Odlični savjeti: Kako produljiti život baterije na svom iPhoneu

Ponekad se čini kao da smo konstantno u utrci s baterijom, odnosno pokušavamo joj produljiti rok trajanja na razne načine.

Foto: Pexels

Ako ste u fazi konstantnog punjenja i ovisnosti o punjaču, isprobajte savjet stručnjaka za tehnologiju Tylera Morgana.

On smatra da nije dobro puniti stalno mobitel do kraja pa ga onda prazniti do nule.

- Predlažem da ga ne punite iznad 80% te da ga ne praznite manje od 20% - njegov je savjet.

A kad dođe do 20%, ako nemate punjač, predlaže da uključite način rada s malom potrošnjom energije.

Ako imate iPhone, preporučio je da odete u postavke, zatim u općenito, i tamo isključite osvježavanje aplikacija u pozadini.

- Da sam na vašem mjestu, postavio bih tu opciju samo za Wi-Fi ili još bolje, potpuno isključio, jer se inače te sve aplikacije stalno obnavljanju, osvježavaju i rade u pozadini te to troši bateriju - navodi Tyler.

Kad je ta opcija isključena, onda su one 'zamrznute' te ne troše bateriju.

- Zapravo trošite više ako ih zatvorite pa ponovno otvorite, stoga ako baš trebate, neka ta aplikacija bude stalno upaljena - istaknuo je.

Također, savjetovao je da uključivanje tamnog načina rada na telefonu pomaže uštedjeti nešto baterije.

Ljudi su se složili da imaju problema s baterijama na svojim telefonima.

Jedna osoba je u komentarima napisala:

- U godini dana, baterija mog potpuno novog iPhonea 13 pala je sa 100% iskoristivosti na 87%.

Taj podatak možete provjeriti tako da odete u postavke, zatim u bateriju, pa kliknete na 'zdravlje baterije i punjenje', gdje će vam biti prikazan postotak.

- Moja baterija na iPhoneu 11 je na 72%, je li to dobro? - upitao je netko, dok je drugi otkrio da je iskoristivost njegove baterije pala na čak 47%, piše Express.