Odmor iz snova: U vili Richarda Bransona čak je i pogled luksuz

Ako ste mislili da znate što znači luksuz, Kasbah Tamadot u Asniju, samo 40 km od Marakeša, razbit će sve vaše predodžbe. Ova vila u vlasništvu Sir Richarda Bransona nije samo hotel, to je iskustvo koje spaja marokansku tradiciju s modernim glamuroznim detaljima
Ako planirate put u Maroko i želite pravi luksuzni odmor, Kasbah Tamadot - Sir Richard Branson's Moroccan Retreat u Asniju nudi sve što možete poželjeti. Ovaj spektakularni objekt smješten je u prekrasnom okruženju regije Marrakech-Tensift-Haouz, samo 43 km od Marakeša.
Gosti se mogu opustiti u spa centru i hidromasažnoj kadi, dok bar na licu mjesta nudi razne osvježavajuće napitke. Objekt nudi besplatno privatno parkiralište i besplatan WiFi u cijelom objektu.
Sve sobe i apartmani opremljeni su privatnom kupaonicom, a za maksimalnu udobnost dostupni su kupaonski ogrtači, papuče i besplatni toaletni pribor. Neke sobe imaju TV ravnog ekrana i DVD player, a sve sobe opremljene su iPod docking stanicama.
Osoblje recepcije dostupno je 24 sata dnevno, a gosti mogu uživati i u tenisu ili planinarenju u okolici. U blizini se nalaze popularna turistička odredišta: Imlil je udaljen 13 km, a Oukaïmeden 12 km. Najbliža zračna luka je Marrakech-Menara Airport, udaljena 40 km.
Prema najnovijim podacima s Booking.com-a, cijena boravka za dvije osobe u Kasbah Tamadot – Sir Richard Branson’s Moroccan Retreat u Asniju, Maroko, za trenutno razdoblje u godini iznosi približno 500 eura za jedno noćenje, za dvije osobe. Ova cijena uključuje smještaj u luksuznoj sobi s privatnom terasom, besplatan Wi-Fi, pristup bazenu, spa centru i terenu za tenis, te sve poreze i pristojbe.
Kasbah Tamadot je savršeno mjesto za sve koji žele kombinirati autentični marokanski ugođaj s luksuzom i udobnošću, idealno za romantične bijegove, obiteljski odmor ili jednostavno bijeg od svakodnevnog stresa.
