled zdjelice i Papa test za provjeru raka vrata maternice.

2. Prioritet im je briga o sebi

Briga o sebi je također oblik zdravstvene skrbi. Mentalno zdravlje se izravno isprepliće sa fizičkim zdravljem. Briga o sebi nije tjedna masaža, kemijski piling ili kupnja novih cipela. Moglo bi biti, ali poanta je sljedeća: briga o sebi ne mora biti jednaka trošenju novca. Zamislite brigu o sebi kao svjesnost o tome kako trošite svoje vrijeme i energiju. Usredotočite se na spavanje, manje neizvjesnosti, više čitanje, gledanje filma koji vas čini sretnima i provođenje vremena s ljudima koji vas nasmiju. Dokazano je da smijeh smanjuje tjeskobu i stres, smiruje napetost i poboljšava imunološki sustav.

3. Postaju samopouzdanije

Istraživanje Jacka Zengera i Josepha Folkmana otkrilo je da se samopouzdanje žena povećava s godinama. Iako su žene u dvadesetima i tridesetima manje samopouzdane od muškaraca, do 40. godine dostižu razinu samopouzdanja muškaraca, no to nije sve. Dok muškarci stagniraju u svojim razinama samopouzdanja, žene i dalje postaju samopouzdanije one su zapravo samouvjerenije od svojih muških kolega do 60 godina.

4. Jedu hranu bogatu hranjivim tvarima

Svatko tko je došao u pubertet zna ponešto o brojanju kalorija i odustajanju od sladoleda bogatog kalcijem za kutiju Snackwellsa, koji je imao malo kalorija i još manje hranjivih tvari. Uz dobro upravljanje nutrijentima u odnosu na brojanje kalorija, žene određene dobi znaju da je mnogo važnije jesti hranu s kalcijem, vitaminom D i hranu koja pospješuje metabolizam poput voća, povrća, riba i nemasnog mesa. Ono što se svakodnevno ne može izvući iz hrane može se popuniti suplementima ili dnevnim vitaminima. U redu, to ne mora biti losos, ali žene u četrdesetima shvaćaju da će jedenje hrane bogate vitaminom D pomoći u suzbijanju depresije i stresa, za koje je vjerojatnije da će u to vrijeme porasti. Dakle, naviknite se jesti lososa u dvadesetima i izbjegavat ćete depresiju desetljećima.

5. Nose kremu za sunčanje

Drugim riječima, slušali su Mary Schmich i Baza Luhrmanna. Do ovog trenutka svi smo odrasli znajući da su zaštita od sunca i očuvanje kože ključni za zdravlje. Ako trošite više od 200 kuna na hidratantnu kremu i zanemarite nanošenje kreme za sunčanje preko nje, gubite novac i ugrožavate kožu. A ako to nisu činile u prethodnim desetljećima, žale sada kada su suočene s pregledima zbog raka kože. Također su sklone kupovati skuplje proizvode za njegu kože. Budući da u svojim dvadesetima i tridesetima nemate nužno ta dodatna sredstva, pokušat ćemo to učiniti jednostavnim: samo nosite kremu za sunčanje.

6. Provode vrijeme sa svojim roditeljima i obitelji

Provedite vrijeme sa svojim roditeljima, braćom i sestrama ili odabranom obitelji. Tako je. Nisu svi obiteljski odnosi po krvi izvrsni za vaše mentalno zdravlje, ali vaša odabrana obitelj također je važna. To su ljudi koji vas poznaju i vole. Oni su ljudi koji vam obogaćuju život, koji vas nasmiju kao nitko drugi. Nedavna studija pokazala je da će provođenje više vremena s ljudima u starijoj dobi zapravo pomoći da živite dulje.

7. Usvajaju ravnotežu između posla i života

Žene u četrdesetima provele su svoje dvadesete i tridesete udovoljavajući drugima i govoreći "da" za previše stvari. Dakle, do trenutka kada su došle do ovog desetljeća, njihovi ideali i vrijednosti su dovoljno utvrđeni da su odabir obitelji umjesto zabave i dugih putovanja umjesto prekovremenih na poslu siguran način za postizanje ravnoteže.

8. Prihvaćaju promjene

Žene koje imaju 40 godina znaju da je život pun neočekivanih obrata. Do sada su naučile da je lamentiranje nad promjenom kontraproduktivno i bilo bi dobro da i mlađe žene prihvate takav stav.

9. Štede novac i pametno troše

Žene u četrdesetima vjerojatno imaju malo više novca na svojim računima od većine 22-godišnjaka. Do trenutka kada su dosegnule sredinu karijere, one su štedjele i stavljale na stranu. Financijsko pravilo: Počnite mladi, a ne stari. Najveći mit o izgradnji financijske budućnosti je da morate početi s velikim ulogom. Realnost je da je mnogo korisnije početi štedjeti rano, čak i ako je to pet dolara mjesečno.

10. Uzimaju profesionalni razvoj u svoje ruke

Dok tražite mentora, žene u 40-im godinama nenamjerno mentoriraju cijeli dan. Ako ste mladi profesionalac, pronađite mentora, pohađajte online tečaj, čak i gledajte webinar i učinite ono što trebate učiniti kako biste utrli svoj put i osobno uložili u svoj profesionalni razvoj.

11. One ponovno procjenjuju svoje živote

Kada je Oprah navršila 40 godina, ne samo da je ponovno procijenila svoj show, već je procijenila i svoj život. Mjesecima je govorila da je bila kriva što je radila trash TV, a da nije ni pomislila da je to loše. Stoga je namjerno pomaknula premisu svoje emisije s onoga što je bilo popularno i vratila se na ono što je ranije namjeravala učiniti.

Ponovno vrednovanje svog života trebala bi biti redovita praksa. Ono što nam je radilo s 22 godine vjerojatno se neće uklopiti u naše živote do 40. godine. Kako biste si olakšali takve procjene, osmislite petogodišnji plan sa svojim ciljevima. Uklonite toksične elemente iz života, poput loših prijatelja, partnera ili poslova i usredotočite se na ono što želite.

Uobičajen je osjećaj da ste zauvijek mladi, a onda se sasvim neočekivano probudite u srednjim godinama. Odjednom osjećate da nemate toliko zdravih navika koje vas održavaju živima. Izreka kaže da se mladost troši na mlade, pa bi ipak valjalo dopuniti da mladost može puno naučiti i od starijih, ne ignorirajući savjete lijepih i pametnih žena koje su navršile 40, 50 ili 60 godina.

