Odlučili ste snimiti pomrčinu Sunca? Šaljite nam svoje snimke

Prije pritiskanja okidača, najvažnije pravilo glasi: nikada ne gledajte izravno u Sunce bez certificirane zaštite. Isto vrijedi i za vašu opremu. Usmjeravanje objektiva, osobito teleobjektiva, prema Suncu bez odgovarajućeg filtera djeluje poput povećala koje koncentrira svjetlost i toplinu na malenu površinu senzora.

Savjete kako najbolje snimiti pomrčinu Sunca fotoaparatom ili mobitelom, te kada će ona točno biti iznad vašeg grada pogledajte OVDJE.