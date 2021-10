Želim ispričati svijetu o emocionalnom učinku koji je to ostavilo na mene. Zauvijek mi je promijenilo život na način koji ne bih poželio ni najgorem neprijatelju, ali, ironično, nisam se osjećao toliko muškarcem prije nesreće kao sad, ispričao je Paul Berry (29), frizer iz SAD-a koji je ostao bez spolovila nakon što je pijan izgubio kontrolu nad automobilom i izletio kroz stražnje staklo.

Vozilo se prevrnulo i prignječilo ga. Slomio je vrat, nos, čeljust, kukove, zdjelicu i zadobio ozljede mozga. Penis i jedan testis, također, su bili ekstremno oštećeni.

- Morali su mi amputirati muškost. Kao da su srušili drvo, ostao je panj - slikovito je opisao kako to područje sad izgleda.

Nesreću je doživio 10. svibnja 2014. godine oko dva sata ujutro. Živio je u Saint Louisu i nakon nekoliko pića s prijateljima nepromišljeno je odlučio posjetiti djevojku u Columbiji u Illinoisu. Izgubio je kontrolu nad automobilom. Ne sjeća je da li je zaspao za volanom ili proklizao na mokroj cesti. Na kraju to nije bilo niti važno. Sretan je što je ostao živ.

- Izletio sam kroz prozor, letio zrakom i tresnuo u tlo. Auto se nastavio okretati i pao ravno na mene. Prvi mi je u pomoć priskočio vozač kamiona koji je vozio iza mene. Zaustavio je nekoliko vozila i svi zajedno su podigli automobil s mene. Stigla je zračna hitna pomoć kako bi što prije stigao do bolnice.

Liječnici su ga odmah stavili u induciranu komu u kojoj je ostao narednih pet tjedana.

- Rekli su da mi je srce stalo na nekoliko sekundi dok sam bio u zraku, na putu prema bolnici - prisjetio se.

Dok je bio u komi, kirurzi su mu ugradili vilicu od titana, 13 vijaka u bradi i ploče s obje strane lica. Spolovilo nisu uspjeli spasiti. Naime, tijekom nesreće je kotač s automobila otpao, a metalna osovina zabila mu se točno u međunožje i prignječila mu genitalno područje.

- Liječnici su pokušali rekonstruirati moje spolovilo, ali nije uspjelo. Bilo je to mrtvo tkivo - ispričao je Paul.

Tijekom pokušaja rekonstrukcije spolovila, Paul je dobio leukocitozu, stanje u kojemu veliki broj bijelih krvnih stanica preplavi ozlijeđeno područje. To je moglo biti kobno pa su liječnici odlučili ukloniti penis i jedan od testisa.

- Kad sam izašao iz kome, nisam burno reagirao na svoje ozljede. Mislim da jednostavno nisam htio vjerovati u to jer je sve bilo previše šokantno. Liječnik je jedan dan ušao u moju sobu i pitao me imam li smrznute sperme u slučaju da želim dobiti djecu jednog dana, jer ako nemam, nikad neću moći imati djecu. Tek tad sam shvatio da su mi penis i testis zauvijek nestali - rekao je.

- Osjećao sam se preplavljeno emocijama, kao da mi je život završio. Čak sam već imao ime za svoju buduću kćer koje sam izabrao sa 14 godina. Sve me to slomilo. Oduvijek sam sanjao o djevojčici i postao svjestan da je nikad neću imati, svoje dijete, svoju kćer - dodao je.

Unatoč amputaciji, Paul tvrdi da još uvijek osjeća svoj penis.

U cijeloj toj strašnoj priči imao je i malo sreće

Liječnici su mu rekli da je umalo ostao paraliziran od vrata na niže, od toga ga je dijelio samo centimetar od ozljede u vratu koju je imao.

Paul je nakon oporavka proveo još šest tjedana u rehabilitacijskoj bolnici na govornoj i radnoj terapiji. Uspio je nekim čudom zadržati sposobnost hodanja.

- Sjećam se, doktor je ušao, a ja sam sjedio u invalidskim kolicima. Rekao mi je: 'Paul, ne kažem da više nikada nećeš hodati, samo kažem da ćeš morati ponovno naučiti kako hodati'. Ustao sam iz invalidskih kolica, napravio nekoliko koraka do njega i rekao: 'Oprostite doktore, nisam vas čuo!' Tad se medicinsko osoblje sjurilo oko mene i rekli su mi: 'Ok Paul, samo sjedni, sjedni!' - nastavio je.

