1. 'Mi štujemo dvije religije, ali u fokusu nam budemo dobri roditelji'

Moja supruga je Katolkinja, a ja sam Židov. Niti jedno od nas nije se preobratilo kad smo se vjenčali, što je bilo prije gotovo 15 godina. Slavimo sve blagdane i učimo svoju djecu o aspektima obje religije. Mislim da im je naše roditeljstvo više od svega pokazalo što je to kompromis i prihvaćanje.

Mi se samo trudimo biti dobri ljudi, a ne dobra katolička i dobra židovska osoba. Samo dobri ljudi. Djeca su sretna zbog svih praznika i tradicije, zbog čega zaista mislim da radimo dobar posao odgajajući dva inteligentna, brižna, dječaka vrijedna poštovanja. To nam je važnije od izdvajanja jedne religije. -Jim (48), Kalifornija

2. 'Religija je važna, ali otvorenost uma važnija je još više'

Naš sin ide u katoličku školu za učenike s posebnim potrebama koja prihvaća sve vjere. Ako to nije sjajno uređeno, ne znam što je. Oni mole i imaju misu, ali nitko nije prisiljen sudjelovati, no mora poštovati one koji sudjeluju. Nude košer obroke i doista pokušavaju održati ideju da su sve vjere dobre.

Dakle, škola radi sve teške poslove. Kod kuće samo pokušavamo naglasiti ono što naš sin uči. Naravno, oni podučavaju katoličanstvo, ali našeg sina zanimaju tradicije i običaji njegovih prijatelja, a koji su drugačiji od onoga što on prakticira. Naš sin je premlad da bi u potpunosti mogao shvatiti koncept religije, ali sviđa nam se što je otvoren, uključuje se i postavlja pitanja. - Andy (43), Pennsylvania

3. 'Odnos s Bogom pomogao nam je da postanemo roditelji s više ljubavi'

Svake nedjelje idemo u crkvu kao obitelj i to je postao vrlo značajan i važan dio našeg obiteljskog života. Očito je da je posljednjih godinu dana bilo drugačije, život je bio drugačiji, ali naš odnos s Bogom pomogao nam je da postanemo roditelji u kojima je više ljubavi, postali smo pažljiviji zahvaljujući prijateljima koje smo stekli u crkvi.

Mnogi od njih su naših godina, imaju djecu i svi doživljavaju iste izazove kao i mi. Dakle, to je poput neformalne grupe za podršku svakog tjedna. Nađemo se u predvorju nakon službe i razgovaramo o životu. -Alan (38), Louisiana

4. 'Gledamo religiju kroz prirodni svijet'

Moja najveća povezanost s religijom uvijek je bila kroz prirodu. Moja supruga, djeca i ja pokušavamo cijeniti otvoreni prostor koliko god možemo. Idemo na planinarenja, sjedimo u dvorištu i samo pokušavamo gledati sve nevjerojatne stvari koje je ovdje na Zemlju mogla staviti samo neka viša sila.

Moja kći voli životinje i samo se čudi kako ptica može postojati u istom svijetu kao i žaba. Tako su različiti. Mislim da to na neki način koristimo kao poveznicu s religijom, a ne zadatke tipa: 'Moramo ići u crkvu!’. Na ovom je svijetu toliko ljepote da je ne možemo drugačije objasniti, osim da je to Bog ili, kao što sam rekao, neka viša sila. -Sam (37), Indiana

5. 'Ne namećemo religiju svojoj djeci, već je istražujemo zajedno'

Naša djeca vole biblijske priče. Postoji crtić nazvan Super Knjiga koji je u osnovi animirana biblijska priča. Mislim da nisu dovoljno stari da shvate značenje Boga, ali zaista uživaju u tim epizodama. Dolaze s pitanjima, na koja obično ne znamo odgovoriti. Ali barem su upoznati s tim konceptom na visokoj razini, doduše kroz sjajnu emisiju.

Nikad im nećemo nametati religiju, ali uživamo je istraživati zajedno i, kad imaju pitanja, poslije razgovarati o njima. To je definitivno dobar korak ka istraživanju religije i, što je još važnije, kvalitetnom provođenju vremena s našom djecom. -Mark (37), Michigan, prenosi fatherly.com.