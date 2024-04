Prirodni pripravci koji će pomoći smanjiti tamne podočnjake

Podočnjaci se pojavljuju kao obojeni polumjeseci ispod očiju, a znaju biti ljubičaste, crvene, maslinaste ili smeđe boje, ovisno o tonu vaše kože. Također, tamni kolutovi ispod očiju mogu biti kronični ili se pojaviti zbog životnog stila, na primjer, zbog nedostatka sna, što je zapravo čest razlog za njihovu pojavu.

Koža oko područja očiju je tanka pa otkriva krvne žilice koje se nalaze ispod, što doprinosi vidljivosti tamnih krugova jer se zbog nedostatka sna ili problema sa životnim stilom krvne žile šire pa se na tom dijelu lica nađe veća količina krvi.

Želite li se riješiti tamnih kolutova, razmislite o nekoliko stvari:

O korištenju sredstava poput antioksidanata ili kofeina, koji će pomoći u sužavanju proširenih krvnih žila.

Veća proizvodnja melanina zna prirodno potamniti kožu na tom području, a to se češće događa kod ljudi s tamnijim tenom. Bilo bi dobro da potražite preparate koji aktiviraju posvjetljivanje - poput vitamina C, arbutina, kojične kiseline ili niacinamida.

Gubitak masnoće tijekom starenja može učiniti krvne žile vidljivijima jer više nema zaštitnog sloja tkiva. Iako tu ne možete učiniti puno s kremama, možete pokušati natopiti kožu ceramidima i hijaluronskom kiselinom.

Vrećice ispod očiju

To je zapravo strukturalni problem uzrokovan masnim jastučićima ispod očiju. Radi se o genetici što znači da ste rođeni s tim i na te vrećice ne možete utjecati kremama i tonicima.

Moguće je da ćete primijetiti kako se taj problem s godinama pogoršava, a to se događa zbog gubitka kolagena i elastina. Zbog toga se vrećice pod očima čine izraženijima.

- Imate li vrećice uzrokovane masnoćom, jedini način da ih se riješite jest uklanjanje jastučića kirurškim putem - napomenula je dermatologinja Mona Gohara.

Međutim, možete poduzeti i neke preventivne mjere kako se te vrećice ne bi toliko pogoršavale s godinama:

Održavajte zdrave razine prirodnog kolagena. Kožu njegujte sredstvima za povećanje razine kolagena, kao što su ona na bazi vitamina C i retinola.

Također, pokazalo se da dodaci prehrani koji sadržavaju kolagen podržavaju fibroblaste stanica kože ili dijelove stanica kože koji stvaraju kolagen i elastin. To pomaže vašem tijelu da samostalno poboljša proizvodnju kolagena.

Natečenost očiju

- To je obično posljedica životnih čimbenika. Natečenost mogu potaknuti alergije - hrana, okoliš i slično. Očigledno je da simptomi variraju od osobe do osobe i od hrane do hrane, ali mnogo puta, fizičke manifestacije alergije uključuju vodenaste oči, svrbež kože ili natečeno lice i oči - pojasnila je dr. Bindiya Gandhi.

Također, krivac za natečene oči mogu biti nedostatak sna, stres, prevelik unos soli...

- Recimo, kod stresa se u organizmu zadržavaju tjelesne tekućine jer tijelo 'misli' da vam tekućina treba. To je fiziološka reakcija - kaže dermatologinja Gohara.

Trikovi kako se riješiti tamnih podočnjaka i oteklina ispod očiju

Radi se sve redom o prirodnim, domaćim pripravcima koji pomažu smanjiti tamne podočnjake kao i otekline ispod očiju.

Ružina vodica

Ružina voda vlaži i njeguje kožu lica, oslobađa od oteklina, crvenila i svrbeži. Ima učinak izbjeljivanja i pomlađivanja. Možete je jednostavno kupiti ili napraviti sami kod kuće:

Sastojci:

svježe latice od jedne ruže

čaša tople vode

Priprema: Isperite latice ruže i staviti ih u malu posudu. Ulijte čašu tople vode i pustiti da se sve ohladi. Zatim ocijedite u dezinficiranu posudicu, i to je to. Ružinu vodicu držite u hladnjaku, ali ne dulje od tjedan dana.

Koristite tako da otopinom navlažite dvije blazinice, stavite ih na podočnjake i držite 15-ak minuta. Ponavljajte to svako jutro i svaku večer.

Bademovo ulje

Bademovo ulje oslobodit će vas oteklina ispod očiju kao i tamnih kolutova. Prije spavanja nanesite 2 do 3 kapi i lagano umasirajte ispod očiju. Rezultati će se vidjeti već za tjedan dana.

Sok od krumpira

Krumpir je odličan izvor vitamina C i određenog sastojka koji izbjeljuje kožu.

Priprema: Naribajte sirov krumpir i iscijediti sok iz njega. Potom navlažite tom tekućinom blazinice, stavite ih na oči i držite deset minuta. Isperite lice pa umasirajte pod oči malo maslinovog ulja. Tretman traje dva tjedna i radi se svaki dan.

Oblog od krastavca

Krastavac sadrži veliku količinu antioksidansa i ima učinak izbjeljivanja.

Priprema: Nekoliko debljih kriški krastavca stavite u hladnjak na pola sata, a potom ih stavite na oči i oko njih pa držite 10 do 15 minuta. Na kraju lice isperite hladom vodom. Postupak ponavljajte svaki dan, i tako tjedan dana.

Oblog od čaja

Čaj je bogat kofeinom, taninom, i antioksidansima - što je odlično za uklanjanje tamnih kolutova ispod očiju i oteklina.

Priprema: Napravite šalicu zelenog ili crnog čaja, čekajte da se ohladi, a zatim u čaj potopite blazinice. Ocijedite ih malo i stavite na oči. Na isti način možete koristiti i vrećice čaja (nakon što napravite čaj). Oblog držite 10 do 15 minuta, i tako svaki dan. Nakon tjedan dana vidjet ćete poboljšanje.

Maska od mlijeka i kruha

Mlijeko vlaži i izbjeljuje kožu, a kruh sadrži kvasac koji je bogat vitaminom B - on smiruje kožu i neutralizira osip.

Priprema:

Napravite smjesu od bijelog kruha i mlijeka, ne previše gustu. Stavite masku na kritična područja i držite 10 do 15 minuta. Budete li to radili redovito, podočnjaci će brzo nestati.

Sok od rajčice

Rajčica sadrži likopen, antioksidans koji jača stijenke kapilara.

Kako ga koristiti: Nanesite sok od rajčice na problematična područja i ostavite 10 minuta. Operite lice hladnom vodom. Ponavljajte to svaki dan, dva tjedna.

Biljne kockice leda

Led ima dobar učinak na kožu - čini je elastičnom, izglađuje bore i smanjuje otekline. A, ako u njega stavite određeno ljekovito bilje, učinak je još bolji.

Sastojci:

listovi kadulje

različak

kamilica

peršin

Priprema: Uzmite čajnu žličicu svake biljke i stavite u 200 ml kipuće vode pa ostavite dva sata. Tekućinu sipajte u kalup za led i stavite u duboko zamrzavanje. Svako jutro trljajte područje oko očiju kockicom leda oko 30 sekundi (svako oko) i tako dva tjedna, piše Bright Side.