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Odlučili ste snimiti pomrčinu Sunca? Šaljite nam svoje snimke

Piše 24sata,
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Odlučili ste snimiti pomrčinu Sunca? Šaljite nam svoje snimke
Foto: MIKE BLAKE
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Pomrčina Sunca 12. kolovoza donosi rijedak prizor koji će se najbolje vidjeti pri zalasku, a uz dobru pripremu mogu nastati dojmljive fotografije i fotoaparatom i mobitelom. No najvažnije je misliti na sigurnost vida

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Prije pritiskanja okidača, najvažnije pravilo glasi: nikada ne gledajte izravno u Sunce bez certificirane zaštite. Isto vrijedi i za vašu opremu. Usmjeravanje objektiva, osobito teleobjektiva, prema Suncu bez odgovarajućeg filtera djeluje poput povećala koje koncentrira svjetlost i toplinu na malenu površinu senzora.

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