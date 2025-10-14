Odmor iz snova: U vili Richarda Bransona čak je i pogled luksuz

Prema najnovijim podacima s Booking.com-a, cijena boravka za dvije osobe u Kasbah Tamadot – Sir Richard Branson’s Moroccan Retreat u Asniju, Maroko, za trenutno razdoblje u godini iznosi približno 500 eura za jedno noćenje, za dvije osobe. Ova cijena uključuje smještaj u luksuznoj sobi s privatnom terasom, besplatan Wi-Fi, pristup bazenu, spa centru i terenu za tenis, te sve poreze i pristojbe. | Foto: Booking