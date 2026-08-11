Sutra stiže pomrčina, ali i kiša meteora: Sunce nemojte gledati kroz začađeno staklo!

Točno u srijedu stanovnici Hrvatske moći će promatrati jedan od najzanimljivijih astronomskih spektakla godine, djelomičnu pomrčinu Sunca. Iako će potpuna pomrčina biti vidljiva tek iz dijelova Španjolske, Islanda i Grenlanda, iz Hrvatske će se moći vidjeti vrlo izražena djelomična pomrčina tijekom koje će Mjesec zakloniti veliki dio Sunčeva diska. U pojedinim dijelovima zemlje zaklonjeno će biti gotovo 80 posto Sunca, a to će biti dovoljno da se primijeti osjetno slabljenje dnevnog svjetla i neobična atmosfera pred zalazak Sunca.

Pomrčina će iz Hrvatske biti vidljiva predvečer, neposredno prije zalaska Sunca. Vrijeme i intenzitet razlikovat će se ovisno o lokaciji.

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Pokretanje videa... 01:28 Potpuna pomrčina sunca vidljiva iznad Australije | Video: KanalRi

Prema astronomskim proračunima, u Zagrebu će pomrčina započeti oko 19.25 sati, a najveću fazu dosegnut će oko 20.06 sati, kad će Mjesec prekriti više od 70 posto Sunčeva promjera, a završit će neposredno prije zalaska Sunca. Sličan intenzitet očekuje se i u Karlovcu, dok će u Rijeci zaklonjenost doseći gotovo 80 posto, što će biti među najvećima u Hrvatskoj. U Zadru će biti zaklonjeno oko 63 posto Sunčeva diska, u Splitu oko 42 posto, a u Dubrovniku oko 29 posto.

- Najbolje se pripremiti tako da otiđete na neko povišeno mjesto s pogledom prema zapadu, bez zgrada, brda ili visokog drveća koji bi mogli zakloniti Sunce. Ono će biti dosta nisko na horizontu u zalasku, a želite da vam horizont bude što čišći - rekao je za 24sata Ratko Matić, nastavnik fizike, matematike, informatike i astronomije, kao i predsjednik Križevačke astronomske udruge Perzeidi i astronom križevačke zvjezdarnice.

Dodaje kako unatoč znatiželji nikako ne smijemo doći u iskušenje i to gledati golim okom. Zato je potrebno nabaviti posebne naočale s filterima za gledanje u Sunce, koje se inače mogu koristiti svaki dan. Naime, certificirane naočale zadovoljavaju međunarodni standard ISO 12312-2. Blokiraju više od 99,999 posto Sunčeve svjetlosti i štetnog ultraljubičastog te infracrvenog zračenja.

Treba napomenuti da Sunčevo zračenje i inače može trajno oštetiti mrežnicu oka, čak i ako promatrač ne osjeti bol ili nelagodu.

Možete uništiti i opremu

- Koristimo ih svaki dan, ako želimo gledati neku sunčevu pjegu, a svakako i za pomrčinu. Inače, ljudi žele gledati kroz začađeno staklo i improvizirane filtere, a to je jako štetno. Možete oštetiti vid i uništiti opremu kojom gledate - upozorava Matić.

Pojasnio je da jedini trenutak gledanja pomrčine Sunca, kad se naočale i oprema mogu skinuti, onaj je totalne pomrčine, koja neće biti moguća iz Hrvatske. Ona će ove godine na točno određenim mjestima trajati tek nešto više od minute. No i tad treba biti oprezan.

- Naše društvo zato ide u Španjolsku kako bi to doživjeli, taj moment kad se Sunce ‘ugasi’ i nastane mrak. Totalna pomrčina ne može se vidjeti kroz naočale i samo u tim trenucima Sunce ne šteti. Tad mi jedino vidimo Sunčevu koronu, užarene plinove oko Sunca koji se pojavljuju kao bijela sablasna svjetlost - pojašnjava Matić te upozorava da svi moraju biti spremni iznova staviti naočale i filtere na opremu za snimanje kako ne bi oštetili vid.

Dodaje kako astronomi očekuju vidjeti i tzv. Bailyeve bisere.

- Kad mjesec potpuno prekrije Sunce, može se dogoditi da na stotinku sekunde zabljesne svjetlost. Naime, Mjesec ima brda, doline, kratere... Rub je ‘hrapav’ pa neke zrake prođu kroz kanjone i ponekad nas ta svjetlost zabljesne. Imate osjećaj kao da sjaje biseri, pa su tako dobili ime - priča Matić.

Također, kao fenomen izdvaja i situaciju da ako ste na povišenom, vi ste tijekom totalne pomrčine u mraku. Ondje gdje nema pomrčine je svjetlost pa imate osjećaj kako Sunce tek izlazi ili zalazi.

- Na mjestu gdje ste vi događa se da temperatura malo padne. To se osjeti i odmah počne puhati vjetrić. To se događa zbog neravnoteže između vašega mjesta i okolice pa zrak počne strujati - govori Matić i dodaje da će oni koji neće biti svjesni pomrčine to vrijeme protumačiti kao “čudno i ono pred oluju”.

