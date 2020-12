Nekolicina roditelja opisala je za HuffPost kako su oni kod kuće riješili 'razgovor o Djedu Božićnjaku'.

Njihovi odgovori mogu vam pomoći da lakše riješite svoju dilemu ili vam barem dati ideju kako da sami razgovarate sa svojim djetetom.

Amandi je njezina četverogodišnjakinja nedavno rekla da magija nije stvarna.

- Skoro mi se slomilo srce pa sam joj rekla da vrlo vjerujem u magiju. Od tada je često podsjećam na svakodnevnu čaroliju koja je svuda oko nas. Majčinstvo je, na primjer, čarolija. Čarolija je kako se naša mačka mazi i prede, a čarolija je i kako raste cvijeće. Rekla sam joj da je osjećaj Božića čarolija i da je to vrlo stvarno - rekla je.

Krenite rutom 'Djed Božićnjak je stvaran samo za one koji vjeruju u njega'

Nekoliko je roditelja djeci reklo da je Djed Božićnjak stvaran za one koji vjeruju u njega. I mnogi jasno daju do znanja da Djedica donosi poklone samo djeci koja vjeruju u njega. Iako to zvuči dosta ekstremno, mnogi su roditelji rekli da je to učinkovit način da djeca barem izvana vjeruju u Djeda Božićnjaka.

- Sve je stvarno onoliko koliko vi vjerujete da je stvarno - rekla je majka Maria. To je ujedno i njezino objašnjenje zašto Djed Božićnjak ne donosi darove odraslima, od kojih je većina prestala vjerovati.

- Jedan od mojih dječaka rekao je da Djedica nije stvaran. Rekao sam mu da je stvaran ako vjeruje u njega, a ako nije stvaran, ne dolazi. Odjednom je ponovno povjerovao - rekao je tata Sam.

Uključite svog skeptika u zabavu

- Kada je naš sin napokon rekao da zna da mi donosimo darove za Božić, rekli smo mu da smo uzbuđeni jer ga možemo uključiti u našu zabavu. Objasnili smo mu da je ideja o Djedu Božićnjaku stvarna, iako on kao osoba nije. Rekli smo mu da je Djed Božićnjak zapravo onaj koji daje drugima darove bez da traži išta zauzvrat. Sada naš 15-godišnjak uživa u kupovanju sitnica za svoju mlađu braću i sestre - rekla je majka Terri.

- Kada su naša starija djeca prestala vjerovati u Djeda Božićnjaka, rekla sam im da mi sada mogu pomoći u održavanju čarolije za njihovu mlađu sestru. Djed Božićnjak nije stvarna osoba, ali to je ime koje dajemo duhu darivanja i usrećivanja drugih - dodala je mama Sabrina.

Kada je njezin sin shvatio da Djedica ne postoji, mama Andrea rekla mu je da je bez veze biti odrastao pa je to igra koju roditelji igraju sa svojom djecom. Tada ga je zamolila da joj pomogne i obećala mu dar ako mlađima ne upropasti čaroliju.

Možete im odmah reći istinu

Neki od roditelja odmah su djeci objasnili tko zapravo donosi poklone.

- Svojoj kćeri rekla sam da je Djed Božićnjak izmišljeni lik poput Peppe Pig i da joj mi dajemo poklone. No objasnila sam joj da u Božiću ima još sasvim dovoljno čarolije i bez stvarnog Djedice - rekla je majka Brea.

- Nikada kod kuće nismo djeci govorili da poklone donosi Djed Božićnjak. Uživamo u filmovima na tu temu, ali zna se da smo mi ti koji stavljaju darove pod bor - dodala je mama Karen.

Imajte povjerenja da neće uništiti čaroliju drugima

Mnogi su roditelji primijetili da njihova djeca zaista nisu htjela pokvariti tajnu drugima. Samo su im izričito rekli da ne uništavaju zabavu za drugu djecu i naglasili njihovu ključnu ulogu u održavanju božićne čarolije.

- Moja sedmogodišnjakinja rekla mi je dok smo ove godine pisali pisma Djedu Božićnjaku kako je znala da sam ja ta koja je stvarno donosila sve poklone, ali šapnula je tako da je njen četverogodišnji brat ne čuje. Samo sam joj namignula i nasmiješila se - rekla je čitateljica Rita Louise.

Ona misli da djeca od toga ne rade veliku stvar ako to ne čine njihovi roditelji ili njegovatelji i dodala je kako voli vidjeti kako se njezina kći pretvara zbog malog brata.

- Super je slatko - rekla je.

- Moj 19-godišnji sin s autizmom još uvijek vjeruje. To mu dopuštamo jer to jako voli. Njegovi mlađi braća i sestre, koji više ne vjeruju u Djedicu, obožavaju to što on još vjeruje i zajedno s nama održavaju čaroliju živom za njega, a ako to nije prava božićna magija, ne znam što jest - zaključila je mama Jennifer Ann.