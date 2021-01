Većina djece nauči čitati do 6. ili 7. godine života. Ali sa samo 8 godina kći profesora Roberta McNeesa ne može živjeti bez knjige. Ona koristi literaturu čak I kao način pobune protiv sustava. Ili barem ona tako misli.

POGLEDAJTE VIDEO: Obitelj Lukač odgaja djecu bez mobitela i tableta

Ona voli čitati knjigu prije spavanja. Ispod pokrivača, s baterijskom svjetiljkom. I lako ju je razumjeti zašto: pomicanje granica i dobra priča mogu biti zaista uzbudljivi. Međutim, oboje su dio i glavnog plana gospodina McNeesa. Na zadovoljstvo korisnika Twittera, otac je objavio hobi svoje kćeri 13. kolovoza. Gospodin McNees rekao je da bi osobnost svoje kćeri opisao otprilike na isti način na koji bi mnogi roditelji opisali svoje osmogodišnjake.

- Otvorena je, empatična, znatiželjna i ponekad pomalo divlja. Voli razgovarati sa svojim prijateljima, igrati Minecraft i gledati TV emisije i filmove. Kao i većina djece njenih godina, i ona voli privlačiti pažnju, ali kad njoj nešto zaista privuče pažnju, ona je laser. I također voli izrađivati ​​stvari. Ponekad će jednostavno nestati u svoju sobu i izaći nekoliko sati kasnije s rukom napisanom knjigom recepata ili s kućicom za lutke izrađenom od kartonskih kutija - rekao je profesor.

Djevojčica je riječi počela prepoznavati kad je imala oko četiri godine, a zadnjih nekoliko godina samostalno čita knjige s poglavljima.

- Čitamo puno, samostalno i s njom, tako da okolo uvijek ima hrpe knjiga. Njezina je mama spisateljica, što mislim da je pridonijelo njezinoj znatiželji prema čitanju - objasnio je gospodin McNees. Međutim, otac ne može sa sigurnošću reći kako je njegova kći naučila čitati.

- Činilo se kao da se to dogodilo spontano. Sama bi gledala knjige, a riječi na stranici pratili bismo prstom dok bismo joj čitali - objasnio je.

Kako je njegov tweet postajao viralan, gospodin McNees nije ni sam mogao pratiti sve odgovore na njegovu priču

- Lijepo je vidjeti ljubitelje knjiga kako se prisjećaju svojih dogodovština s knjigama iz djetinjstva - tvrdi.

Pamela Paul, urednica časopisa The New York Times Book Review i Maria Russo, urednica dječjih knjiga časopisa The New York Times Book Review, rekle su da roditelj mora biti čitatelj da bi odgojio čitatelja. Prema koautorima knjige 'Kako odgojiti čitatelja', čak i novorođenčad imaju koristi od slušanja priča, a mame i tate bi im trebali čitati naglas, svaki dan, bilo koju knjigu.

- Novorođenčetu možete pročitati bilo što: kuharicu, distopijski roman, priručnik za roditelje. Sadržaj nije važan. Bitan je zvuk vašeg glasa, ritam teksta i same riječi - napisale su Paul i Russo.

- Istraživanje je pokazalo da broj riječi kojima je dojenče izloženo ima izravan utjecaj na razvoj jezika i pismenost. Ali tu je kvaka: jezik mora biti prezentiran uživo, mora biti osoban i usmjeren na dijete. Uključivanje televizije ili čak audio knjige ne računa se - objasnile su. Bebe uče da je čitanje zabavno tako da im se čita. Doživljavaju ga kroz sva osjetila: osjećaj stranica, miris ljepila, vizualne ilustracije kao i zvuk glasa roditelja. U nastavku pročitajte kako su se, sada odrasli ljudi, snalazili da bi sakrili od svojih roditelja kako čitaju kasno u noć, piše Bored Panda.

1. Ova žena napisala je kako je panično gasila svjetlo kada bi čula da joj mama dolazi samo kako ju ne bi uhvatila da čita knjige tako kasno.

2. Druga žena je pak u djetinjstvu žarko željela imati kompjuter, no roditelji joj nisu to dozvolili već su joj omogućili da kupuje knjige i magazine koliko god želi.

3. Ovaj čovjek napisao kako se još uvijek čudi kako mu baterija nije prestala raditi s obzirom na to koliko je s njom čitao po mraku.

4. Jedna djevojka se prisjetila kako joj je tata krišom ulazio i izlazio u sobu kada bi ona poskrivećki čitala, a onda bi idući dan prepričavali to što je pročitala.

5. Lexi se pak pita zašto je čitanje do kasno u noć bilo zabranjeno i zašto onda nisu ugradili noćnu lampu iznad kreveta.

6. Mel je pak čitala knjigu uz pomoć svjetla koje je dolazilo iz susjedne sobe od brata koji se bojao spavati u mraku.

7. Jednoj osobi je pak mama rekla, kad ga je ulovila da kasno čita knjige, da može slobodno dulje čitati knjigu, da se ne mora sakrivati i da može koristiti sobno svjetlo.

8. Jedna žena tvrdi kako je čitala knjigu 'Mala princeza' dok je tata kasno u noć radio nešto po kući i nije joj rekao ni riječ, iako ju je primijetio.

9. Domišljata je bila i ova žena koja je koristila ulično svjetlo kako bi mogla čitati kasno navečer. Mama joj je znala da to radi jer je sakrivala knjige ispod jastuka.

10. Jedna je mama pak objasnila kako je bila jako stroga oko vremena za počinak kod svoje djece, ali da su svejedno mogla čitati knjige u krevetu do koliko god su htjela.