Oni koji budu u Španjolskoj imat će priliku vidjeti još jednu atrakciju na nebu.

- Dovoljno je mračno da vidimo sjajnije zvijezde na nebu, a planete posebno. Međutim, u našem slučaju u Španjolskoj od planeta samo će se vidjeti Venera kao najsjajniji objekt na nebu, sjajnija od svih zvijezda, dok ostalih planeta u to vrijeme neće ni biti na nebu. U blizini Sunca bit će zviježđe Lav - priča Matić.

Suze svetog Lovre

Poslije pomrčine uporni promatrači mogu još ostati brojiti Perzeide, meteore poznate i kao Suze svetog Lovre, i to u njihovu maksimumu. Pred jutro 13. kolovoza obično ih ima najviše.

- Ja sam već gledao potpunu pomrčinu Sunca, i to 1999. na mađarskom Balatonu. U autobusu nas je bilo 40, a samo je jedan čovjek imao mobitel. Njime sam se uključio uživo u program Radija Križevci i prenosio što se zbiva. Zadnjih 30 sekundi sam zamolio da me puste na miru da mogu malo sam uživati - prisjeća se Matić kroz smijeh.

Najavio je kako će ljudi imati odličnu priliku već sljedeće godine doživjeti pomrčinu Sunca u Gibraltaru, ali i u Luxoru u Egiptu, gdje bi trebala trajati čak šest minuta. Bit će to druga najdulja totalna pomrčina u 21. stoljeću.

- To je idealna prilika da doživite kakvu moć ima priroda. Ja kao fizičar ne mogu napraviti takav pokus. To je doista nesvakidašnje i nije ni čudo da su to stari narodi smatrali silama Bogova koji rade čuda - priča Matić.

Inače, u Hrvatskoj je posljednja totalna pomrčina do sada bila 15. veljače 1961., a sljedeća će biti tek 3. rujna 2081. Ona će se moći promatrati čak i s križevačke zvjezdarnice.

Za one koji ostanu u Hrvatskoj jedno od središnjih mjesta za promatranje pomrčine bit će Zvjezdarnica Zagreb, gdje će za građane biti organiziran poseban program. Uoči početka pomrčine održat će se popularno predavanje o pomrčinama Sunca i sigurnom promatranju, nakon čega će posjetitelji moći pratiti pomrčinu kroz više solarnih teleskopa opremljenih posebnim zaštitnim filtrima. Istodobno će se uživo prenositi i potpuna pomrčina Sunca iz Španjolske, a to će posjetiteljima omogućiti da prate cijeli tijek ovog iznimnog astronomskog događaja.

Oni koji nemaju posebne naočale, pomrčinu mogu promatrati i neizravno.

Kako najbolje promatrati?

- Jedna od najjednostavnijih metoda je izrada male rupice u kartonu kroz koju Sunčeva svjetlost projicira sliku pomrčine na bijeli papir ili ravnu površinu. Sličan efekt mogu stvoriti i sitni otvori među lišćem drveća, pa se tijekom pomrčine na tlu često pojavljuju deseci malih polumjeseca umjesto uobičajenih okruglih svjetlosnih mrlja - savjetuju astronomi.

Što se snimanja tiče, pomrčina Sunca predstavlja veliki izazov za fotografe jer je Sunce iznimno snažan izvor svjetlosti.

Kod profesionalnih DSLR i mirrorless fotoaparata obavezna je uporaba posebnog solarnog filtra koji se postavlja ispred objektiva. Takvi filtri izrađeni su od posebne folije ili optičkog stakla koje višestruko smanjuje količinu svjetlosti koja ulazi u objektiv. Bez njih postoji mogućnost trajnog oštećenja senzora ili unutarnjih dijelova fotoaparata, osobito tijekom duljeg usmjeravanja prema Suncu.

Neutralni ND filtri, koji se često koriste u pejzažnoj fotografiji, nisu dovoljni za fotografiranje Sunca jer nisu namijenjeni blokiranju štetnog Sunčeva zračenja.

Današnji pametni telefoni mogu snimiti pomrčinu, ali uz određena ograničenja. Širokokutna kamera zabilježit će zanimljive prizore krajolika tijekom pomrčine, neobične sjene i promjenu osvjetljenja, dok će za krupni plan Sunca biti potrebni dodatni telefoto objektivi ili teleskopski adapteri.

I kod mobitela vrijedi isto pravilo kao i kod profesionalnih fotoaparata - objektiv treba zaštititi odgovarajućim solarnim filtrom ili certificiranim filtrom za promatranje pomrčine. Stručnjaci savjetuju korištenje stativa za pametni telefon i ručno podešavanje ekspozicije kako Sunce ne bi bilo potpuno “pregoreno” na fotografiji.

Mnogi će tijekom pomrčine pokušati snimiti i videozapis. I tad je važno koristiti solarni filtar sve dok je Sunce vidljivo. Dugotrajno usmjeravanje nezaštićene kamere prema Suncu može uzrokovati pregrijavanje senzora i smanjenje kvalitete slike.