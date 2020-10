Pri\u010dvrstili su je na visini od 366 metara sidrima koja mogu izdr\u017eati teret od jedne i pol tone.

No teret za posjetitelje i nije neki problem jer ve\u0107 prije dolaska znaju da im ne treba puno prtljage. Nakon prijave u hotel vodi\u010d vas vodi do planine, a nosite svu vodu i hranu koja \u0107e vam ondje zatrebati.

Mo\u017eete ponijeti koliko \u017eelite, odnosno koliko mislite da mo\u017eete nositi na 600 metara nadmorske visine.

No zato vas na odredi\u0161tu \u010deka ugodan odmor. Minimalisti\u010dki ure\u0111en interijer fokusira se na prirodne ljepote koje okru\u017euju hotel. Mo\u017eete promatrati dolinu u podno\u017eju, a ako legnete, no\u0107u mo\u017eete gledati zvijezde iznad vas.

POGLEDAJTE VIDEO IZ HOTELA:







Kad je rije\u010d o lokaciji, hotel je na odli\u010dnom mjestu te je udaljen svega 13 kilometara od Machu Picchua te 90 minuta vo\u017enje automobilom od Cusca. Iako vam za uspon treba odre\u0111ena kondicija, sljede\u0107eg jutra se mo\u017eete spustiti do podno\u017eja kroz spiralu metalnih stepenica i \u017eica ili jednostavno zip wireom.

Odmor iznad provalije: Biste li se usudili spavati na ovoj litici?

Turisti i avanturisti koji su posjetili The Natura Vive Skylodge kažu kako je riječ o upečatljivom iskustvu jer do hotela možete samo pješice, a smješteni ste u kapsuli iznad stijena

