Večeras je pomrčina Sunca! Evo kako je najbolje možete snimiti i kada je nad vašim gradom

Večer 12. kolovoza 2026. godine donosi rijedak nebeski prizor na hrvatsko nebo. Zalazak Sunca bit će popraćen atraktivnom djelomičnom pomrčinom, tijekom koje će Mjesec u zapadnim dijelovima zemlje prekriti i do 90 posto Sunčevog diska. Budući da se fenomen događa nisko na horizontu, otvara se jedinstvena prilika za snimanje dramatičnih i atmosferičnih fotografija.

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No, kako bi se ovaj trenutak zabilježio uspješno i sigurno, potrebna je pažljiva priprema, bez obzira na to koristite li profesionalni fotoaparat ili kameru pametnog telefona.

U koliko će sati pomrčina biti nad vašim gradom pogledajte OVDJE.

Sigurnost na prvom mjestu: Zaštitite oči i opremu

Prije pritiskanja okidača, najvažnije pravilo glasi: nikada ne gledajte izravno u Sunce bez certificirane zaštite. Isto vrijedi i za vašu opremu. Usmjeravanje objektiva, osobito teleobjektiva, prema Suncu bez odgovarajućeg filtera djeluje poput povećala koje koncentrira svjetlost i toplinu na malenu površinu senzora.

U samo nekoliko sekundi, intenzivno zračenje može doslovno otopiti senzor i trajno uništiti fotoaparat. Fotograf Sean MacDonald je 2017. godine žrtvovao svoj Canon DSLR kako bi dokazao tu opasnost; kamera se počela dimiti u sekundama.

Zaštita je stoga obavezna. Zaboravite na obične naočale za sunce ili standardne ND (Neutral Density) filtere za fotografiju. Oni smanjuju vidljivu svjetlost, ali ne blokiraju štetno infracrveno i ultraljubičasto zračenje.

Foto: 123RF

Jedina sigurna opcija su specijalizirani solarni filteri ili folije koje zadovoljavaju međunarodni standard ISO 12312-2. Ti filteri blokiraju 99,999 posto sunčeve svjetlosti i sigurni su i za gledanje i za snimanje.

Za one koji žele uhvatiti svaki detalj pomrčine, DSLR ili "mirrorless" fotoaparat s pravom opremom i postavkama otvara vrata spektakularnim rezultatima.

Odabir opreme

Temelj svake dobre fotografije pomrčine je teleobjektiv. Za snimanje definiranog Sunčevog diska na kojem se vidi kako ga Mjesec postupno zaklanja, preporučuje se objektiv žarišne duljine od najmanje 300 mm.

Za uistinu impresivne kadrove, idealni su objektivi od 400 mm do 800 mm. Takve žarišne duljine omogućuju ispunjavanje kadra, a istovremeno ostavljaju dovoljno prostora za snimanje Sunčeve korone tijekom totalne pomrčine, bez potrebe za stalnim pomicanjem kamere.

S druge strane, objektivi raspona od 70 do 200 mm odličan su izbor za šire kompozicije koje pomrčinu smještaju u kontekst krajolika, što je posebno prikladno za događaj koji se odvija pri zalasku Sunca.

Foto: 123RF

Čvrst i stabilan stativ temelj je svake oštre fotografije, a kod pomrčine je apsolutno nezaobilazan, pogotovo pri korištenju dugih teleobjektiva. I najmanje podrhtavanje može uništiti snimku. Za izbjegavanje vibracija prilikom okidanja, koristite daljinski okidač ili postavite vremensku odgodu od dvije sekunde na fotoaparatu. Naravno, ne zaboravite na certificirani solarni filter koji se postavlja ispred objektiva.

Ključne postavke za savršenu snimku

Za potpunu kontrolu, prebacite fotoaparat u manualni (M) način rada. ISO osjetljivost postavite na najnižu moguću vrijednost, obično ISO 100 ili 200, kako biste dobili najčišću sliku s minimalno šuma. Otvor blende (f-broj) postavite između f/5.6 i f/8 za optimalnu oštrinu.

Brzina zatvarača ovisit će o intenzitetu svjetla i filteru koji koristite, no dobar početni orijentir je oko 1/500 sekunde. Pratite histogram na zaslonu i prilagođavajte brzinu tako da graf ne dodiruje desni rub, što bi značilo da je disk preeksponiran.

Fokusiranje je ključno. Prebacite se na ručno fokusiranje (MF) i koristite "live view" na zaslonu fotoaparata. Digitalno uvećajte prikaz Sunca koliko god možete i pažljivo okrećite prsten za fokusiranje dok rub Sunčevog diska ne postane savršeno oštar. Ako su vidljive, Sunčeve pjege mogu poslužiti kao odlična referentna točka za fino podešavanje fokusa.

Foto: Dreamstime

Obavezno snimajte u RAW formatu. On čuva sve podatke sa senzora, što vam daje neusporedivo veću fleksibilnost u kasnijoj obradi fotografije. Također, važno je isključiti stabilizaciju slike (VR/IS) na objektivu ili tijelu fotoaparata dok je na stativu, jer sustav može "loviti" nepostojeće vibracije i zapravo uzrokovati zamućenje.

Kako uhvatiti pomrčinu pametnim telefonom

Većina ljudi će ovaj fenomen zabilježiti pametnim telefonom, a uz nekoliko trikova, i oni mogu proizvesti dojmljive fotografije. I ovdje vrijedi zlatno pravilo zaštite: usmjeravanje kamere telefona u Sunce bez filtera može trajno oštetiti senzor. Najjednostavnije i najjeftinije rješenje je držati certificirane naočale za promatranje pomrčine neposredno ispred leće kamere.

Foto: 123RF

Budući da će Sunce na fotografiji snimljenoj telefonom biti relativno malo, ključ uspjeha leži u kompoziciji. Umjesto da pokušavate zumirati, što će najčešće rezultirati degradacijom kvalitete slike zbog digitalnog zooma, fokusirajte se na širi kadar. Uključite elemente krajolika – siluete drveća, krovova ili brda. Iskoristite zlatno svjetlo zalaska Sunca za stvaranje dramatičnih fotografija. Kako savjetuju fotografi iz NASA-e, ne zaboravite promatrati i ljude oko sebe. Emocije na licima promatrača često mogu ispričati snažniju priču od samog nebeskog tijela.

Ako vaš telefon ima "Pro" ili "Manualni" način rada, iskoristite ga. Postavite ISO na najnižu vrijednost, zaključajte fokus na Suncu i ručno smanjite ekspoziciju (potamnite sliku) dok Sunčev disk ne postane jasno definiran. Mali mobilni stativ uvelike će pomoći u stabilnosti, a za okidanje koristite samookidač.

*kreirano uz korištenje AI-ja