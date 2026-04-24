Održivost i klima mijenjaju navike turista: Evo kako danas putuju različite generacije

Istraživanje, provedeno na uzorku od 32.500 putnika iz 35 zemalja, pokazuje da čak 85 % ispitanika smatra održiva putovanja važnima ili vrlo važnima.

POGLEDAJ VIDEO: Makaranin se kupa 365 dana: Robert i na -1°C skače u more

Pokretanje videa... 01:11 Makaranin se kupa 365 dana: Robert i na -1°C skače u more | Video: 24sata/pixsell

No, jaz između namjere i ponašanja jasno se očituje među generacijama. Dok 75 % pripadnika generacije Z i 71 % milenijalaca planira putovati održivije u sljedećih godinu dana, taj postotak pada na 60 % kod generacije X i 47 % kod boomera. Međutim, kada je riječ o konkretnim akcijama, stariji putnici preuzimaju vodstvo.

Čak 67 % boomera planira smanjiti količinu otpada tijekom putovanja, u usporedbi s 56 % generacije X, 52 % milenijalaca i 48 % generacije Z. Sličan trend vidljiv je i kod smanjenja potrošnje energije – 60 % boomera navodi da će paziti na gašenje klima uređaja i svjetla, dok je taj udio niži kod mlađih generacija. Također, 59 % boomera planira više kupovati u lokalnim trgovinama, čime izravno podržavaju lokalne zajednice.

Još jedna značajna razlika odnosi se na sezonalnost putovanja. Čak 63 % boomera planira putovati izvan vrhunca sezone, dok taj postotak postupno opada kod mlađih – na 48 % kod generacije X, 41 % kod milenijalaca i 36 % kod generacije Z.

S druge strane, mlađe generacije prednjače u edukativnim i iskustvenim aspektima održivosti. Gotovo trećina pripadnika generacije Z (31 %) i milenijalaca (29 %) sudjelovala je u aktivnostima vezanim uz upoznavanje lokalnih kultura i autohtonih zajednica, dok je taj udio znatno niži kod starijih ispitanika. Također, oko četvrtine mlađih putnika sudjelovalo je u aktivnostima koje doprinose očuvanju okoliša i divljih životinja.

Jedan od ključnih nalaza istraživanja odnosi se na rastući utjecaj klimatskih promjena na turizam. Čak 74 % putnika uzima u obzir rizik od ekstremnih vremenskih uvjeta prilikom odabira destinacije i vremena putovanja. Nadalje, 68 % ispitanika aktivno izbjegava lokacije poznate po takvim uvjetima, dok više od polovice smatra da vremenska nepredvidivost otežava planiranje.

Posljedice su već vidljive – 31 % putnika u proteklih je godinu dana otkazalo ili promijenilo putovanje zbog ekstremnih vremenskih pojava poput toplinskih valova, požara ili poplava. Više od polovice ispitanika (55 %) priznaje da su neka odredišta postala pretopla za posjet, dok ih je 52 % uklonilo s liste želja upravo zbog klimatskih rizika.

Promjene nisu zahvatile samo putnike. Među 3.715 pružatelja smještaja u 18 zemalja, njih 24 % prijavilo je poremećaje u poslovanju uzrokovane ekstremnim vremenskim uvjetima tijekom 2025. godine. Dodatno, 40 % ih je već prilagodilo poslovanje klimatskim izazovima, primjerice toplinskim valovima ili olujama.

Pozitivan trend vidljiv je i u odabiru smještaja – više od trećine ispitanika iz svake generacije planira boraviti u objektima s certifikatom održivosti. To potvrđuju i podaci o više od 100 milijuna noćenja rezerviranih 2025. godine u takvim objektima putem Booking.com platforme.

Osim izbora smještaja, putnici sve više razmišljaju o širem utjecaju svojih odluka. Čak 43 % planira izbjeći prenapučene destinacije, što je porast od 11 % u odnosu na prethodnu godinu. Njih 42 % namjerava putovati izvan glavne sezone, dok će četvrtina tražiti hladnije destinacije. Razlozi su jasni – 44 % želi smanjiti doprinos masovnom turizmu, a 37 % želi rasteretiti popularne lokacije.

Ovo istraživanje pokazuje da se održivost u turizmu više ne svodi samo na individualne navike poput recikliranja ili štednje energije. Ona postaje strateški okvir u kojem putnici biraju kada, kamo i kako putovati. Bez obzira na generacijske razlike, zajednički nazivnik je sve veća svijest o utjecaju putovanja na okoliš i lokalne zajednice – ali i sve veći utjecaj klimatskih promjena na samu mogućnost putovanja.

Upravo ta kombinacija osobne odgovornosti i vanjskih okolnosti oblikuje novu realnost turizma u kojoj održivost više nije opcija, već nužnost.