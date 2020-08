Odmah ih bacite: Pet predmeta iz doma koji se često mijenjaju

U domu postoje neki predmeti s kraćim rokom trajanja nego bi većina pomislila - to su definitivno jastuci, kuhinjske spužvice, spužve za tuširanje, filteri za vodu te plastične posude

<p>Nekad nove stvari kupujemo iz potrebe, a nekad samo jer osjećamo ugodu brisanja novim ručnicima, spavanja na novih plahtama ili foteljama. No postoje stvari o kojima ne razmišljamo da imaju rok trajanja, odnosno da ih trebamo češće mijenjati, piše <a href="https://www.health.com/syndication/5-household-items-you-should-get-rid-of-immediately">Health</a>. </p><p>Pogledajte video:</p><p>Ako stvari s popisa rijetko mijenjamo riskiramo širenje klica, prljavštine i prašine po domaćinstvu.</p><h2>Kuhinjske spužve - tjedan dana</h2><p>Rezultat neredovite zamjene spužvica može biti nakupljanje bakterija koje može uzrokovati niz bolesti, uključujući i E. coli, Salmonelu i druge. Prljava istina o spužvama je da su pravi magneti za nečistoće, a jedno od istraživanja ukazuje da su ova kuhinjska pomagala prljavija čak i od wc-a.</p><h2>Četka za kosu - godinu dana </h2><p>Trebalo bi je čistiti barem jednom na tjedan i zamijeniti novom nakon godine dana. Ako se radi o četki s prirodnim vlaknima, tada je dobro nabaviti novu već nakon 7 do 10 mjeseci.</p><h2>Filter za vodu - šest mjeseci</h2><p>Ako imate hladnjak s ugrađenim filtrom za vodu, vjerojatno je da filter nećete zamijeniti toliko često koliko bi trebali. Kad se ne zamijeni dovoljno često, filter ne može raditi svoj posao odvajanja nečistoća od pitke vode. Provjerite smjernice za svoj model hladnjaka, ali mnoge marke preporučuju zamjenu filtera svakih 6 mjeseci.</p><h2>Plastične posude za hranu - bacite odmah</h2><p>Kada danas kupujete plastične posude za spremanje hrane, vjerojatno ćete primijetiti malu naljepnicu ili bilješku koja vas uvjerava da su 'bez BPA'. Stare plastične posude bez takvih oznaka odmah bacite te zamijenite ili novom sigurnom plastikom, ili pak staklenim posuđem pogodnijim za čuvanje hrane.</p><h2>Jastuci - 2 godine</h2><p>Jastuci s vremenom postaju dom sve većeg broja grinja i mijenjaju svoj oblik zbog čega može doći do pojave bolova u vratu.</p>