Nakon dolaska kući, brigu o njemu je preuzela baka Nancy Berry (86). Dugo mu je, kaže, bilo neugodno izaći iz doma i razgovarati s nekim, kao da u sebi nosi neku veliku tajnu.

- Mislio sam si: 'Ono što ne znaju, neće me povrijediti' - dodao je.

Pomalo je vratio život u normalu, a u tome mu je jako pomogao sestrin pas s kojim je provodio cijele dane. U međuvremenu je prekinuo s djevojkom, ali i izgradio dovoljno jako samopouzdanje da može bez zadrške pričati o onome što mu se dogodilo.

- Osjećam da se sad mogu otvoriti i pričati o tome bez osjećaja srama. Život je težak, ali postao sam nekako sigurniji u sebe. Shvaćam da to nije najvažnija stvar na svijetu i da me to ne čini čovjekom kakav jesam. Iskreno mogu reći da se više osjećam kao muškarac sad nego prije kad sam imao penis - rekao je i priznao da je razmišljao o transplantaciji penisa nakon što je čuo za uspješan zahvat tog tipa izveden u prosincu 2014. u Južnoj Africi, no svjestan je da je to izuzetno skup zahvat za koji on nema novca, prenosi The Sun.

- To je najbolja odluka koju sam u životu donio. To je nešto što mi je omogućilo vratiti se normalnom načinu života. Bila je to takva ozljeda zbog koje sam znao sjesti i razmišljati kakvog smisla ima nastaviti dalje sa životom. Ipak, u meni je postojala neka nada - ispričao je američki vojnik Ray godinu i pol nakon transplantacije penisa i skrotuma, zahvata koji mu je spasio mentalno zdravlje i pomogao da ponovo vidi budućnost.

On je 2010. godine sa suborcima uletio u talibansku zasjedu u Afganistanu. Eksplozija je bila vrlo snažna, a Ray je zapravo bio sretan što je ostao živ iako je iz svega izašao teško ozlijeđen. Ostao je bez obje noge i genitalija. Tri godine je prošlo od teške ozljede kada se u Rayu pobudila nova nada.

Susreo se sa plastičnim kirurgom dr. Richardom Redettom iz bolnice Johnsa Hopkins Medicine u Baltimoreu. Liječnik mu je rekao da bi mogao biti idealan kandidat za podvrgavanje revolucionarnoj transplantaciji penisa.

Do prije nekoliko godina jedina dostupna opcija za muškarce u situaciji sličnoj njegovoj bila je faloplastika - transplantacija improvizirane konstrukcije napravljene od tkiva, krvnih žila i živaca izvađenih iz podlaktice ili bedara, a to bi funkcioniralo s posebnom pumpom koja bi takvo spolovilo držala uspravnim po potrebi.

Međutim, dr. Redett nije to imao na umu za Raya, već transplantaciju kompletnog penisa i skrotuma (vrećica od kože u kojoj su smješteni testisi) uzetih od preminulog donora, a to je daleko složeniji zahvat od presađivanja drugih dijelova tijela jer su živci i krvne žile vrlo male, širine manje od dva milimetra.

- To su niti manje od vlasi sa ljudske glave. Ukoliko ne radite pod mikroskopom, tada zaista ništa ne vidite - pojasnio je liječnik i dodao da je do prvog razgovora sa Rayem samo jedna osoba na svijetu prošla takav zahvat te još tri pacijenta kasnije.

Raya su operirali 2018. u ožujku, a timu kirurga trebalo je 14 sati da sve spoje kako treba. Rekli su na kraju da je to bila najsloženija transplantacija penisa do sada i prva takva izvedena na vojnom veteranu. Ray je izgubio kompletne reproduktivne organe, a kirurzi su mu transplantirali sve od donora osim testisa, a to nisu napravili iz etičkih razloga kako ne bi uključivali donorovu spermu u cijeli proces.

Nakon zahvata Rayu su neko vrijeme ubrizgavali stanice koštane srži donora kako tijelo ne bi odbacilo organ. Sada uzima svaki dan imunosupresivni lijek i mora jako paziti na higijenu.

Prva takva operacija napravljena je 2006. godine na 44-godišnjem muškarcu iz Kine, ali je to spolovilo dao ukloniti jer je njegova supruga tako željela. Na takvom zahvatu su bila dvojica mlađih muškaraca iz Afrike, 2014. i 2017. godine, koja su ostala bez spolovila nakon obrezivanja koje je pošlo po zlu te su dobili gangrenu. Obojica su na zahvatu bila u Cape Townu u Južnoj Africi. Penis su transplantirali i 64-godišnjem muškarcu iz SAD-a koji je bez svojeg spolovila ostao zbog raka. Bilo je to 2016.