Održiva moda: Jedne ‘poštene’ cipele bolje su od 40 jeftinih

Amerikanci su nedavno preskočili Kinu kad se radi o zagađenju zraka. Broje ukupno četiri posto svjetskog stanovništva (od 7,5 milijardi ljudi), no stvaraju 14 posto svih štetnih plinova.

Vjerovanje da su garaže s četiri automobila i naručivanje steakova kasno u noć ostvarenja američkog sna postavilo nas je na prvu poziciju kad je riječ o uništavanju planeta, smatra Ashlee Piper, autorica priručnika za održiv život “Give a Sh*t: Do Good. Live Better. Save the Planet”. No svi imaju izbor za način života koji može utjecati na (pozitivne) globalne promjene. Kako biste se vratili na pravi put, počnite od kuće, poručuje.

Foto: Promo

- Popravite pokvareno, čistite bez otrovnih kemikalija, naučite kompostirati, smanjite bacanje hrane. Koristite prirodnu kozmetiku, te nabavljajte svjesno odjeću koju ćete nositi, a ne kupujte zato što je jeftina - kaže.

Održiva moda je jedan od najuzbudljivijih i najjeftinijih načina kupnje. Cjenovno opet postaje dostupna svima.

- Zato zamijenite odjeću, a tako ne samo da čuvate planet od smeća, nego stvarate veze s ljudima s kojima komunicirate samo preko interneta - govori autorica i dodaje da kupnja jednog “poštenog” para cipela koje ćete dugo nositi, ali platiti više, samo je jedan korak do manjeg broja cipela koje ćete imati (a ne 40 pari), ali i podržavanja malih proizvođača koji se trude raditi posao kako treba.

Ušteda energije je moguća i kod kuće ako ne držite hladnjak otvoren predugo i koristite “zeleni” prijevoz, ali i ako odgovorno darujete druge. Ti mali pomaci čine razliku.

