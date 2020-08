'Odrekao sam se prava, vratio zemlji i sada radim svoje rakije'

Slavonac Dinko Romić (34) diplomirani je pravnik, ali odlučio je preuzeti obiteljski posao uzgoja voća. Punac mu je dao ideju da proizvodi rakije, a danas u ponudi ima deset vrsta

<p><strong>Dinko Romić </strong>(34) pravi je primjer toga kako se nekad uistinu isplati prihvatiti rizike koji u konačnici mogu dovesti do pravog uspjeha, jer ovaj diplomirani pravnik sam proizvodi čak 10 vrsta rakija, a uskoro će na tržište izbaciti i prvi hrvatski gin na bazi voćnih alkohola.</p><p>Nakon što je završio Pravni fakultet u Osijeku i stekao titulu diplomiranog pravnika, shvatio je kako ga pravo baš i ne zanima. Odrekao se prava i uredskih poslova te odlučio preuzeti obiteljski posao uzgoja voća. Nakon deset godina prodavanja voća ni to mu nije pružalo zadovoljstvo, a rješenje za njegove muke imao je njegov punac.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Sam proizvodi 10 vrsta rakija</p><p>- Htio sam nekakvu dodatnu vrijednost za to voće i na nagovor punca, da stvar bude gora, odlučio sam se baviti rakijama. Prvo sam htio ići u voćne prirodne sokove jer sam vidio kako ih na tržištu nema puno i da su preskupi. Punac mi je rekao da sam lud i predložio da počnem proizvoditi rakije - prisjetio se veseli Dinko početaka.</p><p>Tako je uz pomoć punca krenuo u proizvodnju rakija. Prvu su rakiju ispekli u ljeto 2017., tad još ništa nisu prodavali jer su sve rakije stavljali na odležavanje. Prvu su rakiju od višnje prodali 2018. te je tako krenula njegova vrlo neočekivana i uzbudljiva priča.</p><p>Prve dvije godine u proizvodnji mu je pomagao punac prije nego što mu je rekao da je spreman nastaviti sam. I tako Dinko sam proizvodi i peče čak 10 vrsta rakija. Iako je uglavnom sam na svojem imanju, nekad uzme čovjeka da mu pomogne s težim fizičkim poslovima i radnike tijekom berbe.</p><p>Mnoge su njegove rakije osvojile, osim okusom, i imenom 'Jedna rakija' te uz pomoć donedavno vrlo popularnog trenda na Facebooku nazvanog 'Trusni i ti jednu', gdje bi se ljudi označavali na objave i zajedno na videozapisu pili čašicu rakije.</p><p>Kad je smišljao ime, javio se grafičkom studiju i oni su mu predložili pet imena za njegove rakije.</p><p>- Jedan od pet prijedloga bio je Jedna. Meni je to odmah bilo to. U birtijama stalno čuješ: ‘Daj još jednu, daj još jednu!’. Ne mora biti da ljudi žele piti baš moju rakiju, ali čim kažu: ‘Daj još jednu’, automatski se svuda reklamiram - objasnio je Dinko.</p><p>Htio je mnogo uložiti u izgled svojih rakija, da ne budu 'samo još jedna rakija', nego prepoznatljivi brend. U osmišljavanju izgleda pomogla mu je i supruga.</p><p>Odlučili su kako će se svaka rakija razlikovati po boji etikete koja predstavlja boju voća od kojeg je rakija napravljena i da skoro svaka rakija ima crtež neke slavonske životinje, no zbog velikog izbora okusa neke rakije imaju i životinje ne toliko specifične za Slavoniju. Tako na boci travarice možemo vidjeti ovna jer sastojci dolaze najčešće s Paga i Velebita, a na boci rakije od jabuke vidimo divlju svinju u simpatičnom odijelu. Ideju za dizajn uzeo je, ne od drugih rakija, nego craft piva, jer su mu se takvi dizajni činili najsimpatičniji, ali i najmoderniji, dok je ideja životinja došla sa stranih ginova.</p><p>- Takvo pakiranje na kraju je postalo pravi pogodak. Viz-kultura nas je uvrstila u tri najbolja brenda u Hrvatskoj 2018. godine. U Kolumbiji na svjetskom natjecanju nezavisnih dizajnera proglašeni smo trećim najboljim alkoholnim brendom u svijetu. Novum nam je dao zlato za branding. Kad me pitaju što mi je najbolje uloženi novac, ja kažem upravo ovo - zaključio je Dinko.</p><p>Trenutačno su ove rakije u maloprodaji u Zagrebu i Splitu, a možda uskoro i u Istri. Bliže Osijeku dovozi ih sam Dinko u svojem automobilu nakon što ih kupci naruče. Nedavno su počeli dobivati i narudžbe iz inozemstva.</p><p>Hrvatska će uskoro imati i novi hit za svjetsko tržište jer je u proizvodnji prvi hrvatski gin na bazi voćnih alkohola.</p><p>- U pogonu je prvi hrvatski, možda i europski gin na bazi voćnih alkohola. Gin je inače piće koje se radi od žitnog alkohola i borovice. Najbolji svjetski gin je iz Hrvatske. I mi, kad smo se malo ustalili s rakijama, odlučili smo probati napraviti gin na bazi voćnih alkohola - ispričao je Dinko.</p><p>Za te potrebe kupili su mali kazan od pet litara i nabavili koru gorke naranče, limuna, razne trave, latice ruža i slično. su Isprobavali su 20 dana okuse, dok nisu naišli na recept koji im se najviše sviđa. Prvi hrvatski gin na bazi voćnih alkohola trenutačno čeka branding, ime ima, no Dinko ga još želi sačuvati kao iznenađenje. Ovaj bi gin već početkom idućeg mjeseca mogao krenuti u prodaju i tako postati još jedan prepoznatljivi hrvatski proizvod.</p>