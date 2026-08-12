Odlučili ste snimiti pomrčinu Sunca? Šaljite nam svoje snimke

Pomrčina Sunca 12. kolovoza donosi rijedak prizor koji će se najbolje vidjeti pri zalasku, a uz dobru pripremu mogu nastati dojmljive fotografije i fotoaparatom i mobitelom. No najvažnije je misliti na sigurnost vida
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Prije pritiskanja okidača, najvažnije pravilo glasi: nikada ne gledajte izravno u Sunce bez certificirane zaštite. Isto vrijedi i za vašu opremu. Usmjeravanje objektiva, osobito teleobjektiva, prema Suncu bez odgovarajućeg filtera djeluje poput povećala koje koncentrira svjetlost i toplinu na malenu površinu senzora.
Savjete kako najbolje snimiti pomrčinu Sunca fotoaparatom ili mobitelom, te kada će ona točno biti iznad vašeg grada pogledajte OVDJE.
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